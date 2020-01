KTM, Honda y Yamaha, la batalla por una corona inexpugnable

Yeda (Arabia Saudí).- KTM no conoce la derrota en el Dakar desde tiempos inmemoriales. Corría el año 2000 cuando Richard Sainct logró el último triunfo con una marca diferente a la austriaca, aunque luego él mismo contribuiría a la racha años más tarde.

El Dakar 2020 será el del cambio de filosofía en el roadbook, el de Arabia Saudí y el de una navegación que promete crear problemas para todos y cada uno de los competidores. Los equipos se han preparado para ello y en los últimos meses, después de un Rally de Marruecos donde muchos tuvieron problemas con el libro de ruta, han estado entrenando con intensidad este aspecto.

Una vez mas, KTM parte como principal favorito, no en vano cuenta con los tres últimos ganadores del Dakar –Toby Price, Matthias Walkner y Sam Sunderland– y un Luciano Benavides que ha brillado en 2019. No obstante, Honda y Yamaha han trabajado intensamente para mejorar su fiabilidad y tratar de presentar batalla este enero a los austriacos.

"Todos en el equipo estamos trabajando mucho, dándolo todo para que los cinco pilotos del Monster Energy Honda Team estén en el más alto nivel en este Dakar 2020. Hemos hecho varios test, en Japón se está trabajando mucho, todo el staff no ha parado durante todo el año y los pilotos tampoco: no han dejado de prepararse, están en el mejor año en cuanto a preparación física y ausencia de lesiones… La moto también está al nivel que exige el desafío de Arabia Saudí", comentó Ruben Faria, nuevo General Manager del equipo de rallies de la marca japonesa y ex piloto de moto.

Por su parte, Jordi Arcarons, responsable deportivo de Yamaha, comentó a Motorsport.com: "Tenemos más opciones que el año pasado. Hemos mejorado mucho la moto y también la experiencia. Somos competitivos y podemos luchar por la victoria. Necesitamos hacer las cosas bien, no que los otros tengan problemas, sino hacer el mínimo de errores posibles y estar siempre delante. Esta moto tiene un cambio de seis velocidades y a nivel de motor se ha mejorado mucho la potencia, podemos pasar de 180 km/h en pista. Estamos ya a la altura de las demás marcas, que los pilotos siempre se quejaban de esto".

Jordi Viladoms, máximo responsable de KTM en rallies, tiene claro que la vitola de ganadores de los últimos 19 años y su reciente victoria en el Mundial FIM de Cross Country no se la quita nadie.

"Estamos muy contentos, los resultados este año han sido estupendos, los resultados en el último Dakar fueron un exitazo, conseguimos las tres primeras posiciones del podio, el peor resultado, por decirlo de alguna manera, fue el 11º de Laia [finalmente fue 12ª tras la retirada de la sanción a Benavides], lo cual es realmente impresionante", comentó a Motorsport.com.

"Repetir un año así será casi imposible. Será un reto y es la advertencia que tenemos, que hay que ponerse las pilas para mejorarlo. Cada vez nos cuesta más ganar carreras porque todos los equipos están trabajando muy fuerte y esperamos que este Dakar 2020 sea una lucha realmente intensa. A nivel técnico no venimos con cambios significativos. Siempre estamos en evolución continua de settings, de suspensiones y de pequeños detalles, pero la base de chasis y motor es exactamente la misma de Perú".

Tampoco podrán descartar de la ecuación las tres grandes a Sherco TVS ni a Hero. La primera de ellas tendrá en el español Lorenzo Santolino una de las grandes esperanzas para luchar por los puestos top, mientras que la segunda fichó a Paulo Gonçalves a principios de 2019 para liderar una estructura que logró como mejor resultado en 2019 el 10º puesto de Oriol Mena, que causó baja de última hora para esta edición.

Laia Sanz, que lucirá los colores de GasGas, pero que contará con la misma moto que sus compañeros de KTM y Husqvarna, llega en mejor forma que hace un año, cuando finalmente acarició el top 10. ¿Podrá la catalana volver a colarse entre los mejores?

