Bautista, tras su caída en Australia: "Luchar por el podio era posible"

Álvaro Bautista no tuvo el mejor comienzo en el arranque de la temporada 2024 del Mundial de Superbikes. El español, vigente bicampeón del mundo de la categoría, ha llegado a la primera ronda, en Australia, con las expectativas altas a pesar de seguir adaptándose a la nueva norma del peso mínimo, que le ha obligado a poner lastre en su Ducati Panigale V4R.

Más allá de esta circunstancia, el talaverano llegaba con buenas sensaciones a la primera carrera del fin de semana en Phillip Island, pero su aventura terminó antes de tiempo. Tras una espectacular salida, en la que pasó de noveno, su posición de salida tras una Superpole complicada, a segundo, perdió varias posiciones por un toque de Sam Lowes. Y después, tratando de recuperar el terreno perdido, se fue al suelo en la vuelta 4, en la curva 10, lo que le dejó sin opciones de victoria este sábado.

Así empezó la temporada 2024 de WSBK en Phillip Island: WSBK Bulega debuta en WSBK ganando en Australia; Bautista empieza con caída

Bautista, sin embargo, pudo levantar la moto y seguir en carrera. Aprovechando la parada obligatoria a mitad de carrera por los problemas de los Pirelli, y algunos incidentes por delante, el #1 sacó partido a su experiencia y pudo finalizar en 15ª posición, logrando su primer punto de 2024 y no yéndose de vacío. Pero lo cierto es que esperaba, por lo menos, luchar por el podio.

"La caída ha sido una lástima", empezó diciendo Bautista a la web oficial de WorldSBK. "Aunque no me ha pasado nada físicamente y he podido continuar en la carrera, aunque no con la moto en muy buen estado, he podido dar vueltas y tener más 'feeling' con ella".

El manchego explicó su carrera, e hizo hincapié en su arranque, que consideró uno de los mejores de su carrera: "Había hecho una buena salida, creo que de las mejores de mi vida deportiva. Cuando estaba segundo, creo que podría haberme puesto en cabeza y haber intentado poner mi ritmo. En esas vueltas creo que podría haber apretado un poco más. Pero bueno, he decidido quedarme ahí, un poco a la expectativa, pero ha sido un error, porque al final muchos pilotos querían estar ahí".

"Sam Lowes me ha tocado en la curva 9, me ha sacado [de la trazada] y he perdido muchas posiciones. He intentado recuperar, y al pasar a Axel Bassani en la curva 10 he perdido la dirección y me he caído. Pero bueno, lo importante es que no me ha pasado físicamente, y que el 'feeling' con la moto está mejorando día tras día", siguió.

"No es el inicio de temporada que había soñado, pero es algo que puede pasar. Por la mañana tenía un buen ritmo, estaba bastante confiado de que podía hacer una buena carrera. Luchar por el podio era posible hoy. Pero me he caído, no importa qué era posible y qué no. Lo cierto es que me he caído", detalló posteriormente.

A pesar de pensar en las tres primeras posiciones, Bautista no quiso marcarse objetivos para la Superpole Race y la segunda carrera larga del domingo: "Para mañana no espero nada, al final no puedes esperar nada. Hasta la bandera a cuadros, puede pasar de todo. Intentaré repetir la salida que he hecho hoy y mantener las buenas sensaciones".

Por último, el ex piloto de MotoGP elogió a su nuevo compañero en el Aruba.it Ducati, Nicoló Bulega, que hizo valer sus buenas sensaciones de la pretemporada para ganar la Carrera 1 en Phillip Island, como debutante en la clase mayor de WSBK: "Cuando gané como 'rookie' en 2019 realmente fue así, porque no conocía los neumáticos, el campeonato, la moto... Al menos él ganó el año pasado con Pirelli, este es su tercer año con los neumáticos, y conoce la Ducati. Pero no es fácil, especialmente esta temporada, porque hay muchos pilotos que pueden ganar. Así que felicidades a él, es bueno tenerlo como compañero", finalizó Bautista.