Toprak avisa a Bautista: "Muchos puntos, pero esto no ha acabado"

El de Imola ha sido el primer fin de semana de la actual temporada del WSBK en el que Toprak Razgatlioglu ha podido recortar puntos al vigente campeón, Álvaro Bautista. El piloto español cometió su primer gran error del curso en la carrera de casa para Ducati y el turco, en cambio, tuvo un domingo perfecto con dos victorias.

Para Bautista, el domingo ya empezó accidentado por la mañana con una caída sin consecuencias en el Warm Up. Además, el defensor del título perdió el duelo directo ante Toprak en la carrera al sprint unas horas más tarde y en la segunda carrera, la principal, cometió un error en la curva 3 y se fue al suelo al pasar por encima de la línea blanca, lo que le dio a Razgatlioglu su segundo triunfo del día.

"He tenido que esperar muchos fines de semana para que llegue este momento. Ahora por fin hemos podido ganar. Estoy muy contento por ello".

"He rodado al límite en cada vuelta. La Ducati tiene una ventaja muy grande en las rectas. Tengo que compensarlo todo en las curvas. Ha sido sin duda una gran carrera para todos, se han visto grandes batallas", dijo el piloto turco.

Las dos victorias del domingo y la caída de Bautista han reducido la diferencia en el campeonato entre el de Ducati y el de Yamaha 70 puntos. Eso hará que Bautista vaya al parón veraniego como claro líder de la general, independientemente de los resultados en Most. Sin embargo, Razgatlioglu todavía tiene esperanzas de darle la vuelta al campeonato tras las vacaciones.

"70 puntos son muchos. Pero el campeonato aún no ha acabado", avisó Toprak a Bautista tras el fin de semana de Imola. "Voy carrera a carrera, como hice en 2021. Sólo intento ganar carreras".

"Espero que podamos luchar con Álvaro de nuevo en Most. Pero allí hay rectas muy largas", dijo el piloto turno haciendo referencia a la gran desventaja que asegura tener en rectas frente a Bautista.

Al hablar sobre sus dos victorias, Toprak reconoció que el de la carrera de la Superpole le supo aún más dulce que su triunfo en la principal, ya que en la primera ganó el duelo directo con Bautista.

"Por supuesto, la victoria de la mañana fue mejor. Álvaro es muy fuerte y siempre tiene un ritmo muy alto en carrera. Le he pillado y me he dado cuenta de que en la curva 9 no era muy fuerte. Le he adelantado y he hecho una buena última vuelta", dijo para concluir Razgatlioglu.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!