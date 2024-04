El jefe de Yamaha en WSBK confía en una evolución de la R1 para 2025

Durante la primera ronda de la temporada 2024 del Mundial de Superbikes en Australia, se intensificaron los rumores de que Yamaha había puesto fin al desarrollo de su R1 y que había retirado de su gama la moto derivada de las de serie. Más tarde, la casa de Iwata aclaró que el problema sólo afectaba a determinados mercados, y que el motivo era el cambio a la normativa de emisiones Euro 6.

Mientras que BMW y Ducati siguen trabajando duro de cara a seguir desarrollando sus máquinas, en la marca nipona hay menos empuje, y la R1 permanece prácticamente sin cambios desde la temporada 2020. En un campeonato cercano a la producción en serie, esto conlleva problemas de forma inevitable, que sólo se pueden compensar haciendo concesiones en el reglamento técnico, como ocurre actualmente.

En la pasada ronda de WSBK en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Motorsport.com pudo hablar Paul Denning para hablar sobre el futuro de la R1. El director del equipo oficial de Yamaha intenta mantener alta la confianza, y está convencido de que la empresa nipona seguirá aportando desarrollos, aunque la R1 sólo se ofrezca como versión 'trackday' en mercados como el europeo.

"No estoy preocupado en absoluto", explicó Denning. "No es cierto que la R1 ya no se ofrezca en versión de calle. Simplemente ya no se ofrece en Europa. El motivo es la normativa Euro 6. Es muy difícil cumplir estas reglas y mantener las prestaciones".

Paul Denning, jefe del Pata Yamaha

Hace unos años, Yamaha decidió ofrecer la R6 únicamente como moto de circuito, y la demanda de la superdeportiva siguió disminuyendo. Ahora, a la R1 le está pasando algo similar, por lo que la fábrica de los tres diapasones ha decidido no proceder a una nueva homologación, que habría sido necesaria debido a las nuevas normas sobre emisiones.

"No tiene sentido si tenemos en cuenta la demanda", afirmó Denning. "Yamaha decidió ofrecer la R1 sólo en versión 'trackday', como ya ocurre con las motos de motocross. La mayoría de nuestros clientes utilizan la moto en la pista de todos modos".

El cambio de las motos de carretera a las de pista probablemente reducirá aún más las ventas. Sin embargo, Denning espera nuevas actualizaciones de Yamaha: "No creo que tenga un impacto negativo en nuestro proyecto de carreras. Al contrario, es positivo. Yamaha seguirá desarrollando la moto y centrándose en el uso en pista. Habrá una evolución para 2025, con nuevas piezas. Pero no será un modelo completamente nuevo", pronosticó para finalizar.