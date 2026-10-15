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Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3

Max Verstappen y Valentino Rossi se enfrentarán en la última cita del GTWC de 2026 en Portimao: las dos leyendas del automovilismo se miden cara a cara.

Heiko Stritzke

Editado: 15 oct 2026, 13:30

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Duelo de gigantes: Valentino Rossi vs Max Verstappen en GT3

El enfrentamiento entre Valentino Rossi y Max Verstappen en la carrera de tres horas que se llevará a cabo en el Autódromo Internacional del Algarve marca un momento histórico para las carreras de resistencia. Dos leyendas del automovilismo se enfrentarán directamente en uno de los circuitos más exigentes del mundo.

Aunque ambos pilotos suman entre ambos 13 títulos mundiales en sus disciplinas (MotoGP y Fórmula 1), llegan a la carrera con condiciones totalmente diferentes.

Valentino Rossi

Edad: 47 años (nacido el 16 de febrero de 1979)

Palmarés: 9 veces campeón del mundo de motociclismo (115 victorias en grandes premios), ganador de GT3 en Misano (GTWC)

Experiencia en GT3: profesional a tiempo completo desde 2022; más de 40 fines de semana de carrera en el GTWC y el WEC

Coche en 2026: BMW M4 GT3 Evo (Equipo WRT)

Clasificación de la FIA: Plata

Max Verstappen

Edad: 29 años (nacido el 30 de septiembre de 1997)

Palmarés: cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, más de 70 victorias en F1

Experiencia en GT3: diversas pruebas y participaciones en sim-racing; victoria en su debut en GT3 en el Nordschleife en 2025; se quedó a las puertas de la victoria en las 24 Horas de Nurburgring de 2026

Coche en 2026: Mercedes-AMG GT3 (2 Seas Motorsport/Verstappen Racing)

Clasificación de la FIA: Platino

Todo al respecto:

Velocidad natural y experiencia en el mundo del GT3

Valentino Rossi afronta ya su quinto año completo como piloto de GT3. Desde su paso a las cuatro ruedas en 2022 ha mejorado continuamente y ha celebrado, entre otros logros, tres victorias consecutivas en su carrera de casa en Misano, en la Sprint Cup del GTWCE.

Rossi ya ha superado el duro proceso de aprendizaje en parrillas numerosas y se le considera un piloto de resistencia fiable. Dado que ha pasado la mayor parte de su carrera sobre dos ruedas, es normal que su velocidad de base sobre cuatro ruedas no esté del todo al nivel de los profesionales a tiempo completo que han desarrollado toda su carrera pilotando coches.

Sin embargo, con su meticulosidad característica, ha alcanzado un nivel sumamente notable para un piloto de categoría Plata. En 2027, su categoría subirá incluso a Oro, lo que es una auténtica rareza para alguien de 47 años.

Max Verstappen, por su parte, es un talento natural capaz de llevar al límite cualquier vehículo de cuatro ruedas de forma inmediata y que, en estos momentos, es más rápido que cualquier otra persona conocida en el planeta.

Ya sea en las carreras de simulación o en el automovilismo real: la forma en que consigue exprimir ese último 0,1% de rendimiento que nadie más es capaz de sacar de un coche es un misterio para todos sus rivales. Y estos ya son capaces de sacar el máximo a los vehículos, mientras que otros solo se preguntan: "¿Cómo lo hacen?".

La habilidad más asombrosa de Verstappen es su increíble capacidad de adaptación, que ha entrenado en las carreras de simulación. Incluso cuando se sube a los coches que nunca antes ha pilotado, encuentra el límite y, al poco tiempo, ya conduce más rápido que los pilotos consolidados de la categoría correspondiente.

En el mundo del GT, aún se encuentra en los inicios de su carrera y, hasta ahora, solo ha disputado un puñado de carreras en el Nurburgring-Nordschleife. Sin embargo, ganó en su debut en la categoría de resistencia del Nürburgring (NLS) al volante del Ferrari 296 GT3 y en la carrera de las 24 Horas de 2026 con el Mercedes-AMG solo un fallo técnico le impidió terminar tres horas antes del final, lo que subraya su nivel.

Valentino Rossi termina su quinta temporada como piloto profesional a tiempo completo en GT3

Foto: SRO/JEP

Equipo y poderío de la marca

En el aspecto técnico, los dos se enfrentan en igualdad de condiciones. Tanto Verstappen como Rossi compiten para equipos de élite absolutos de GT3 y para fabricantes con gran prestigio.

Rossi confía en el equipo WRT desde su debut y, desde 2023, en el BMW M4 GT3. Este coche se consideró durante mucho tiempo un "vehículo de máxima velocidad", es decir, muy potente en las rectas. El BMW ha perdido su característica destacada tras un cambio en el turbocompresor realizado antes de la temporada 2026. El equipo belga WRT está considerado en el mundo del GT3 como el referente por encima de todos.

Verstappen, por su parte, compite con Mercedes-AMG, con el apoyo del equipo 2 Seas. El AMG GT3 es conocido por su buena manejabilidad, se considera muy robusto y se adapta mejor al peso extra que muchos otros GT3. 2 Seas no goza de la misma reputación que el WRT, ya que el equipo no se fundó hasta 2020. "2 Seas" es la traducción al inglés de la palabra árabe "Bahrayn", lo que aclara su origen. No obstante, la sede del equipo se encuentra en Silverstone.

