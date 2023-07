El WSBK reduce de nuevo la velocidad de la Ducati, ¿frenará a Bautista?

Pocos días antes de un nuevo fin de semana de WSBK en Imola, los responsables del Campeonato del Mundo de Superbikes realizaron un ajuste permitido por el reglamento de las revoluciones máximas y tomaron la decisión de reducir las de la Ducati Panigale V4R.

La racha de victorias de Álvaro Bautista al comienzo de esta temporada ya hizo que Ducati tuviera que reducir de 16.100 rpm a 15.850 rpm sus motos en al cita de Barcelona, pero a partir de Imola tendrán que reducir ese número todavía más hasta 15.600 rpm, es decir, los italianos se verán obligados a reducir 250 rpm sólo tres carreras después de su último ajuste.

Será la segunda vez que los organizadores limitan la velocidad punta de las Ducati en lo que va de temporada y la tercera para la Ducati Panigale V4 desde que debutó en la temporada 2019, cuando su velocidad se fijó en 16.350 rpm, una cifra que por cierto ya estaba por debajo de la velocidad máxima del modelo de producción (16.500 rpm) en ese momento.

En la otra cara de la moneda está Kawasaki, a quien se le ha permitido aumentar 250 rpm debido a los malos resultados que han obtenido en los últimos fines de semana, lo que le permitirá rodar a máximo 15.100 rpm, una cifra que seguirá estando por debajo de la Ducati.

La velocidad máxima de la Kawasaki ZX-10RR ya se aumentó en la ronda de Barcelona, ​​pero en ese momento fue debido a los puntos de concesión.

¿Qué efecto tendrá el nuevo límite de revoluciones en el WSBK? ¿Reducirá la diferencia de Álvaro Bautista respecto al resto de pilotos? Su compañero en Ducati, Philipp Ottl, se mostró escéptico en una entrevista con Motorsport-Total.com: "No sirve de nada. Es algo que solo castiga a los demás pilotos de Ducati, pero no a Bautista. Ya no puedo adelantar a una Yamaha de la misma forma en una recta".

"En algún momento será un tema complicado, pero tenemos que lidiar con eso. No ayuda, eso está claro, pero solo espero que no nos quiten otras 500 rpm antes de fin de año", finalizó el alemán.

Así quedan las revoluciones máximas de las motos del WSBK (a partir de Imola):

Ducati Panigale V4R: 15.600 rpm Honda CBR1000RR-R Fireblade: 15.600 rpm BMW M1000RR: 15.500 rpm Kawasaki ZX-10RR: 15.100 rpm Yamaha R1: 14.950 rpm

