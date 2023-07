Bautista: "De Imola nos llevamos una buena lección aprendida"

De las 21 carreras disputadas hasta ahora en la temporada SBK, tres por evento, el español de Ducati, que defiende el título de campeón conquistado la pasada temporada, había ganado 17 y terminado segundo en dos ocasiones, terminando en las dos restantes en el suelo.

Hasta ahora, en los seis anteriores fines de semana, Alvaro Bautista había sumado siempre las tres victorias excepto en Indonesia, donde se cayó en la súperpole, y Donnington, donde fue segundo también en la carrera corta.

Este fin de semana, en Imola, el español 'sólo’ pudo lograr una victoria, el sábado en la Race 1, mientras que el domingo por la mañana, en una SP reducida por el calor, se vio superado por el Toprak Razgatlioglu, el único que ha logrado ganarle este año, y en la carrera larga se fue al suelo nada más tomarse la salida, en la tercera curva, cuando lideraba tras salir muy bien, lo que ha servido la victoria en bandeja al turco de Yamaha, que ha logrado recortar un buen puñado de puntos en un solo día. Bautista sigue como líder destacado del mundial, con 391 puntos, pero ahora con Toprak a 70 cuando faltan por disputarse cinco eventos y 15 carreras.

Como pasó con la SP de la mañana, la Race 2 de este domingo en Imola fue recortada a 15 vueltas por las altas temperaturas "un recorte que decidió tomármelo al pie de la letra y solo hice tres curvas", bromeó Bautista al final de la carrera, sin perder el buen humor.

"Bromas a parte, he cometido un error. Hice una buena salida, defendí muy buen la posición, pero en el primer cambio de dirección toqué ligeramente la línea blanda interior, y al tocar el gas perdí la rueda delantera. Es algo que había hecho más veces durante el fin de semana, pero en la primera vuelta quizá hubiera tenido que ser más cuidadoso con esos detalles. Error mío", insistió el talaverano.

El de Imola era un fin de semana que Bautista tenía marcado en rojo, por ser un circuito que no le gusta especialmente, y menos después de ver como le reducían más revoluciones a su Panigale.

"Ha sido una lástima porque este fin de semana no esperaba ser especialmente fuerte en este circuito, pero lo fuimos el sábado y también bastante (el domingo) por la mañana, con una muy buena lucha en la SP con Toprak y Andrea Locatelli y las Yamaha teniendo una pequeña ventaja en la aceleración en el primer sector, pero intentaba compensar en otras áreas del circuito arriesgando. Ha sido una bonita lucha al límite hasta el final, hasta la última chicane que nos hemos colado los dos y hemos salvado la caída de milagro", relató.

Pese a no ser un fin de semana tan productivo como los anteriores, Bautista prefiere sacar conclusiones positivas.

"Estoy contento, ahora toca aprender del error que hemos cometido para no volver a repetirlo. Está claro que cuando lo das todo y estás ahí es importante no cometer errores. No importan los resultados, la posición, simplemente dar lo mejor de nosotros y, sobre todo, no cometer ningún error. Es importante aprender de este fin de semana", insistió.

Con la experiencia del año pasado, en la que fue campeón, Bautista no debe tener ningún problema en gestionar la situación, pese al recorte de Toprak y la cantidad de puntos aún en juego, además de que Yamaha se ha colocado líder del Mundial por constructores, superando a Ducati. Pero el español pide tener atención y aprender de lo sucedido.

"Ha sido un cúmulo de cosas, antes de venir aquí quizá no era nuestra pista más favorable y encontrarme con la posibilidad de luchar por las victorias a lo mejor te extra motiva o te da más fuerza y hay que saber gestionar esas sensaciones y ese sentimiento", admitió un exceso de ganas que le pudo pasar factura.

"Pero de eso se trata, de intentar ser cada vez mejor piloto. Creo que este fin de semana me llevo una buena lección a casa, he aprendido varias cosas y espero poder ponerlas en práctica en el futuro, y sobre todo no volver a cometer errores por el estilo", fue el discurso del español, que tampoco quiso mostrarse disgustado.

"El fin de semana ha sido bueno, hemos mejorado y nos llevamos una victoria y una segunda posición muy luchada, hay que estar contento. Pero lo importante es aprender y asumir los errores y por eso llevarnos una lección nos hará todavía más fuertes de cara al futuro".