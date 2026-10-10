WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega suma su 27ª victoria e iguala el récord de Bautista

Aunque el Mundial de Superbikes ya tenga campeón del mundo, después de que Nicolò Bulega se coronase en Cremona, el campeonato sigue adelante. La principal categoría de motos derivadas de serie afronta este fin de semana, del 9 al 11 de octubre, junto al GP de Indonesia de MotoGP, su penúltima cita, en el trazado portugués de Estoril. En este artículo podrás encontrar horarios, resúmenes y resultados de la Superpole y de las tres carreras del fin de semana.

Carrera 1 de WSBK

Nicolò Bulega volvió a imponer su ley en el Mundial de Superbikes con una victoria en la Carrera 1 de Estoril, aunque esta vez tuvo que remontar para regresar a lo más alto del podio. El italiano, que ya se había proclamado campeón del mundo de WorldSBK 2026, perdió dos posiciones en la salida después de que su compañero Iker Lecuona le superase en la primera curva y Alex Lowes aprovechase la situación para colocarse segundo. Sin embargo, Bulega apenas necesitó tres vueltas para recuperar el liderato y empezar a escaparse, hasta cruzar la meta con 3.870 segundos de ventaja sobre Lecuona.

El español no pudo repetir su victoria de Cremona, pero volvió a demostrar su gran estado de forma y completó otro doblete para Aruba.it Ducati. Una vez superado por Bulega, Lecuona se asentó en la segunda posición y terminó sin demasiados sobresaltos, mientras su compañero establecía un nuevo récord de vuelta rápida en carrera con un 1:34.964. Además, Bulega alcanzó su 27ª victoria de la temporada, igualando el récord que Álvaro Bautista había establecido en 2023.

La tercera posición fue para Alberto Surra, que confirmó su buen momento con su segundo podio en las últimas tres carreras y el primero en una carrera larga de WorldSBK. El italiano resistió la presión inicial de Miguel Oliveira, que acabó cuarto ante su público y consiguió su primer top 5 desde el podio de Hungría. Alex Lowes completó las cinco primeras posiciones, por delante de Lorenzo Baldassarri, que logró recuperarse de un toque con Yari Montella durante la sexta vuelta.

Entre los españoles, además del segundo puesto de Lecuona, Álvaro Bautista terminó noveno, mientras que Xavi Vierge solo pudo ser 13º con su Yamaha. La carrera también dejó una ajustadísima batalla por la séptima posición, con Axel Bassani superando a Montella por apenas 0.033 segundos, y una caída de Stefano Manzi en la penúltima vuelta. Bulega, por su parte, sigue ampliando sus registros históricos en una temporada que ya tiene el título asegurado, pero en la que todavía quiere seguir sumando victorias.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK

Superpole de WSBK

Nicolò Bulega sigue sin encontrar rival a una vuelta en el Mundial de Superbikes 2026. El italiano se llevó la Superpole del sábado en Estoril con un espectacular 1:33.884, pulverizando el récord del circuito y convirtiéndose en el primer piloto capaz de bajar al 1:33 en una sesión de clasificación de WorldSBK en el trazado portugués. El ya campeón del mundo sumó así su décima pole en once rondas esta temporada y consiguió, además, la primera pole de Ducati en Estoril.

La superioridad de Bulega quedó patente desde su primer intento, cuando marcó un 1:34.105 que ya le colocaba al frente de la clasificación. Sin embargo, todavía encontró otras dos décimas en su última salida para dejar el registro definitivo. Iker Lecuona fue quien más se acercó a su compañero de equipo, con un 1:34.041 que le dejó a solo 0.157 segundos de la pole, también por debajo del anterior récord. Alex Lowes completó la primera fila con su Bimota, aunque ya a más de medio segundo del italiano.

Por detrás, Alberto Surra terminó cuarto después de haber llegado a liderar provisionalmente la sesión en los primeros minutos, mientras que Miguel Oliveira fue quinto ante su público, con la esperanza de repetir los podios que ya consiguió en Portimao. Yari Montella cerró la segunda fila en sexta posición, por delante de Jake Dixon, que logró su mejor clasificación de la temporada con Honda, Axel Bassani y Lorenzo Baldassarri.

Con Bulega y Lecuona ocupando las dos primeras posiciones de la parrilla, Aruba.it Ducati volvió a presentarse como el gran favorito para la Carrera 1, aunque el español, que venía de imponerse a su compañero en Cremona, tenía una nueva oportunidad de plantar cara al campeón del mundo.

Resultados de la Superpole de WSBK

Carrera Superpole de WSBK

La Superpole Race será la primera carrera de WSBK del domingo. La carrera corta de las Superbikes será este 11 de octubre, empezando a las 12:10 de la mañana en España, puesto que en nuestro país vecino es una hora menos. Como estipula el reglamento, será a 10 vueltas a Estoril.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK

Por disputar

Carrera 2 de WSBK

La segunda carrera larga de WorldSBK en Estoril será este domingo, 11 de octubre, a la misma hora que la prueba del sábado, las 16:30 de la tarde. También será a 21 giros, y su principal diferencia es que el Top 9 de la parrilla de salida saldrá de los resultados de la Carrera Superpole.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK

Por disputar