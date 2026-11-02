WRC

La FIA anuncia una renovada categoría Junior WRC para 2027

La FIA ha introducido medidas para reducir los costes de participación y ha ampliado el premio para el campeón del Junior WRC de cara a la próxima temporada.

Tom Howard

Publicado: 2 nov 2026, 14:36

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El campeón del Junior WRC de 2027 recibirá como premio un programa ampliado de participación en WRC2, como parte de la profunda renovación que experimentará la categoría júnior del Mundial de Rallies la próxima temporada.

La FIA ha confirmado este lunes que la categoría de formación del WRC volverá a disputarse en cinco pruebas del Campeonato del Mundo de Rallies, aunque el calendario de 2027 se centrará exclusivamente en Europa (Suecia, Croacia, Italia, Finlandia y Escocia) con el objetivo de reducir las exigencias económicas y logísticas que supone competir a nivel internacional. El calendario incluirá dos rallies sobre tierra, dos sobre asfalto y uno sobre nieve.

También se ha eliminado el sistema de puntuación doble en la última prueba. Aunque los puntos obtenidos en los cinco rallies contribuirán a la clasificación del campeonato, únicamente se tendrán en cuenta los cuatro mejores resultados de cada equipo para establecer la clasificación final. Además, la participación en la última cita, el Rally de Escocia, será obligatoria para que los equipos puedan optar a figurar en la clasificación del campeonato.

El cambio más importante afecta al premio que recibirá el campeón, que ahora tendrá garantizado un programa de siete pruebas en WRC2 para 2028. Hasta ahora, los ganadores del Junior WRC recibían como recompensa un programa de cuatro rallies.

Entre las medidas adicionales para mejorar la accesibilidad, Hankook proporcionará una asignación de neumáticos gratuitos a los participantes del Junior WRC durante toda la temporada 2027, lo que contribuirá a reducir uno de los principales gastos asociados a la participación en el campeonato.

"Los cambios que hemos introducido en el Junior WRC junto a nuestros socios de WRC Promoter representan un importante paso adelante para hacer que el campeonato sea más accesible y competitivo, al tiempo que reforzamos su posición como el principal programa de formación del mundo para los jóvenes talentos de los rallies", afirmó Malcolm Wilson, vicepresidente de la FIA para el Deporte.

Malcom Wilson, FIA Deputy President for sport

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Uno de mis principales objetivos ha sido hacer que el Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA sea más accesible y asequible para los competidores de todos los niveles, y los cambios que hemos introducido en el Junior WRC para 2027 representan otro paso importante para hacer realidad esa visión".

"Una parte fundamental de estos cambios es la ampliación del paquete de premios para el campeón del Junior WRC, que ahora incluirá un programa de siete pruebas en WRC2. Esto permitirá al piloto ganador disponer de más tiempo para adaptarse a las mayores prestaciones de los vehículos de WRC2, adquirir una experiencia valiosa y consolidarse en el siguiente nivel".

"Queremos ofrecer a la próxima generación de talentos de los rallies la oportunidad no solo de progresar en este deporte, sino también de dejar su huella en el panorama internacional".

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