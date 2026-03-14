WRC Kenia: Solberg y Ogier abandonan por una avería y Katsuta hereda el liderato

El piloto de Toyota Takamoto Katsuta se ha colocado líder del Rally Safari de Kenia después de que Oliver Solberg y Sébastien Ogier se vieran obligados a detenerse en el enlace de regreso al parque de asistencia.

Solberg había superado un complicado bucle matinal de tramos con una ventaja de 42,6 segundos sobre Ogier, pero los dos compañeros de equipo de Toyota se detuvieron en su camino de regreso a la asistencia del mediodía. Ambos pilotos sufrieron la rotura del alternador, probablemente provocada por la dureza de los tramos.

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Fue una mañana difícil para Toyota, ya que Elfyn Evans se vio obligado a abandonar una prueba del WRC por primera vez desde Grecia 2024, con la suspensión trasera derecha dañada.

Como resultado, Katsuta, que terminó el bucle en tercera posición a 1:33.6 de Solberg, ha pasado ahora a liderar con 1:07.5 de ventaja sobre el piloto de Hyundai Thierry Neuville. Katsuta se encuentra ahora en una posición ideal para lograr su primera victoria en el WRC.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, ha ascendido a la tercera posición, a solo 0.7 segundos de Neuville, con su compañero de equipo Esapekka Lappi en cuarta plaza.

"La última especial estaba bastante embarrada y muy rota, y el barro entró en la zona del motor y rompió los alternadores de ambos [Solberg y Ogier]", explicó el subdirector del equipo Toyota, Juha Kankkunen.

Foto de: Toyota Racing

"Oliver también tiene un pequeño problema en la transmisión, y de Elfyn ya sabemos lo que le ha pasado, así que no ha sido la mejor mañana. Taka sigue liderando y, en ese sentido, estamos bien, pero esto es el Safari. Puede pasar".

"Quiero decir, he estado en Kenia muchas veces y no me sorprende cuando ocurre algo así. Las condiciones han sido realmente duras y, digamos, los coches deberían estar construidos para ello. Pero en estas condiciones de barro puede ir a cualquier parte".

"El agua no es tan mala, pero el barro duro se pega en todas partes y eso puede causar problemas. Entró en el alternador y rompió la polea, por así decirlo, y todo se queda atascado".

Los equipos afrontarán esta tarde una segunda pasada por los tramos para completar la etapa del sábado.

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