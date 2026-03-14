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WRC Rally de Kenya

Por qué Elfyn Evans sufrió en Kenia su primer abandono en el WRC desde 2024

Elfyn Evans vivió un sábado muy difícil en el Rally Safari de Kenia, ya que se vio obligado a abandonar por primera vez en una cita del WRC desde 2024.

Tom Howard
Tom Howard
Publicado:
Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans ha revelado qué provocó que cerrara su participación antes de tiempos en el Rally Safari de Kenia, lo que supuso su primer abandono en una prueba del Mundial de Rallies desde septiembre de 2024. 

Recuerda:

El piloto de Toyota ocupaba la segunda posición, a 22,6 segundos del líder del rally, Oliver Solberg, cuando la suspensión trasera derecha de su GR Yaris cedió al inicio de la embarrada especial SS13. Los daños eran demasiado graves como para poder repararlos y continuar. La marcha de Evans supuso su primer abandono desde que no pudo reparar su Toyota dañado, tras un vuelco, en el Rally Acrópolis de Grecia en 2024. Desde ese momento, el galés ha disfrutado de una racha extraordinaria, terminando entre los seis primeros en los 19 rallies disputados desde entonces.

Al explicar lo ocurrido en Kenia, Evans cree que se trató de un doble pinchazo provocado, en su opinión, por una roca en el nuevo recorrido del duodécimo tramo. El líder del Mundial se mostró crítico con la decisión de los organizadores de realizar cambios en el tramo, calificándola de "auténtica broma".

"La mañana empezó bastante bien, y las cosas también iban bien en la segunda etapa del bucle. Pero, por desgracia, un nuevo trazado al final del tramo nos pilló un poco desprevenidos", dijo Evans. "Sufrimos un doble pinchazo, y conseguimos cambiar otra rueda para empezar la siguiente etapa, pero parece que el impacto causó más daños".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto: Toyota Racing

"Al llegar a la primera frenada de la última etapa del bucle, la suspensión trasera cedió en ese momento —o algo en la parte trasera, en cualquier caso— y ahí fue donde, por desgracia, todo terminó. Me bastó con echar un vistazo para saber que no se podía arreglar, sobre todo aquí en Kenia. Así que, por desgracia, no había nada que hacer".

Tras ver cómo su increíble racha de rallies sin abandonos llegaba a su fin, Evans añadió: "Por supuesto que podemos estar contentos de haber tenido una larga racha de pruebas sin abandonos. Pero, obviamente, esto siempre supone una gran decepción. Solo hay que aceptarlo como una de esas cosas y seguir adelante".

Se espera que Evans se reincorpore al rally el domingo para luchar por los 10 puntos del Super Sunday. Probablemente le acompañarán sus compañeros de equipo en Toyota, Oliver Solberg y Sébastien Ogier, que se vieron obligados a retirarse en el tramo de carretera tras la etapa 13.

Así acabó el sábado:

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