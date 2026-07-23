¿Fue un éxito el nuevo formato de 50 horas del WRC?

Los pilotos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) han respaldado la implantación de un formato condensado de 50 horas en futuras pruebas tras su exitoso estreno en el Rally de Estonia.

Los organizadores del Rally de Estonia pusieron en marcha un formato completamente nuevo con el objetivo de ofrecer un evento más compacto que permitiera reducir los costes operativos tanto para la organización como para los equipos.

Se mantuvieron los habituales 300 kilómetros cronometrados, pero encajados dentro de una nueva estructura que permitió a los equipos llegar más tarde durante la semana a Tartu, la ciudad anfitriona del rally. Esto provocó que el reconocimiento de los tramos se trasladara al miércoles y jueves. Además, dejó espacio para celebrar una exhibición promocional del WRC en el centro de Tartu el jueves por la noche, que fue recibida con gran entusiasmo por los aficionados.

El shakedown se adelantó a la mañana del viernes, antes de disputar seis tramos durante la tarde y la noche, separados por una zona de montaje de neumáticos. De acuerdo con el periodo mínimo de descanso de 10 horas entre jornadas exigido por la FIA, la competición se reanudó más tarde el sábado, con nueve especiales que concluyeron bien entrada la noche. El domingo se disputaron dos pasadas por el tramo de Kaariku, de 24,39 kilómetros, cuya primera salida fue a las 11:00 horas, aproximadamente dos horas y media más tarde que el inicio de la jornada final en el reciente Rally de Grecia.

El formato revisado de Estonia fue posible gracias a que los tramos están situados mucho más cerca del parque de asistencia que en otros rallies, aunque ha servido como ejemplo para que otras pruebas similares puedan adoptarlo en el futuro.

"Fantástico, me encantó", declaró a Motorsport.com el nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier. "Es bueno tener algunas pruebas del campeonato con este formato. Reduce un poco la carga de trabajo para todos los que formamos parte del campeonato.

"La carrera fue bastante intensa para nosotros, pero nada excesivo; seguimos teniendo tiempo para descansar por la noche. Pasamos mucho menos tiempo en los enlaces, así que en general ha sido muy positivo. Creo que algunos rallies del campeonato deberían ser así".

El campeón del mundo de 2024 con Hyundai, Thierry Neuville, añadió: "Me gusta que cambien los formatos y que haya aventuras diferentes; cada rally debería tener su propia historia. Al final pudimos completar los 300 kilómetros. No es posible hacerlo en todas partes con este formato, pero aquí es muy compacto y los tramos están muy cerca unos de otros. A mí me funcionó muy bien".

El formato fue bien recibido por pilotos como Thierry Neuville. Foto de: Hyundai

Aunque el formato tuvo una buena acogida, algunos pilotos sugirieron acortar la jornada del sábado y trasladar un tramo adicional al domingo, teniendo en cuenta que el último día del rally reparte un máximo de 10 puntos extra.

"Personalmente, condensaría todavía más el sábado para tener un domingo más largo, porque con el sistema actual del Super Sunday tiene sentido. Los 10 puntos que puedes conseguir en solo dos tramos son demasiados. Cuando ves que Oliver Solberg [que logró los 10 puntos del domingo] terminó llevándose solo un punto menos que Sami Pajari [ganador del rally], diría que no es del todo justo", comentó el piloto de Hyundai Adrien Fourmaux.

"Creo que quizá había demasiado concentrado en un solo día. Para este rally estuvo bien por las notas que teníamos y porque conocíamos los tramos. Tal vez podríamos empezar antes, aunque me gustó la exhibición que hicimos, así que hay cosas positivas que sacar de este formato", afirmó el piloto de M-Sport Ford Josh McErlean.

La FIA considera además que este formato también cumplió con el objetivo de reducir costes para los organizadores y mejoró el bienestar tanto de los competidores como del personal que trabaja en el rally.

"Creo que no solo les gusta a los pilotos y a los equipos. También puedo verlo desde el punto de vista de la organización, de los comisarios en los tramos y del personal del centro de control. La duración de las jornadas pasa a ser razonable, con suficientes horas de descanso para todos. No terminas el rally el domingo pensando que lo único que quieres hacer es irte a dormir", explicó a Motorsport.com la directora de deportes de carretera de la FIA, Emilia Abel.

"Cada día en el que no se disputa un tramo ayuda a reducir costes, y eso ocurre en cualquier campeonato".

Emilia Abel: "No terminas el rally el domingo pensando que lo único que quieres es irte a dormir". Foto de: FIA

¿Qué le depara el futuro al Rally de Estonia?

Desde su debut puntuable en el WRC en 2021, el Rally de Estonia se ha consolidado como una de las pruebas favoritas entre pilotos, equipos y aficionados gracias a sus rápidos tramos de tierra, su formato innovador y una organización muy cuidada.

Sin embargo, su continuidad en el calendario del Mundial todavía no está asegurada, ya que la edición de este año fue la última incluida en el contrato actual. Estonia ha acogido una prueba del WRC todos los años desde 2021, con la excepción de 2024, cuando organizó una cita del Campeonato de Europa de Rallyes mientras la vecina Letonia ocupó su plaza en el Mundial.

De cara a 2027, es probable que el WRC incorpore tres nuevos eventos a su calendario. Ya existe un acuerdo por tres temporadas para que el Rally de Escocia entre en el campeonato a partir de 2027. Además, se espera que Roma sustituya a Cerdeña como sede de la prueba italiana, mientras que Estados Unidos organizó con éxito un evento candidato el pasado mes de junio y sigue ganando fuerza su candidatura para albergar una cita del Mundial el próximo año.

Preguntada por el futuro del Rally de Estonia en el WRC de 2027, Emilia Abel añadió:

"El promotor del WRC está manteniendo actualmente conversaciones sobre el calendario de 2027 y su objetivo es que sea aprobado por el Consejo Mundial del Motor de la FIA en agosto para anunciarlo oficialmente en septiembre.

"Ellos [el promotor] siguen negociando, y este fin de semana he visto muchas conversaciones entre el promotor y los organizadores del Rally de Estonia.

"Es una prueba muy popular y es fantástico ver a tantos aficionados llegados desde Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa".

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