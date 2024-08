Las sensaciones en WSBK tras el viernes de Portimao: ¿una ronda más abierta?

Toprak Razgatlioglu, actual líder del Mundial de Superbikes, sólo pudo ser tercero tras las dos sesiones de entrenamientos libres de este pasado viernes en Portimao, donde se celebra la séptima ronda de la temporada 2024. El piloto de BMW, invicto desde mediados de abril, no vivió una jornada inicial tranquila en Portugal. Una salida de pista, en la que acabó en la grava, y dos averías en su M1000 RR le costaron un valioso tiempo de ensayos, y jugaron a favor de sus rivales.

De hecho, las Ducati en particular fueron rápidas. Danilo Petrucci sorprendió a todos al marcar el mejor tiempo del día, seguido de cerca por su compañero de marca Álvaro Bautista. Y Nicolò Bulega, pese a estar aquejado de una enfermedad, también fue rápido en la FP2.

Sin embargo, Razgatlioglu parecía estar relajado a pesar de los problemas y al nivel de sus rivales. No pudo hacer un 'time attack' final porque su BMW empezó a humear. Llevó su moto de vuelta a boxes, donde fue revisada por sus mecánicos.

Sin embargo, el campeón de 2021 consiguió hacer unos tiempos muy rápidos con neumáticos usados y, por tanto, sigue siendo el favorito: "He perdido algo de tiempo en los entrenamientos, pero conocemos muy bien el circuito. La única diferencia es que este fin de semana hace mucho calor, y todo el mundo tiene menos agarre", comentó el ganador de las diez últimas carreras de WorldSBK.

"Todo el mundo busca la mejor puesta a punto, pero para mí no es un problema haber perdido algo de tiempo. Las cosas no siempre pueden salir perfectas. Espero que podamos volver más fuertes, sobre todo en las carreras", siguió, en un finde en el que aspira a romper el récord de triunfos consecutivos.

En 2023, Razgatlioglu luchó fuerte pero acabó perdiendo ante Bautista en las tres carreras del fin de semana. Este año, sin embargo, sus rivales se enfrentan a condiciones diferentes, ya que Toprak está a la par en velocidad punta desde que cambió la Yamaha por la BMW. Una pregunta que sigue sin respuesta, sin embargo, es cómo le afectarán los problemas del viernes al resto de la campaña. Hay que recordar que ya perdió un motor en el inicio de la temporada por un problema, por lo que existe el riesgo de que necesite una unidad adicional para las cinco citas restantes.

Buenas sensaciones para Bautista a pesar de una caída en Portimao

En el último fin de semana de WSBK en Most, Álvaro Bautista habló de un gran avance en términos de puesta a punto. El español alabó el 'feeling' que había recuperado con su Panigale V4R, unas sensaciones que parecen haberse reproducido en Portugal. El hecho de que se cayera poco antes del final de los Libres 2 fue más anecdótico que otra cosa. "Físicamente estoy bien. Sólo he sufrido una abrasión. Pero eso no es un problema", comentó.

El de Talavera explicó cómo sucedió el incidente: "El viento se levantó a mitad del entrenamiento. En esa curva, el viento me empujó mucho hacia el exterior. Entré en la curva un poco más rápido, y quise frenar en el mismo sitio. Entonces se me fue la moto de delante. Pero es mejor caerse el viernes y descubrir dónde está el límite".

"La conclusión es que estoy contento, porque mis sensaciones fueron muy parecidas a las de Most. Eso significa que son parecidas a las del año pasado", siguió Bautista, que probó una relación de cambio diferente en los Libres 2, pero volvió a la antigua. Aunque, eso sí, el manchego no termina de confirmar que Ducati sea la favorita en Portimao: "Tenemos que seguir mejorando. Tuvimos un buen fin de semana en Most, aunque los resultados no lo demuestren. Nuestro inicio aquí fue bueno, pero todavía tenemos que mejorar las sensaciones. Toprak y BMW están en mejor situación que nosotros. Sólo es viernes. Creo que mañana pueden mejorar".

¿Puede Danilo Petrucci estar delante en Portimao?

Danilo Petrucci es la gran incógnita en Portimao. El italiano marcó buenos tiempos desde el inicio de los Libres 1 y lideró los segundos ensayos: "Estoy bastante sorprendido, porque el año pasado tuve problemas en esta pista. Pero siempre me ha gustado el circuito", explicó. "Me he sentido bien desde la primera vuelta y he podido empujar. Mis sensaciones eran buenas. Hemos cambiado la puesta a punto para la tarde, e inmediatamente me he vuelto a sentir bien. He rodado toda la sesión con un solo neumático y no he usado ninguno nuevo al final".

Su buen estado de forma del viernes le trajo recuerdos de la ronda de Aragón de 2023, cuando empezó con buen pie, de forma similar. Pero por aquel entonces, el ex piloto de MotoGP cometió un grave error: se cayó en su primer intento en la Superpole y arruinó su fin de semana.

"Tengo que mantener la calma, porque mi ritmo de carrera es el adecuado. Podemos hacer una buena carrera. Me gustaría luchar por el podio. Toprak, Álvaro y Nicolò son muy rápidos. Toprak en particular está un paso por delante", reconoce.

Bulega no llega en forma a Portugal

Nicolò Bulega, que llega a Portimao en segunda posición de la general, tuvo un viernes bastante complejo. En la FP1, tuvo un problema en la moto después de la primera vuelta cronometrada y se vio obligado ver el resto de la sesión desde el garaje. Por la tarde, recuperó el tiempo perdido y terminó la jornada en cuarta posición.

Pero, además de los problemas técnicos, el transalpino también tuvo problemas de salud el viernes: "No me siento realmente en forma", confesó el campeón de Supersport en 2023. "Era importante dar algunas vueltas, porque no he rodado en esta pista desde enero. Los pocos giros que he dado han sido buenos. Las sensaciones con la moto han sido buenas y espero encontrarme mejor el sábado y ser más rápido", remachó.