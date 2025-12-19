Munster hará el doblete de Rally Dakar y Montecarlo del WRC

Gregoire Munster se reincorporará a M-Sport-Ford para la prueba inaugural de la temporada 2026 del Mundial de Rallies el mes que viene, tras competir como copiloto en el Rally Dakar. Tras dos temporadas completas en el WRC pilotando un Ford Puma Rally1, el futuro de Munster en los rallies parecía incierto después de que M-Sport anunciara a Josh McErlean y al nuevo fichaje, Jon Armstrong, como sus pilotos a tiempo completo para disputar la próxima campaña.

M-Sport había afirmado que se avecinaban más anuncios de pilotos, y ahora el equipo ha confirmado que Munster y Louis Louka pilotarán un Puma Rally1, propiedad del piloto privado Jourdan Serderidis, en el inicio de la temporada en Montecarlo, del 22 al 25 de enero.

Esto significa que Munster se enfrentará a una agitada agenda en enero, después de haber confirmado también que copilotará para Serderidis, que le apoya desde hace tiempo, un Ford Raptor T1+ fabricado por M-Sport en el Rally Dakar. No es la primera vez que Munster cambia la conducción por la navegación, ya que se unió a Serderidis en el Rally Safari Classic de África Oriental a principios de este mes, donde la pareja terminó tercera, conduciendo un Porsche 911.

El Rally Dakar de este año finalizará el 17 de enero, mientras que el reconocimiento de la cita monegasca comenzará 48 horas más tarde. Se entiende que se trata de una única participación con el coche Rally1, aunque Munster ya había declarado anteriormente que estaba estudiando opciones en Rally2 para 2026.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

"Estoy muy contento y deseando empezar la temporada en Montecarlo. Es donde conseguí mi primera victoria parcial en el WRC, y siempre es un evento con condiciones complicadas, a veces incluso plenamente invernales, con nieve y hielo", dijo Munster.

"Los tramos son bastante diferentes a los de años anteriores, con una mezcla de nuevas carreteras y algunos favoritos que vuelven, así que es un nuevo reto emocionante. Hemos visto a lo largo de 2025 que el Puma Rally1 ha funcionado bien allí, con los neumáticos Hankook blandos, y sé que tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien. Será todo un reto, sobre todo al pasar directamente del Dakar al reconocimiento de Montecarlo al día siguiente, así que enero será muy ajetreado; pero tendré tiempo para dormir en febrero".

Jurgenson se asegura el programa M-Sport WRC2 en un Fiesta actualizado

M-Sport también ha confirmado que el campeón del Junior WRC 2024 y estrella emergente Romet Jurgenson ha sido contratado para un programa WRC2. Jurgenson y su copiloto, Siim Oja, dieron el salto a WRC2 el año pasado, un premio ofrecido por el programa Rally Star de la FIA tras ganar la corona del JWRC. La pareja consiguió tres sextos puestos en las seis pruebas disputadas, en un Ford Fiesta Rally2 preparado por M-Sport.

El piloto de 25 años también fue subcampeón del Campeonato Británico de Rallies y terminó segundo y cuarto respectivamente en las dos últimas pruebas del Campeonato de Europa.

Romet Jurgenson Foto de: FIA

Con la iniciativa Rally Star de la FIA llegando a su fin, el dúo estonio ha logrado cerrar un acuerdo para permanecer en M-Sport, con citas confirmadas en Montecarlo, Suecia y Kenia, a las que se espera que sigan más rondas.

Jurgenson pilotará un Fiesta Rally2 actualizado que incluye una serie de mejoras de rendimiento y fiabilidad, entre las que se incluyen cambios en el motor y el sistema eléctrico, una geometría de suspensión revisada, una mejor refrigeración del habitáculo, un nuevo kit de refrigeración del freno trasero y un paquete de componentes ligeros.

"Estoy súper contento y me siento un privilegiado por empezar mi segunda temporada consecutiva con M-Sport en WRC2. Empezaremos el año en Montecarlo, uno de los eventos más emblemáticos, donde ganar experiencia es muy importante. Por suerte, tendremos el Jannerrallye y algunas pruebas previas, así que será un comienzo emocionante. Después de eso, seguiremos hacia Suecia y Kenia, y con suerte podremos construir una temporada WRC2 más larga", dijo Jurgenson.

"Es genial empezar tan pronto la temporada, y con las actualizaciones que tenemos en el coche, me siento realmente positivo y con ganas de ponerme en marcha. Esta es una temporada importante para demostrar tanto mi velocidad como las capacidades del coche. Volver a correr los mismos rallies que el año pasado será una valiosa oportunidad para dar el siguiente paso".

"El programa FIA Rally Star ha llegado a su fin, pero poder empezar otra temporada en WRC2 demuestra que el programa fue un éxito. Quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible; realmente ha cambiado mi vida. Llevaré el logotipo conmigo durante toda mi carrera, y espero poder hacer que todos se sientan orgullosos. Un enorme agradecimiento también a mis patrocinadores personales, cuyo apoyo ha hecho posible esta próxima temporada".