Con la gestión del AMG de Verstappen, 2 Seas ha ganado mucho protagonismo. El hecho de que Verstappen siga en el equipo de Isa Al Chalifa y Nick Cristofaro tras su temporada como debut subraya que el equipo debe de haber hecho un buen trabajo.

Clasificación de los pilotos y papel en el equipo

Mientras que Verstappen, como piloto de platino, se sitúa, como es lógico, en la categoría más alta, Rossi sigue figurando como piloto de plata, aunque compite de igual a igual con los pilotos de élite.

Con su carisma, Rossi sabe cómo reunir a un equipo que le apoya incondicionalmente. Aunque su experiencia en el automovilismo es relativamente limitada, los pilotos más jóvenes suelen recurrir a él en busca de ayuda. Es un piloto de equipo de pies a cabeza y se muestra sencillo y cordial en cuanto al trato con las personas.

Verstappen suele parecer frío y distante desde fuera, pero entre bastidores demuestra la profesionalidad y la cercanía que caracterizan a un piloto de su calibre. Es el eje central del equipo a la hora de buscar el máximo rendimiento.

Verstappen, que llegó procedente de otra disciplina, impresionó especialmente a sus compañeros y rivales con una habilidad: su capacidad para rodar detrás de los rivales en aire turbulento ("dirty air"). Sus muchos años en la F1 le han convertido en un especialista en este ámbito, que, aunque también está presente en GT3, desempeña un papel menos dominante que en la categoría reina.

Christopher Haase quedó totalmente asombrado por esta habilidad tras los duelos con Verstappen. Dani Juncadella, que fue compañero de equipo del neerlandés en el Nordschleife, llegó incluso a admitir que había aprendido de él un "truco especial" para conducir detrás del aire turbulento.

Posibles puntos débiles

A sus 47 años, Valentino Rossi ya no tiene, por supuesto, la agilidad juvenil de los pilotos más jóvenes. Esto también se refleja en su clasificación de piloto en la categoría Plata. Incluso los profesionales experimentados que siguen en activo a esta edad suelen ser contratados por los fabricantes más por su experiencia en el desarrollo que por su capacidad para marcar la mejor vuelta en la clasificación.

Además, el italiano tiende de vez en cuando a realizar acciones imprudentes. La más conocida al respecto es, por supuesto, la legendaria polémica con Marc Márquez en Malasia en 2015, que pasó a los anales de la historia de MotoGP como el "Sepang Clash".

Pero también sobre cuatro ruedas cometió un error, por ejemplo, en Imola en 2025, cuando desperdició una posible victoria de categoría en el WEC tras chocar contra un Ferrari. Rossi también ha sufrido repetidamente pequeños incidentes en otras carreras, lo que en algunos casos le ha acarreado sanciones.

De clase mundial absoluta en cualquier coche: Max Verstappen

Foto: Speedpictures

Encontrar debilidades en la conducción de Verstappen es imposible. En este aspecto, nadie le hace sombra. A veces se descontrola cuando las cosas no le salen como él quiere —como en el duelo con Lando Norris en México en 2024 o el accidente intencionado contra George Russell en el Gran Premio de España de 2025—. Sin embargo, es extremadamente improbable que se vea entre la espada y la pared en GT3.

Su fortaleza podría convertirse en un problema dentro del propio equipo. En la F1, con coches adaptados a su medida, deja completamente en ridículo a sus compañeros de equipo, ya que estos no pueden mostrar el estilo de conducción necesario.

Pero las carreras de resistencia son un deporte de equipo. Tres pilotos ganan y pierden juntos. Es cierto que Verstappen ha demostrado en las carreras de simulación que es perfectamente capaz de compartir un coche con otros pilotos. Y también lo hizo en Nordschleife, por lo que Verstappen ha puesto a punto un coche con el que sus compañeros de equipo también podían mantener un ritmo competitivo.

Tanto Rossi como Verstappen cuentan en su equipo con Neil Verhagen y Ben Barnicoat, pilotos que no son titulares con sus coches. Integrar perfectamente a esos pilotos en el equipo, de modo que puedan rendir al máximo, será probablemente aún más importante para ambos que su propia velocidad.

Conclusión

En un duelo directo uno contra uno, Max Verstappen ganaría claramente; no nos engañemos. Incluso Valentino Rossi se encontraría en una batalla perdida frente al probablemente mejor piloto de la actualidad.

Sin embargo, en las carreras de resistencia cuenta mucho más que la excelencia al volante. En este aspecto, Rossi lleva la delantera, ya que lleva años compitiendo en este ámbito y ha logrado una gran compenetración con sus compañeros. Max Verstappen aún tiene que demostrarlo en las carreras reales, fuera del Nordschleife.

La dilatada experiencia de Rossi se enfrenta a la indomable voluntad de victoria de Verstappen: es un escenario de ensueño que seguramente entusiasmará a los espectadores tanto en el circuito como en la retransmisión en streaming.

Pero no hay que olvidar que Rossi y Verstappen solo pilotan dos de los aproximadamente 20 coches diferentes que optan a la victoria general en la última cita del GTWC.

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