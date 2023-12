Toprak Razgatlioglu, encantado tras al fin probar la BMW del WorldSBK

Después de una larga espera hasta que acabara su contrato con Yamaha (que no le permitió probar su nueva moto hasta ahora), el campeón del mundo de superbikes 2021, Toprak Razgatlioglu, al fin se pudo poner a lo mandos de la BMW M1000RR. De hecho fue antes de lo esperado, ya que la jornada que estaba programada para este lunes en el circuito de Portimao se disputó en la tarde del domingo.

Era un momento muy esperado por Razgatlioglu desde que en mayo anunció su marcha de Yamaha a BMW, y las primeras sensaciones no pudieron ser mejores.

"¡Por fin!", exclamó el turco. "Me ha ido muy bien. Me gusta frenar fuerte y el freno motor ha funcionado muy bien", detalló. Toprak compartió la pista con su compañero de equipo en BMW Michael van der Mark.

Sin embargo, hubo un contratiempo, un problema técnico que restó un valioso tiempo de probar para Razgatlioglu, que lo explicó así: "Intentamos encontrar una puesta a punto, pero no pudimos empezar porque la moto no estaba lista. Tuvimos un problema. Todo el mundo decía que era el motor, pero en realidad era un problema de aceite. Por eso perdí tiempo".

Al final, Toprak apenas pudo dar poco más de diez giros al circuito portugués: "Sólo fueron 11 vueltas en total, pero era importante coger sensaciones. La primera vuelta ha sido muy positiva".

Toprak Razgatlioglu, Equipo BMW Motorrad WorldSBK 1 - 6 Foto de: BMW Toprak Razgatlioglu, Equipo BMW Motorrad WorldSBK 2 - 6 Foto de: BMW Toprak Razgatlioglu, Equipo BMW Motorrad WorldSBK 3 - 6 Foto de: BMW Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Equipo BMW Motorrad WorldSBK 4 - 6 Foto de: BMW Toprak Razgatlioglu, Equipo BMW Motorrad WorldSBK 5 - 6 Foto de: BMW Toprak Razgatlioglu, Equipo BMW Motorrad WorldSBK 6 - 6 Foto de: BMW

Respecto a su nueva escudería, declaró: "Me siento muy cómodo en el equipo. Todo el mundo es muy amable, lo que me hace muy feliz".

El último stint, ya más largo, le permitió recopilar más sensaciones con la nueva moto: "Mi último stint fue muy positivo, porque di ocho vueltas seguidas. He entendido mejor la moto, es diferente a la anterior".

"Estoy muy contento, porque con cada vuelta mejoro y entiendo mejor el carácter de la moto", continuó el piloto que ha asumido un nuevo reto tras cuatro años con la Yamaha R1.

Lo que más impresionó a Toprak Razgatlioglu de la moto BMW M1000RR del WorldSBK

Pese a que solo fueron 11 vueltas, había que preguntarle al piloto por su nivel de felicidad y qué era lo que más le había llamado la atención, y contestó: "Estuve todo el rato sonriendo en la primera vuelta. Sentí una potencia increíble a la salida de la última curva y la moto seguía tirando en la subida".

"Esta moto es cada vez más rápida", declaró, maravillado por la aceleración de la BMW. Sin embargo, el turco tuvo que tener cuidado al frenar en la primera curva, ya que las condiciones no eran ideales debido a un parche de aceite que había en ese punto del trazado.

"Debido a la mancha de aceite en el lado izquierdo, he tenido que pilotar por el centro. Por eso no era fácil entrar en la curva 1", justificó. "Vuelta a vuelta me fui acoplando mejor, entendí la moto y la tracción. La conexión con el acelerador es mucho mejor. Estoy muy contento y tenemos muchas piezas que podemos probar."

Ahora Razgatlioglu, que no pudo estar en el test de Jerez en octubre porque Yamaha no se lo permitió, espera completar su adaptación con la Yamaha precisamente en el circuito Ángel Nieto esta misma semana para dar, ya sí, por concluido el año 2023 del WorldSBK.