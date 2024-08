Razgatlioglu y su récord: "Cada día nos parecemos más a una leyenda de WSBK"

Toprak Razgatlioglu tenía un objetivo claro en la ronda de Portimao del Mundial de Superbikes: conseguir el récord de victorias consecutivas del campeonato. Y lo hizo. Antes que él, Jonathan Rea y Álvaro Bautista, en su caso en dos ocasiones, se habían quedado en 11 triunfos. El turco llegaba a Portimao con diez, y en el ambiente estaba la posibilidad de que pudiera quedarse a las puertas, después de los problemas que tuvo durante los entrenamientos del viernes en su BMW.

Sin embargo, el campeón del mundo de 2021 despejó todas las dudas el sábado, al ser el más rápido de la Superpole e igualar la cifra en la primera carrera larga, por delante de un Bautista que se vio lastrado por su mala salida. La puerta parecía entreabierta para sus rivales de cara al domingo, pero el #54 repitió guion: victoria completamente dominante en la Superpole Race y la 12+1 en la segunda manga larga, después de que el vigente bicampeón del mundo acabara en el suelo al pecar de falta de paciencia y de querer dar guerra a su cada vez más lejano rival por la corona.

Así, Razgatlioglu alcanzó los 13 triunfos seguidos, a pesar de que lo hizo con una aleta aerodinámica menos en su moto tras un toque con Alex Lowes, para poner rumbo a su segundo título mundial, y lo hizo dejando más celebraciones icónicas en el camino, algo que se le da muy bien. Con su duodécimo éxito, en la carrera Superpole, quiso imitar a un compatriota que se ha hecho famoso en los últimos días, Yusuf Dikec, el tirador viral por su forma de disparar en la modalidad de tiro olímpico en los Juegos Olímpicos de París, que terminaron este domingo.

Tras bajarse de su M 1000 RR en Portimao, Toprak analizó la hazaña conseguida y la celebró porque, cada vez más, está elevado al rango de leyenda de WorldSBK, entrando en la historia del campeonato junto a otros grandes nombres.

"Ha sido un fin de semana increíble, hemos batido el récord y ya llevamos 13 victorias seguidas. Llevo 54 triunfos en total en WSBK. En la última carrera, he luchado con Nicolò Bulega y con Álvaro, pero en general estoy muy contento", empezó diciendo Razgatlioglu en palabras recogidas por la web oficial del campeonato.

"Es muy especial, porque cada día nos parecemos más a una leyenda. Siento que somos una familia en WorldSBK y con la BMW, estamos al nivel para ganar cada fin de semana. No sé cuándo terminará esta racha, pero las sensaciones son buenas, y seguiré intentando conseguir la victoria. En la próxima cita, será la primera vez que corra en Magny-Cours con la BMW, así que ya veremos", siguió.

Posteriormente, el joven piloto comentó el toque con Lowes que dañó su moto, sin poder dar explicaciones exactas de qué pasó, y dejó clara cuál es su filosofía en cuanto a pensar en la general: "En la recta, no entiendo cómo he golpeado a Alex, pero un alerón se ha roto por la parte izquierda. Después, la moto no giraba, sobre todo en el último sector y en la última curva, donde perdía casi medio segundo. La Ducati es muy fuerte, y en las últimas cuatro o cinco vueltas he estado luchando con Álvaro y Nicolò".

"En el último giro, necesitaba dar más del 100 por 100 antes del último parcial, así que tracé un plan y funcionó. Ha sido un trabajo increíble el de este fin de semana, la sensación es increíble. No estoy centrado en el campeonato, sólo en ganar. Parece que estamos volando, pero ya estoy centrado en Magny-Cours. Es uno de mis circuitos favoritos, pero no sé si seré bueno o no allí con la BMW", remachó.