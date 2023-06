Yamaha no dejará a Razgatlioglu probar la BMW hasta que acabe WSBK 2023

El cambio de Toprak Razgatlioglu de Yamaha a BMW fue la gran noticia entre las rondas del Mundial de Superbikes de Barcelona y Misano, teniendo la última lugar este fin de semana. Después de cuatro años como piloto oficial de los de Iwata, el turco dejará el equipo al final de la presente temporada y afrontará un nuevo reto con los alemanes. Pero la aventura no empezará tan pronto como se esperaba, ya que Yamaha insiste en que Razgatlioglu cumpla su contrato antes de que pueda probar la M1000RR.

Yamaha no quiere liberar su estrella hasta después de noviembre de 2023. "No veo ninguna posibilidad de que pruebe otra moto que no sea una Yamaha hasta el final de su contrato", comentó Andrea Dosoli, Director de Carreras de Yamaha Motor Europe, a la web oficial de WSBK.

BMW, por su parte, reaccionó con calma a la noticia y calificó el procedimiento de "trámite habitual". Razgatlioglu podrá probar la BMW como muy pronto en diciembre, para dar a los ingenieros una primera impresión de la moto. "BMW lo soportará y lo aceptará. Planificaremos nuestros test en torno a esa fecha", explicó el director deportivo de BMW, Marc Bongers, al ser preguntado por Motorsport.com.

Los responsables de Yamaha parecen un poco disgustados, ya que, aparentemente, la oferta de renovación que Razgatlioglu recibió era bastante interesante desde el punto de vista económico. Sin embargo, el campeón de WSBK en 2021 eligió BMW. "La decisión se ha tomado porque Toprak buscaba un nuevo reto", afirmó Dosoli. "Es una decisión triste y lamentamos perderle. Hemos hecho un gran trabajo juntos y hemos celebrado grandes éxitos".

Razgatlioglu no ha podido luchar por victorias en 2023. La diferencia entre la Yamaha R1 y la Ducati Panigale V4R de Álvaro Bautista es demasiado grande. La construcción básica de la R1 actual se basa en el modelo de 2016, y no se espera ninguna actualización para 2024. BMW, por su parte, ha entregado nuevas motos cada dos años y parece decidida a que su proyecto de Superbikes sea un éxito. Sin embargo, Yamaha no cree que el cambio a BMW sea por una respuesta a la falta de desarrollo de la R1. "Actualmente estamos en segunda posición en el campeonato. En comparación con el año pasado tenemos 25 puntos más después de cuatro rondas", argumentó Dosoli. "El proyecto va en la dirección correcta. Obviamente esperábamos mejores resultados, pero a medida que profundizábamos en las conversaciones quedó claro que Toprak buscaba un nuevo reto", finalizó.