Bautista y su caída: "Tendría que haber sido más paciente, pero me apetecía dar guerra"

Álvaro Bautista ha dado un paso adelante en cuanto a sensaciones en las dos últimas rondas del Mundial de Superbikes. El vigente bicampeón del mundo se ha encontrado mejor con su Ducati Panigale V4R tanto en Most como en Portimao, y de hecho este pasado fin de semana en Portugal volvió a luchar por una victoria, para tratar de parar la increíble racha de Toprak Razgatlioglu. Sin embargo, no sólo pudo decantar la batalla a su favor, sino que además acabó en el suelo.

El de Talavera de la Reina plantó cara al turco, líder de la general, en la segunda carrera larga de Portimao, pero acabó cayéndose en la curva 5, una circunstancia que por desgracia no le es ajena en esta temporada 2024. El de BMW, por su parte, cerró su triunfo 12+1 consecutivo, abriendo aún más brecha en el Mundial de Pilotos a falta de 5 rondas para el final de la campaña.

Al término de la carrera, Bautista explicó su jornada dominical, empezando por una carrera Superpole en la que tuvo que volver a remontar por una mala salida, aunque no lo fue tanto como la del sábado, y siguiendo por la Race 2. El balance para el manchego, a pesar del incidente, es positivo, aunque no puede evitar quedarse con cierto sabor agrio.

"La verdad es que tengo un sabor un poco agridulce. Sinceramente, estoy contento con el rendimiento que hemos tenido", empezó diciendo Bautista ante los medios. "Esta mañana, en la Superpole Race, no he hecho tampoco una buena salida, y en diez vueltas siempre es más difícil recuperar [posiciones]. He optado por la opción un poco más dura de neumático trasero, y esto al final no ayuda mucho. Pero igualmente, estoy contento con el rendimiento".

"Por la tarde, en la carrera larga, era difícil porque hacía mucho viento. Tenías que entender en qué curvas te afectaba más o menos, para poder adaptarte. Lo he entendido más o menos bien. Incluso, no he hecho una gran salida, pero tampoco tan terrible como la de ayer, así que he podido ganar posiciones y coger el ritmo enseguida", siguió.

Así, pasó a explicar la caída, sobre la que dijo que podría haber tenido más paciencia frente al #54, pero acabaron traicionándole las ganas al volver a verse a sí mismo en una posición de privilegio: "He podido llegar hasta Toprak, que este año prácticamente era casi imposible darle caza. A lo mejor tendría que haber sido un poco más paciente, y haber esperado, pero he llegado y me apetecía intentar dar un poco de guerra y luchar, viendo que este año nos está costando más. En la curva 5, entrando, me ha pasado, he entrado un poco largo, he intentado cruzar la línea y he perdido la rueda delantera. Cosas que pasan, pero estoy contento por el rendimiento. Una lástima no haberlo podido plasmar con un buen resultado", detalló el #1.

Pero, más allá de lo ocurrido, Bautista realza que los cambios introducidos en la Panigale desde la República Checa han funcionado, lo que le ilusiona para el futuro, ya que podrá seguir reencontrándose con su mejor versión: "Lo importante es que sabemos que tanto en Most como aquí, lo que hemos hecho en la moto ha funcionado. Me encuentro bien, puedo estar [a un nivel] un poco parecido al año pasado. De cara a la siguiente carrera lo afrontamos con confianza, pudiendo decir que tenemos una buena base. A intentar resetear, empezar de cero ahora y, poquito a poco, a intentar construir para ser competitivos, e intentar encontrar ese margen que teníamos el año pasado", remachó.