Ogier protesta contra la FIA tras otro castigo al estilo Verstappen

Sébastien Ogier ha explicado la razón de sus breves respuestas en las entrevistas al final de cada etapa en el Rally de Chile afirmando que "la cúpula de la FIA nos ha dicho que nos callemos la boca".

La reacción del ocho veces campeón del mundo de rallyes se produce después de que la FIA le impusiera una multa de 30.000 euros por los comentarios en los que se dirigió a los comisarios al final de la primera etapa del Rally Acrópolis de Grecia a principios de este mes.

Debido a ello, este fin de semana Ogier no ha respondido casi a las preguntas de los periodistas.

Ott Tanak, de Hyundai, se ha unido a Ogier y explicó que todo había sido provocado por las medidas actuales de la FIA para sobre los comentarios de los pilotos en el WRC y el uso de las palabras "malsonantes" también en ruedas de prensa de Fórmula 1.

Esto llega tras la protesta del propio Max Verstappen al recibir un castigo de "servicio de interés público" por decir "jodid*" en una rueda de prensa de la FIA en el GP de Singapur de la semana pasada, cuando el piloto de Red Bull respondió con monosílabos en las sesiones con los medios.

Tanak admitió que ahora no está seguro de cómo actuar, dadas las recientes medidas de la FIA contra los pilotos. Hablando en el servicio de mediodía, Ogier explicó la razón de sus acciones y admitió que realmente lo sentía por los aficionados.



"Os dais cuenta de que realmente no quería hablar hoy, nos han dicho que no debemos hacerlo en este momento", dijo Ogier en declaraciones a RallyTV. "No está bien hacer lo que hago y no es nada personal contra usted [el periodista] y por los aficionados lo siento".

"Hoy no tengo ganas de hablar y, como he dicho, lo siento por toda la gente que se merece algo mejor que eso, pero la cúpula de la FIA nos ha dicho que cerremos la boca, así que es un poco triste. De momento no es sólo en los rallyes, pero veamos qué nos depara el futuro".

Cuando se le preguntó si mantendría su postura durante el fin de semana, añadió: "Esperemos que [los comentarios] digan algo".

Ogier había comenzado el Rally de Chile en cabeza, pero un pinchazo sufrido después de rozar un talud en la tercera etapa ha hecho caer al francés hasta la 15ª posición.

"Es una pena que el ritmo estuviera ahí, pero tuvimos este pinchazo en la última etapa. De cara al fin de semana, va a ser todo un reto. Las diferencias son grandes y tenemos que seguir luchando al máximo y ver qué posición de salida podemos conseguir para mañana", concluyó Ogier.

