WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

Tras un bucle matutino de pesadilla, y antes incluso de que llegaran los bucles vespertinos, el Rally Safari de Kenia resultó ser más que peligrosoo para el equipo Toyota. Y es que el líder, Oliver Solberg, y su inmediato perseguidor, Sébastien Ogier, se vieron obligados a abandonar la cita más dura del calendario del WRC.

En un escenario increíble, del que solo el terreno keniata tiene el secreto, el liderato del rally recayó, antes del inicio de las tres últimas etapas previstas para este sábado, en un inesperado Takamoto Katsuta, también de la firma nipona. El japonés llegó al bucle vespertino con un minuto y ocho segundos de ventaja sobre el dúo de Hyundai Motorsport formado por Thierry Neuville y Adrien Fourmaux.

Neuville, principal víctima de la tarde en Kenia

La primera especial de la tarde, la segunda pasada por los 25 kilómetros de Soysambu, arrancó sobre pistas secas, a pesar del temor y la amenaza de lluvia. También comenzó con la misma tónica de la mañana, con grandes dificultades para Jon Armstrong (que perdió 19 minutos), pero sobre todo para Neuville. El belga sufrió nada menos que tres pinchazos en pocos kilómetros, cuando solo llevaba dos ruedas de repuesto, lo que le obligó a abandonar.

Thierry Neuville quedó rápidamente eliminado en la etapa de este sábado por la tarde. Foto de: Hyundai

Hyundai daba un paso adelante y otro atrás, ya que Fourmaux se hizo con el mejor tiempo de esta 14ª especial —no sin destrozar su parachoques al tomar un vado con especial brusquedad—, siete décimas por delante de un Katsuta que mantenía su ventaja, y con 15 segundos sobre un Esapekka Lappi visiblemente prudente. Aunque inicialmente estaba a 46 segundos, Sami Pajari tuvo hasta dos veces la mala suerte de encontrarse con el polvo de un rival, primero con Neuville y luego con Armstrong.

Seguía sin llover en la SS15, la segunda pasada por Elmenteita. Rápidamente, Armstrong volvió a enfrentarse a problemas con su Ford Puma, por un sobrecalentamiento del motor y un nuevo pinchazo. En cabeza, ya era hora de actuar con prudencia: Katsuta se mantuvo firme, pero Fourmaux arriesgó menos, ya que el francés cedió 18 segundos a su rival.

Esto benefició a Pajari, que se anotó así su quinto 'scratch' en este rally. Un tiempo importante, ya que Lappi sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda y terminó el tramo a 50 segundos, con lo que los dos finlandeses intercambiaron sus posiciones en la general, y el piloto de Toyota volvió a situarse entre los tres primeros de la clasificación provisional.

Última especial del día, cancelada en Kenia

Esta jornada, completamente diferente a las demás, iba a tener un final más apresurado de lo esperado, ya que el 16º tramo, Sleeping Warrior 2, iba a ser cancelado debido a un recorrido demasiado congestionado para la seguridad del evento.

"La caravana de seguridad inspeccionó la especial y consideró que sería difícil para los vehículos de rescate intervenir entre los km 2,5 y 11", indicó la organización. "Tras las lluvias de la tarde, cuatro tramos distintos [del recorrido] presentaban surcos llenos de agua profunda".

En consecuencia, antes de las cuatro últimas especiales en Kenia, que tendrán lugar el domingo, es Katsuta quien se sitúa en cabeza de la general, con una cómoda ventaja de un minuto y 25 segundos sobre Fourmaux.

Mejores tiempos del sábado SS11 24,94 km Soysambu 1 O. Solberg SS12 18,01 km Elmenteita 1 S. Ogier SS13 18,41 km Sleeping Warrior 1 S. Ogier SS14 24,94 km Soysambu 2 A. Fourmaux SS15 18,01 km Elmenteita 2 S. Pajari SS16 18,41 km Sleeping Warrior 2 Anulada

Clasificación del Rally Safari de Kenia del WRC 2026 tras el sábado

Pos. Piloto Coche Tiempo / dif. 1 T. Katsuta Toyota 2h41:00.2 2 A. Fourmaux Hyundai +1:25.5 3 S. Pajari Toyota +5:29.1 4 E. Lappi Hyundai +6:18.5