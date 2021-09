Razgatlioglu hará un test con la Yamaha M1 de MotoGP

El líder del WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, renovó a principios de julio por dos años más con Yamaha y tiene previsto seguir en el campeonato de las motos derivadas de serie al menos hasta 2023. Sin embargo, no está descartado que se mude antes a MotoGP. Ahora se ha conocido que el excepcional piloto turco probará por primera vez la Yamaha M1 a finales de año.

En el último vídeo de Jonathan Rea en su canal de YouTube, se muestra una conversación entre el piloto de Kawasaki y Razgatlioglu hablando sobre un posible test de MotoGP. El otomano le confirma al británico que le gustaría probar la M1: "Sí, este año la probaré. Tal vez no me guste".

El agente de Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu, ya expresó su preocupación por el hecho de que el estilo del otomano no se adapte tan bien a MotoGP como a las Superbikes. Rea aconseja a su rival en el campeonato que no espere demasiado: "Yo quería ir a MotoGP, pero nunca tuve la oportunidad. Si tienes una oportunidad, tienes que ir. Créeme, porque si no un día tendrás 30 años y nadie te querrá".

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK, Andrea Dosoli

"Si existe la posibilidad de hacerse una impresión de la MotoGP, entonces lo haremos", comentó el director del proyecto Yamaha WorldSBK, Andrea Dosoli, a Motorsport.com. "Así también estaríamos mejor preparados si necesitan un piloto sustituto en el futuro".

"Tenemos una estrecha relación con el proyecto de MotoGP. Cuando necesitaron un piloto sustituto, le ofrecimos a los nuestros. Al hacerlo, les ofrecimos la posibilidad de descubrir nuevas oportunidades. Por el momento, no hay nada confirmado. Pero nos gustaría tener una colaboración aún más estrecha en el futuro", añade Dosoli.

Al director de Yamaha no no le preocupa que el estilo de pilotaje agresivo de Razgatlioglu no se adapte a la MotoGP. "Un piloto con talento puede adaptarse a cualquier tipo de moto. Un piloto con talento sabe cómo sacar el máximo partido a cada moto, sea cual sea la categoría", afirma Dosoli.

