Toprak responde a Bautista sobre la regla de peso mínimo en WSBK

El WorldSBK ha añadido para la temporada 2024 una nueva regla de peso mínimo, que claramente perjudica al gran dominador del mundial, Álvaro Bautista, ya que tendrá que añadir 6,5 kilos de peso a su moto para cumplir con el nuevo reglamento.

La regla estipula en 80 kg el peso mínimo, pero para los pilotos por debajo de esa cifra, se debe calcular mitad de la diferencia entre el peso y el límite y añadírselo a la moto. Y como Bautista con el mono y todo el equipamiento pesa 67 kg (60 sin nada), los 13 kg de diferencia hasta los 80 tiene que dividirlos entre dos y aplicarle ese 6,5 resultante a la moto.

Es un cambio de regla que se ha impuesto para frenar la ventaja que pueda tener el de Talavera por pesar menos que sus rivales (Jonathan Rea pesa 70 kg y Toprak Razgatlioglu, 68 kg).

El recién proclamado bicampeón del mundo del WorldSBK criticó la nueva normativa y dijo que si su moto pasa a ser "peligrosa después de añadir peso, no correré".

Uno de sus rivales, Toprak Razgatlioglu, respondió a esos comentarios de Bautista, riéndose. "En mi opinión, la regla del peso no cambiará nada para la próxima temporada. Bautista probablemente añadirá 5 kilos a su moto y no cambiará nada", dijo el nuevo piloto de BMW para 2024. Y luego, riéndose, añadió: "No debería tener miedo, cinco u ocho kilos no es nada, está bien. ¿Qué tiene de peligroso? Vamos, es un campeón del mundo".

Si los rivales señalan que la ligereza de Bautista le ayuda en las rectas, en las zonas de aceleración a la salida de las curvas y en la protección de los neumáticos en general, el propio Álvaro se encarga de enumerar las desventajas: "Ser ligero en una moto de carreras, incluso antes de esta norma, era un problema, una desventaja porque las motos de carreras se mueven mucho debajo de ti y necesitas potencia para sujetar la moto. Cuando la moto sea más pesada será aún más difícil para mí hacer eso y controlar la moto".

"Mira a Pedrosa en MotoGP. Todo el mundo decía que Pedrosa tenía problemas porque pesaba menos y la moto era muy pesada y rápida. Pedrosa tenía que trabajar más, tenía momentos en los que se tambaleaba a la salida de las curvas y le costaba más ser rápido en todas las condiciones".

"Así que el poco peso de Pedrosa se veía como una desventaja. En los dos últimos años ha pasado algo y de repente esa visión ha cambiado. Ser ligero se ve como una ventaja, especialmente en SBK. Las nuevas reglas sólo serán una desventaja para mí, tendré que trabajar el doble".

"Añadir peso a mi moto no es ni seguro ni correcto. Después de todo, yo no puedo añadirme más peso, no puedo engordar. De momento ya como todo lo que quiero, no tengo limitaciones. Así que no puedo engordar unos kilos".

"Así que vamos a intentar hacer la moto más pesada, pero para ser sincero, estoy aquí porque disfruto corriendo y me siento seguro encima de la moto, así que si añado peso y lo pruebo y creo que es más peligroso de lo que tiene que ser, me quedaré en casa. Eso lo tengo muy claro".

"Por supuesto que probaré las nuevas reglas, probaré la moto con peso, pero será mucho más peligroso. Cuando la moto pese más se moverá más, será más difícil de controlar. Además, si choco, necesitaré más espacio. Será más peligrosa en todos los sentidos".

"No quiero llamar a esta regla del peso la 'regla antibautista', pero al fin y al cabo, la crearon para frenarme", concluyó.