Toprak Razgatlioglu, piloto de Yamaha y vigente campeón del mundo en WorldSBK, estuvo en negociaciones con equipos de MotoGP para dar el salto a la categoría reina en 2023.

Sin embargo, la salida del RNF como equipo satélite de Yamaha puso fin a esos planes, y Razgatlioglu se decantó por continuar con las derivadas de serie. Sin embargo, la puerta para dar el salto a MotoGP en 2024 sigue abierta, y el turco no ocultó en ningún momento su interés por cambiar de campeonato.

En declaraciones a Motorsport.com, Razgatlioglu reiteró su intención de buscar un hueco en MotoGP, aunque destacó que solo lo haría con un equipo de fábrica, y que no quiere firmar sin garantías de competitividad "solo por estar allí".

A falta de una oferta tentadora, el piloto turco no tendría reparos en quedarse en el WSBK, tal y hizo Jonathan Rea en su momento. Es sabido por todos que el de Kawasaki tuvo múltiples ofertas para dar el salto a MotoGP a lo largo de los años, pero siempre se mantuvo fiel a su ZX-RR.

"Sé que el nivel en MotoGP es muy alto, pero me encanta el paddock de Superbikes, realmente me siento como en casa", dijo Razgatlioglu. "Quizá algún día corra en MotoGP, pero con la condición de tener una moto de fábrica".

"Si voy, mi objetivo es luchar por las primeras posiciones. No quiero ir allí solo para decir 'soy un piloto de MotoGP'. No me gusta eso, no quiero estar allí solo por estar. Si no puedo luchar por el podio, no me interesa MotoGP", recalcó.

"Estaría bien poder competir por ganar. Pero luchar por el 10º puesto en MotoGP no me interesa, prefiero quedarme en Superbike. Es mejor ganar más títulos en WSBK, como Jonathan Rea".

Razgatlioglu tuvo la oportunidad de probar la Yamaha M1 de MotoGP a principios de este año en Aragón, completando 40 vueltas en un día acortado por el mal tiempo.

A pesar de haber hecho pocos kilómetros, dijo que se había hecho una idea de cómo tendría que adaptar su estilo de pilotaje, en caso de que en un futuro diese el salto a los grandes premios.

"No di muchas vueltas, solo un par de horas, y luego empezó a llover", recordó el piloto de 25 años. "Pero, en cualquier caso, he pilotado una moto de MotoGP y he sido el primer piloto turco en hacerlo".

"Es una moto muy difícil, tienes que adaptarte. Para mí la posición es muy extraña, porque es alta y no me gusta así. Siempre voy más abajo, y ese es mi estilo. No ha sido fácil pilotar así, pero solo ha sido un test, y lo he disfrutado".

