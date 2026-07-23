Neuville y Fourmaux no tienen claro su futuro en el WRC más allá de 2026

El futuro de Thierry Neuville y Adrien Fourmaux en el Campeonato del Mundo de Rallyes sigue sin estar claro, ya que ambos esperan una decisión de Hyundai para 2027.

Hyundai aún no se ha comprometido con el WRC más allá del final de la temporada actual, ya que la marca coreana está estudiando sus opciones para el próximo año.

El fabricante ha descartado construir un coche Rally1 totalmente nuevo que cumpla con el reglamento técnico de 2027 para el próximo curso. En consecuencia, la única opción para continuar en 2027 sería presentar su coche Rally2, que podrá competir junto a los coches WRC27 en la categoría reina.

Neuville y Fourmaux han participado activamente en el desarrollo y la mejora del coche Rally2 este año, en caso de que la junta directiva de Hyundai dé luz verde para seguir adelante de cara a 2027.

Sin embargo, Hyundai todavía no se ha comprometido con el kit de actualización para los Rally2 anunciado recientemente por la FIA, cuyo objetivo es igualar los coches de Rally2 con los nuevos WRC27, alegando que necesita más información de la FIA.

El kit incluirá nuevos guardabarros delanteros homologados, un parachoques delantero y un dispositivo aerodinámico trasero, y los Rally2 reducirán en 10kg su peso mínimo.

"Esperamos recibir más información [de la FIA] muy pronto. Pero, por el momento, nuestra postura no ha cambiado realmente", declaró a Motorsport.com el director deportivo de Hyundai, Andrew Wheatley.

"Nuestra atención se centra principalmente en 2026 y en segundo lugar en el programa de pruebas del nuevo Rally2, que está empezando a concretarse. Va a ser un tercer trimestre muy ajetreado para nosotros".

Cuando se le preguntó si el equipo está construyendo un coche Rally2 completamente nuevo, Wheatley añadió: "No se trata solo de actualizaciones [del coche Rally2] ni de que todo sea nuevo; hay muchas piezas que se mantendrán, pero también hay muchas piezas nuevas importantes, por lo que, en la práctica, va a ser un coche nuevo".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Mientras Hyundai sigue reflexionando sobre sus planes para el WRC a partir de 2027, sus pilotos titulares Neuville y Fourmaux se enfrentan a un futuro incierto.

"De momento no hay ninguna declaración por parte de la marca", dijo Neuville tras acabar cuarto en el Rally de Estonia de la semana pasada. "Habrá muchas oportunidades para mí y aún no he terminado con los rallies, eso es seguro".

"No sé qué haré el año que viene. Mis objetivos siguen siendo los mismos: quedarme en Hyundai y seguir compitiendo aquí. En qué formato, eso no lo sé".

Por su parte, Fourmaux, volvió al podio del WRC el pasado fin de semana en el Rally de Estonia tras una impresionante actuación que le permitió superar a su compañero de equipo, más experimentado, para hacerse con el tercer puesto tras un intenso duelo.

Cuando se le preguntó por su propio futuro en el WRC, el francés, que se unió a Hyundai en 2024, dijo: "Por ahora voy a correr hasta diciembre; después de eso, no lo sé".

"Si tengo que pasar un año en Rally2 y luego volver a Rally1 al año siguiente, me parece bien. Sé que Sébastien Ogier lo hizo en el pasado [2012], así que si es un año, no hay ningún problema, pero si empiezan a ser dos o tres, entonces no me parece bien".

"Creo que me merezco seguir en un coche de Rally1", concluyó.