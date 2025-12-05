Hyundai mejora su coche de Rally2 ante la inminente decisión sobre el WRC 2027

Hyundai Motorsport ha empezado a mejorar su coche de Rally2 como opción, en caso de que la compañía decida seguir participando en el Mundial de Rallies en 2027. El futuro a largo plazo del fabricante coreano en la máxima categoría de los rallies ha estado envuelto en incertidumbre durante meses, con una confirmación de cara a disputar la próxima temporada -el último año del reglamento Rally1- que no se anunció hasta el pasado mes de agosto.

Hyundai se ha manifestado en relación con el nuevo reglamento del WRC para 2027, con la falta de flexibilidad y tecnología en los trenes motrices entre sus principales preocupaciones para una normativa que durará 10 años. Toyota es la única marca de la que se sabe que está desarrollando un coche para 2027.

El novedoso reglamento diseñado para ser más asequible y flexible, además de capaz de atraer a nuevos fabricantes y equipos. Los coches tendrán un coste máximo de 345.000 euros, tendrán una potencia aproximada de 300 caballos y utilizarán un chasis espacial y componentes de Rally2. Se anticipa que los coches del WRC27 producirán un rendimiento similar a la maquinaria actual de la segunda categoría.

Para garantizar que la clase reina del WRC esté muy poblada en 2027, los nuevos coches con especificaciones WRC27 competirán junto a los coches Rally2 en la categoría más alta, lo que de nuevo ofrece más flexibilidad a fabricantes y equipos. Esto abre la puerta a Hyundai, M-Sport Ford y a cualquier equipo con vehículos de Rally2 a su disposición para seguir compitiendo al máximo nivel en 2027.

Tras descartar el desarrollo de un nuevo coche para esa temporada, Hyundai había revelado que estaba considerando mejorar su coche de Rally2. Ahora, el presidente de Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, ha confirmado que ya se está trabajando en este proyecto, pero no ha llegado a hacer lo propio con que la marca se comprometerá con el WRC 2027 con un Rally2 mejorado.

Cyril Abiteboul, Director del equipo Hyundai World Rally Team, Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Fotografía de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"No estoy en posición de confirmar un nuevo coche WRC [para 2027], pero lo único que estamos haciendo es dar los pasos necesarios para que el Rally2 sea lo más competitivo posible", dijo Abiteboul a Motorsport.com. "Hemos dado un paso en asfalto y creo que el coche ahora está realmente en la pelea, y lo ha hecho bien en una serie de campeonatos nacionales y regionales. Y estamos haciendo el mismo paso en grava. Seguro que lo haremos, sólo para asegurarnos de que tenemos un coche de Rally2 competitivo para cubrir todas las bases".

"El próximo coche del WRC, o lo que sea, es algo más amplio, necesitamos entender la dirección del deporte, el promotor, y todavía tenemos un problema en el tren motriz. Todavía no tenemos un motor que pueda cumplir con el reglamento, ya que, como sabéis, tiene que ser un propulsor de producción, a diferencia del que se utiliza en Rally1. La FIA es consciente de ello. No nos hemos comprometido a inscribir ese coche [Rally2] en un campeonato, porque no conocemos el reglamento de ese campeonato".

¿Paddon realizando trabajos de desarrollo del Rally2, o algo más?

Curiosamente, el antiguo piloto de fábrica de Hyundai en el WRC y bicampeón europeo de rallyes Hayden Paddon está inscrito para conducir un Hyundai i20 N Rally2 en el Rallye National Hivernal du Devoluy de esta semana, en Francia.

Paddon, que este año triunfó en el Campeonato de Australia de Rallies con un i20 Rally2, participará en el rally de asfalto, conocido por ser un calentamiento para Montecarlo, junto con Adrien Fourmaux, de Hyundai, que pilotará un Rally1. El nuevo recluta de Toyota en Rally1, Oliver Solberg, también estará en acción.

Hayden Paddon estará en acción para Hyundai en el Rallye National Hivernal du Devoluy. Foto: McKlein / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si la participación de Paddon en el rally estaba vinculada al programa de mejora Rally2 de Hyundai, Abiteboul comentó: "Puede ser muchas cosas. Puede ser algún trabajo de desarrollo. Lo que puedo decir es que ha formado parte de la familia y que ya ha estado en Rally1 [el máximo nivel] y, aparte de eso, me gusta mucho su equipo y el programa de Nueva Zelanda y Australia. Es muy leal y es bueno verlo, así que ya veremos. Hay diferentes opciones para el año que viene con él, y esa es una de las cosas que estamos explorando".

Hyundai también tiene una vacante en su equipo Rally1 para 2026 tras la decisión de Ott Tanak de tomarse un año sabático. Se entiende que la firma está considerando pilotos con experiencia de alto nivel, y se cree que los ex pilotos de la marca Dani Sordo y Esapekka Lappi están entre los contendientes para lo que podría ser un tercer coche compartido el próximo año. Se espera que pronto se anuncie una decisión.