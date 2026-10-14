Previo

GTWE

GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver

Aquí tienes toda la información clave sobre la última prueba de la temporada 2026 del GT World Challenge Europe, en la que participará Max Verstappen al volante de un Mercedes-AMG GT3.

Heiko Stritzke

Editado: 14 oct 2026, 8:27

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen está listo para completar, este fin de semana, su tan esperado debut en el GT World Challenge Europe [GTWCE]. Dado que dos de los pilotos titulares de su equipo Verstappen Racing, Dani Juncadella y Jules Gounon, competirán en la prueba improvisada del Mundial de Resistencia (WEC) en Barcelona —que sustituye a la cita cancelada de Qatar—, la súperestrella de la Fórmula 1 se pondrá él mismo al volante.

Recuerda los horarios del WEC en Montmeló:

El tetracampeón del mundo compartirá el Mercedes-AMG GT3 #3 con su compañero habitual de equipo y amigo de simracing, Chris Lulham, así como con el piloto de reserva Ben Barnicoat. Será su primera participación en un coche de GT3 desde las 24 Horas de Nürburgring de 2026, y su debut en el campeonato.

En lo que respecta a la clasificación general del GTWCE, la carrera de tres horas en el Autódromo Internacional del Algarve es, en gran medida, una mera formalidad. El título ya se decidió a favor de Maro Engel, Lucas Auer y Luca Stolz en la anterior prueba de Nürburgring. El Mercedes-AMG #48 de Winward, apodado 'Mamba', cuenta con una ventaja inalcanzable en puntos tanto en la Endurance Cup como en la clasificación combinada de las copas Endurance y Sprint.

Por lo tanto, la atención se centrará principalmente en el rendimiento de Verstappen. Se espera que su presencia atraiga una expectación sin precedentes hacia el GTWC Europe. El evento también reunirá por primera vez a dos gigantes del motorsport, ya que Verstappen compartirá parrilla con la leyenda de MotoGP Valentino Rossi, piloto habitual del BMW M4 GT3 #46 del equipo WRT.

El GTWCE regresa a Portimão por primera vez desde 2015. Aunque el circuito de Fórmula 1 acogió dos carreras al sprint en 2014 y 2015, nunca antes había sido sede de una carrera de resistencia.

Tal y como muestra el calendario, la prueba se prolongará hasta el atardecer a pesar de la diferencia horaria, lo que añadirá un ambiente especial al final de temporada. El programa incluye carreras de la GT2 European Series, el McLaren Trophy Europe y la GT4 European Series. Estos campeonatos también correrán el domingo, una vez concluida la prueba principal.

Cómo ver gratis la carrera de Verstappen del GT World Challenge en Portimao

La carrera de Max Verstappen del GT World Challenge Europe de este sábado, 17 de octubre, se podrá ver de forma gratuita en YouTube a través del canal oficial de SRO, GT World.

Horarios para España del GT World Challenge Europe 2026 en Portimão con Verstappen

Viernes, 16 de octubre

09:45 - 11:15, Libres 1

13:45 - 15:15, Libres 2

18:55 - 20:05, clasificación

Sábado, 17 de octubre

18:00 - 21:00, carrera

Inscritos de la cita de Portimao del GT World Challenge 2026

El solapamiento con el Mundial de Resistencia ha obligado a varios pilotos a perderse la carrera. Entre los afectados se encuentran Juncadella y Gounon, cuya ausencia ha abierto la puerta a la participación de Verstappen.

Otros pilotos que han dado prioridad a la prueba del WEC son Maxime Martin (#17, GetSpeed Mercedes), Marco Sorensen (#7, Comtoyou Aston Martin), Dan Harper (#46, WRT BMW), Sean Gelael (#50, AF Corse, Ferrari), Nicklas Nielsen y Alessio Rovera (#51, AF Corse, Ferrari), Marvin Kirchhofer (#59, Garage 59, McLaren), y Augusto Farfus y Raffaele Marciello (#98, Rowe, BMW).

Otra participación destacada es la del expiloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin, que hará una aparición especial con el equipo Motopark.

Todos los coches de la Pro Cup, considerados los principales aspirantes a la victoria general, aparecen resaltados en negrita en la siguiente lista de inscritos. Sin embargo, los participantes de la Gold Cup también han ganado en dos ocasiones esta temporada, la más reciente en la prueba de la Sprint Cup disputada bajo la lluvia en Barcelona.

