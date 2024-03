Bautista y Bulega, con sensaciones muy distintas tras el test de WSBK

El Aruba.it acabó con sensaciones muy dispares el test de Barcelona del Mundial de Superbikes, que finalizó este viernes 15 de marzo. El campeonato de las motos derivadas de las de serie disputó dos jornadas de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya para preparar la segunda ronda de la temporada 2024, que tendrá lugar allí el próximo fin de semana, del 22 al 24 de marzo.

La escuadra oficial de Ducati tuvo que mirar casi a los dos extremos de la tabla de tiempos para encontrar a sus pilotos. Por un lado, el mejor crono fue para Nicolò Bulega. El italiano ya dio muestras de su velocidad en los entrenamientos de la pretemporada, y lideró el test batiendo el récord de la pista, con un 1:40.264 que superó el registro anterior de Álvaro Bautista, de 1:40.172.

Precisamente, no fue una buena jornada para el piloto español. Y es que el vigente campeón del mundo acabó el test en 16ª posición, después de sufrir una pequeña caída en la curva 10 de Montmeló, y a más de un segundo del registro de su compañero de escuadra. Así, sus sensaciones fueron muy dispares al término del día.

Por un lado, Bautista explicó que no tuvo 'feeling' con la moto ya desde por la mañana, y que no fue capaz de encontrarlo con el paso del tiempo: "No ha sido el segundo día que me esperaba, porque ya desde esta mañana la pista estaba mojada, de la poca lluvia que cayó anoche. No encontraba el buen 'feeling'", empezó diciendo el talaverano.

"El agarre me parecía menor que ayer, y nos ha costado. No me he encontrado a gusto en ningún momento del día. Físicamente estoy bien, pero a nivel de 'feeling' con la moto me ha faltado mucho, sobre todo a la hora de hacer girar la moto, con la parte trasera no tenía nada de grip. Hoy no he podido disfrutar", siguió posteriormente, al menos confirmando que su lesión de 2023 no le afectó.

Y por otra parte, Bulega acabó plenamente confiado tras su actuación, aunque también achacó su récord de la pista a las circunstancias que rodean a este tipo de pruebas: "No quiero decir que sea más fácil, pero en los entrenamientos puedes intentar ser rápido muchas veces. En un fin de semana de carrera no es posible, porque no tienes tantos neumáticos. La situación es diferente", empezó explicando el italiano.

"Estoy contento de cómo han ido estos entrenamientos. En mi opinión, hemos encontrado un buen punto de partida [de configuración] para la ronda del próximo fin de semana. No era algo previsible, porque las condiciones eran completamente diferentes a las de Australia, pero al final hemos sido rápidos incluso en estas condiciones y en otro circuito. Eso es importante, pero los rivales también hicieron un gran trabajo. Intentaremos encontrar algo para hacerlo aún mejor", siguió.

Posteriormente, el vigente campeón del mundo de Supersport 600 detalló que también tuvo algunos problemas a lo largo de los dos días, rematados con una pequeña caída que, sin embargo, no tuvo consecuencias físicas: "No hicimos nada especial, sólo algunos reglajes diferentes, pero remontamos.[en el segundo día]. Hice algunas vueltas buenas con el set-up del Día 1, porque lo que habíamos probado el Día 2 me gustaba en algunas zonas, pero no en otras. Después de una caída en la curva 1, volvimos [al setting anterior] y las sensaciones también volvieron a ser las de antes".

Por último, el #11 explicó que su vuelta podría haber sido mejor a pesar del récord: "Toprak Razgatlioglu ha estado muy cerca en la última vuelta. Pero, aparte de eso, estoy contento porque el ritmo era bueno. He hecho una gran vuelta, pero no en las condiciones perfectas. Además, cuando he hecho el 'time attack' con el segundo neumático blando he cometido un error, pero en ese momento era una décima más rápido que mi tiempo anterior. Así que mi tiempo habría sido un poco mejor, pero para ser sólo un test ha estado bien", concluyó Bulega.