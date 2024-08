Ogier hará el Rally de Grecia y Toyota le pide más rallies por el título

Toyota ha confirmado que Sébastien Ogier formará parte de su alineación en el Campeonato del Mundo de Rallies para el Rally Acrópolis de Grecia del próximo mes.

Se esperaba que el ocho veces campeón del mundo disputara el duro rally de tierra que se celebrará del 5 al 8 de septiembre para ayudar a Toyota a repetir su título de constructores del WRC.

Toyota ha anunciado su alineación para el evento con tres GR Yaris Rally1, en los que el piloto a tiempo parcial Ogier se unirá a los pilotos a tiempo completo Elfyn Evans y Takamoto Katsuta.

El Rally Acrópolis formó parte de la temporada parcial de Ogier el año pasado, cuando terminó 10º tras liderar la prueba antes de que un doble pinchazo trasero y un fallo en la suspensión trasera izquierda obligaran al francés a retirarse en la jornada del sábado.

Los planes de Ogier más allá de Grecia aún no se han confirmado, aunque el francés admitió en Finlandia que estaba bajo presión para disputar las cuatro pruebas restantes en Grecia, Chile, Europa Central y Japón, ahora que ocupa el segundo puesto en la clasificación del campeonato, 27 puntos por detrás de Thierry Neuville, de Hyundai.

Ogier ha disputado seis pruebas este año, con tres victorias (Croacia, Portugal y Finlandia) y tres segundos puestos (Montecarlo, Cerdeña y Letonia).

En declaraciones a Motorsport.com tras ganar el Rally de Finlandia a principios de mes, Ogier declaró: "Creo que vamos a tener cada vez más presión para hacer eso [disputar el resto del año e ir a por el título], pero yo realmente todavía no pienso mucho en ello, aún no tengo ese sentimiento porque no valoro tanto los títulos como la gente tal vez piensa".

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Jari-Matti Latvala, Director del equipo Toyota Gazoo Racing

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, declaró a Motorsport.com que ha pedido a Ogier que corra más pruebas y que espera una decisión de su piloto en breve.

"Con Seb, he mencionado que me gustaría que hiciera más rallies. Estoy esperando su respuesta, pero creo que con la oportunidad que tiene ahora en el campeonato, ya que es segundo, debemos tratar de mantener la lucha y dejarle hacer todos los eventos", dijo Latvala.

"Es una situación muy difícil, pero al menos tenemos que seguir intentándolo. Sin intentarlo, no podemos ganar nada".

Toyota viajará a Grecia con 20 puntos de desventaja sobre su rival Hyundai en el campeonato de constructores.