N.º 2 - Boutsen VDS - Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Pro)

N.º 3 - Mercedes - AMG Team Verstappen Racing - Max Verstappen/Ben Barnicoat/Chris Lulham - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

N.º 4 - Optimum Motorsport - Adam Smalley/Freddie Tomlinson/Harry George - McLaren 720S GT3 Evo (Gold)

N.º 5 - Optimum Motorsport - Dante Rappange/Guilherme Oliveira/Mikey Porter - McLaren 720S GT3 Evo (Plata)

N.º 6 - GetSpeed Team Bartone Bros - Anthony Bartone/César Gazeau/Aurelien Panis - Mercedes-AMG GT3 Evo (Plata)

N.º 7 - Comtoyou Racing - Mattia Drudi/Nicki Thiim/Ross Gunn - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Pro)

N.º 8 - Car Collection Motorsport - Reinhold Krahn/Pietro Armanni/Joel Sturm - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Bronce)

N.º 9 - Pure Rxcing - Max Hofer/Mikkel Pedersen/Aliaksandr Malichin - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Plata)

n.º 10 - Boutsen VDS - Alessandro Ghiretti/Robin Knutsson/Gilles Magnus - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Oro)

N.º 11 - Comtoyou Racing - Marcelo Tomasoni/Aaron Muss/por confirmar - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (bronce)

N.º 12 - GetSpeed Team Dubai - Gabriel Rindone/Mikael Grenier/Tom Kalender - Mercedes-AMG GT3 Evo (bronce)

n.º 17 - Mercedes - AMG Team GetSpeed - Ralf Aron/MaximilianGötz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

n.º 19 - Team Motopark - Christian Mansell/Aaron Walker/Rui Andrade - Mercedes-AMG GT3 Evo (Plata)

N.º 20 - Team Motopark - NikitaMasepin/Dominik Baumann/Philip Ellis - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

N.º 21 - Comtoyou Racing - Oliver Söderström/Sebastien Baud/Kobe Pauwels - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Plata)

N.º 23 - Equipo RJN - Maxwell Lynn/Horatio Fitz-Simon/Ben Dörr - McLaren 720S GT3 Evo (Plata)

N.º 24 - Steller Motorsport - Mikkel Mac/Dennis Lind/por confirmar - Corvette Z06 GT3 R (Oro)

n.º 25 - Sainteloc Racing - Ezequiel Pérez Companc/Etienne Cheli/por confirmar - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Plata)

N.º 30 - Team WRT - Ignacio Montenegro/Matisse Lismont/Amaury Cordeel - BMW M4 GT3 Evo (Plata)

N.º 32 - Team WRT - Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts - BMW M4 GT3 Evo (Pro)

N.º 34 - natural elements by Walkenhorst Motorsport - JamieDay/Christian Krognes/Henrique Chaves - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Pro)

N.º 35 - Walkenhorst Motorsport - Ethan Ischer/Gaspard Simon/Mateo Villagómez - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Plata)

n.º 41 - Razoon - more than racing - Marcos Gomes/Alan Hellmeister/Sebastiao Malucelli - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Bronce)

N.º 42 - Oman Racing by Century Motorsport - Calan Williams/JavierSagrera/Ahmad Al Harthy - BMW M4 GT3 Evo (Bronce)

N.º 44 - Greystone GT - Jayden Kelly/Josh Rattican/Tommy Pintos - McLaren 720S GT3 Evo (Plata)

n.º 45 - Rinaldi Racing - DylanMedler/David Perel/Axcil Jefferies - Ferrari 296 GT3 Evo (Plata)

N.º 46 - Team WRT - Neil Verhagen/Max Hesse/Valentino Rossi - BMW M4 GT3 Evo (Pro)

N.º 48 - Mercedes - AMG Team MANN-FILTER - Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

n.º 50 - AF Corse - Lilou Wadoux/ArthurLeclerc/Albert Costa - Ferrari 296 GT3 Evo (Pro)

N.º 51 - AF Corse - Tommaso Mosca/Lorenzo Ferrari/Nicola Lacorte - Ferrari 296 GT3 Evo (Pro)

n.º 52 - AF Corse - Matias Zagazeta/Jef Machiels/Gilles Stadsbader - Ferrari 296 GT3 Evo (Silver)

N.º 54 - Dinamic GT - Tanart Sathienthirakul/Francesco Simonazzi/Angus Whiteside - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Silver)

N.º 58 - Garage 59 - Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe - McLaren 720S GT3 Evo (Oro)

n.º 59 - Garage 59 - Joseph Loake/Dean Macdonald/Jack Hawksworth - McLaren 720S GT3 Evo (Pro)

N.º 60 - JMW Motorsport - Por confirmar/Por confirmar/Por confirmar - Ferrari 296 GT3 Evo (Pro)

N.º 63 - TGI Team by GRT - Franck Perera/MaximilianPaul/Mirko Bortolotti - Lamborghini Temerario GT3 (Pro)

N.º 64 - HRT Ford Racing - Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet - Ford Mustang GT3 Evo (Pro)

n.º 65 - HRT Ford Racing - Maxime Oosten/Nicolas Baert/Eduardo Coseteng - Ford Mustang GT3 Evo (Silver)

n.º 66 - Tresor Attempto Racing - Sebastian Ögaard/Ariel Levi/Rocco Mazzola - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

N.º 71 - Selected Car Racing - Frederik Schandorff/Malte Ebdrup/Simon Birch - Ferrari 296 GT3 Evo (Oro)

N.º 74 - Kessel Racing - Lorenzo Patrese/Dennis Marschall/Dustin Blattner - Ferrari 296 GT3 Evo (bronce)

n.º 77 - KPX Motorsport - Jop Rappange/Nigel Schoonderwoerd/Yelmer Buurman - BMW M4 GT3 Evo (bronce)

n.º 80 - Lionspeed GP - Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Pro)

n.º 84 - Eastalent Racing - Christopher Haase/SimonReicher/Markus Winkelhock - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

