El nuevo coche de Toyota para WRC sale a la luz en un test privado

En las redes sociales han aparecido imágenes y vídeos de lo que parece ser el nuevo coche de Toyota para el Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2027.

Toyota es el único fabricante de automóviles convencional que se sabe que está desarrollando un nuevo coche que cumple con la nueva normativa técnica del WRC que entrará en vigor a partir de 2027.

Las imágenes, que se dice que fueron captadas durante una prueba en Portugal, muestran un coche con una decoración de camuflaje y una forma muy diferente a la del actual GR Yaris Rally1 de la marca japonesa. El Yaris ha sido utilizado por Toyota en el WRC desde que la marca se reincorporó al campeonato en 2017.

El coche también tiene un aspecto muy diferente al del nuevo Toyota GR Corolla de rally, que ha sido homologado recientemente para competir en el Campeonato Nacional de la American Rally Association (ARA) de este mismo año.

TGR Toyota Corolla 02

Se sabe que Toyota tiene previsto lanzar en un futuro próximo un nuevo coche de carretera Celica que, en teoría, podría servir de base para un futuro coche del WRC. Si fuera así, se reactivaría el nombre Celica en los rallies, que ya destacó en los años 80 y 90, ganando los campeonatos de constructores en 1993 y 1994 con los famosos colores de Castrol.

Aparte de Toyota, Project Rally One es el único otro fabricante que se sabe que está desarrollando un coche con las nuevas normas técnicas del WRC de 2027. La empresa belga es la primera preparadora en comprometerse con la nueva normativa y ha sido fundada por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen, el exdirector de rallies de la FIA y jefe del Citroën en el WRC Yves Matton, y el equipo Prospeed.

Las nuevas normas técnicas del WRC tendrán una vigencia de 10 años y están diseñadas para ser más asequibles y flexibles, con el gran objetivo de atraer no solo a los fabricantes, sino también a los preparadores a la categoría.

Los coches se fabricarán con un límite de coste de 345.000 euros, tendrán una potencia aproximada de 300 caballos, contarán con un chasis de estructura espacial y utilizarán algunos componentes del Rally2. La normativa comenzará permitiendo solo motores de combustión interna, pero hay planes para abrir la tecnología de los sistemas de propulsión en el futuro.