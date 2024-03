Bulega pulveriza el récord de Montmeló en el test de WSBK

El Mundial de Superbikes ha completado dos días de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, como previa de la segunda ronda de la temporada 2024, que se disputará allí del 22 al 24 de marzo. Nicolò Bulega ha sido quien ha dominado los entrenamientos el jueves y el viernes, confirmando su estado de forma sobre la Ducati del equipo Aruba. Tras terminar la primera jornada cerca del récord de la pista, el 'rookie' ha logrado pulverizarlo en la segunda, firmando un tiempo de 1:40.172 (el récord oficial es de Álvaro Bautista, en 1:40.264).

Precisamente, el vigente campeón del mundo tuvo este viernes un día difícil, lo que ha hecho agridulce la prueba para la escuadra oficial de Borgo Panigale. Tras sufrir una caída, Bautista no pasó del 16º mejor tiempo final, a 1.399 segundos. Aunque le costó a una vuelta, el talaverano es más optimista en términos de ritmo.

Al término del día, el manchego explicó lo sucedido: "No ha sido el segundo día que me esperaba, porque ya desde esta mañana la pista estaba mojada, de la poca lluvia que cayó anoche. No encontraba el buen 'feeling'. El agarre me parecía menor que ayer, y nos ha costado. No me he encontrado a gusto en ningún momento del día. Físicamente estoy bien, pero a nivel de 'feeling' con la moto me ha faltado mucho, sobre todo a la hora de hacer girar la moto, con la parte trasera no tenía nada de grip. Hoy no he podido disfrutar".

Sólo Toprak Razgatlioglu consiguió acercarse a Bulega, quedándose a 27 milésimas. El turco también bajó del récord de la pista y volvió a mostrarse a gusto pilotando la M1000 RR. Así, tanto el piloto oficial de BMW como el transalpino marcaron diferencias sobre sus perseguidores. El primero de ellos fue Danilo Petrucci, tercero. El piloto de Barni acabó como el mejor de los pilotos independientes, a poco más de cuatro décimas del líder, su compañero de marca.

Andrea Iannone, que sigue familiarizándose con WorldSBK, tuvo un buen día, acabando cuarto. El piloto de GoEleven acabó a casi medio segundo de Bulega y se situó por delante de Jonathan Rea. El seis veces campeón del mundo, que todavía no se siente del todo a gusto con la Yamaha, está trabajando duro para conocer la M1, y se marcha de Montmeló con el quinto mejor tiempo, a exactamente seis décimas de la cabeza.

Justo detrás se situó su compañero de equipo, Andrea Locatelli, que dio un gran paso adelante en la segunda jornada, con el sexto mejor tiempo. En séptima posición finalizó Sam Lowes. El piloto del equipo Marc VDS, que ya parecía bastante satisfecho con su Ducati, terminó a siete décimas de Bulega, como el tercer independiente por delante de otro piloto de Ducati, Michael Ruben Rinaldi, que cerró el top 10 con la Panigale V4R del equipo Motocorsa.

Entre ambos se situaron Michael van der Mark y Alex Lowes. El neerlandés, octavo, se dejó siete décimas con Bulega. El británico, por su parte, fue el piloto de Kawasaki mejor clasificado, noveno. Para encontrar la otra ZX-10RR hay que bajar hasta la 15ª posición, donde está Axel Bassani, bastante retrasado respecto al grupo de cabeza.

11º fue Remy Gardner, que se quedó fuera del top 10 por 24 milésimas. El australiano del equipo GRT precedió a Garrett Gerloff, 12º con la BMW de Bonovo. Sus respectivos compañeros de equipo atravesaron más dificultades: Dominique Aegerter fue 13º, el primero a más de un segundo del mejor crono, mientras que Scott Redding fue 17º. El dúo de Honda acabó en la cola del pelotón junto a Tito Rabat y la pareja de MIE, así como Philipp Oettl y Bradley Ray, con aún más problemas.