N.º 87 - Winward Racing - Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salichow - Mercedes-AMG GT3 Evo (Bronce)

n.º 88 - Tresor Attempto Racing - Daniele Di Amato/Carrie Schreiner/Gerhard Tweraser - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronce)

n.º 89 - Lionspeed GP - Alex Fontana/Bashar Mardini/Patrick Kolb - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Bronce)

n.º 91 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Huub van Eijndhoven/Robert Renauer - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Bronce)

n.º 93 - Ziggo Sport Tempesta Racing - Peter Dempsey/Christopher Froggatt/Eddie Cheever - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Bronce)

n.º 96 - Rutronik Racing - PatricNiederhauser/Marco Mapelli/Luca Engstler - Lamborghini Temerario GT3 (Pro)

N.º 98 - Rowe Racing - PhilippEng/Jake Dennis/Marco Wittmann - BMW M4 GT3 Evo (Pro)

n.º 99 - Tresor Attempto Racing - Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Aka - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Oro)

N.º 111 - CSA Racing - Arthur Rougier/Simon Gachet/James Kell - McLaren 720S GT3 Evo (Oro)

n.º 222 - 2Seas Motorsport - Kiern Jewiss/Charles Dawson/Reece Barr - Mercedes-AMG GT3 Evo (Bronce)

n.º 269 - High Class Racing - Max Moritz/Klaus Bachler/Raphael Rennhofer - Porsche 911 GT3 R (992) Evo (Bronce)

n.º 555 - CSA Racing - Romain Andriolo/James Higgins/Jean-Baptiste Simmenauer - McLaren 720S GT3 Evo (Plata)

N.º 914 - Razoon - more than racing - Clemens Mühlbacher/Leo Pichler/Max Mutschlechner - Porsche 911 GT3 R Evo (Bronce)

N.º 991 - Paradine Competition - Darren Leung/James Kellett/por confirmar - BMW M4 GT3 Evo (bronce)

n.º 992 - Paradine Competition - Christian Hahn/Josh Rowledge/por confirmar - BMW M4 GT3 Evo (Plata)

N.º 998 - Rowe Racing - Ugo de Wilde/Tim Tramnitz/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 Evo (Oro)

n.º 999 - GetSpeed Team PCX Racing - Patrick Charlaix/Jordan Boisson/Marvin Klein - Mercedes-AMG GT3 Evo (Bronce)

Previsión meteorológica

A pesar de estar a mediados de octubre, el final del verano sigue imperando en el sur de la Península Ibérica, y se esperan temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Aunque es poco probable que se alcance la máxima prevista, de 28 °C, los días de carrera, se espera que las temperaturas superen los 20 °C.

Dado que la carrera se celebrará por la tarde, las condiciones deberían ser favorables, y se prevé que la temperatura del aire se mantenga en torno a los 20 °C al final. No se esperan lluvias en ningún momento de la semana, aunque la nubosidad podría ocultar ocasionalmente el sol.

Información sobre el circuito de Portimao

Tipo: Circuito permanente

Longitud: 4,635 km

Curvas: 15

Pendiente máxima: 6,2/12,0 %

Sede del GTWC Europe desde: 2014 (vuelve en 2026 tras una pausa de 11 años)

Récord de vuelta en el GTWCE: 1.42,589 (Tomas Enge, Lamborghini Gallardo FL2, 2014)

Inauguración del circuito: 2008

Ganadores anteriores de la GTWCE de Portimão

2014 Race 1: Jeroen Bleekemolen / Hari Proczyk (Lamborghini Gallardo FL2)

2014 Race 2: Maximilian Götz / Maximilian Buhk (Mercedes-Benz SLS AMG GT3)

2015 Race 1: Vincent Abril / Maximilian Buhk (Bentley Continental GT3)

2015 Race 2: Robin Frijns / Laurens Vanthoor (Audi R8 LMS Ultra)

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Verstappen volverá a GT3 para enfrentarse a Rossi; correrá siete fines de semana seguidos

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Heiko Stritzke





Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji



WEC



WEC



Fuji



8 d



Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji





Valentino Rossi aplaza sus planes de buscar el permiso para correr en Nurburgring



Endurance



Endurance



NLS8



1 m



Valentino Rossi aplaza sus planes de buscar el permiso para correr en Nurburgring





Espantoso accidente en el Sacacorchos de Laguna Seca



Porsche



Porsche 1 m



Espantoso accidente en el Sacacorchos de Laguna Seca

Últimas noticias





¿Ha superado Red Bull a Mercedes? El RB22 parece ser la nueva referencia de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



7 min



¿Ha superado Red Bull a Mercedes? El RB22 parece ser la nueva referencia de la F1





Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



41 min



Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"





GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver



GTWE



GTWE GTWE 1 h



GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver





La interesante comparación de Lawson entre el Racing Bulls y el Red Bull



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



La interesante comparación de Lawson entre el Racing Bulls y el Red Bull

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse