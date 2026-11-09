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El ambicioso proyecto español para el WRC 2027 empieza a tomar forma: así avanza su coche

RMC Motorsport presentará por completo su nuevo coche para el Campeonato del Mundo de Rallies de 2027 en las próximas semanas.

Tom Howard

Publicado: 9 nov 2026, 16:02

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El nuevo constructor del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), RMC Motorsport, ha mostrado un adelanto de uno de los elementos de su nuevo coche y ha revelado que está realizando "grandes progresos" de cara a su previsto debut el próximo año.

A principios de este año, el experimentado equipo español, en colaboración con la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), anunció sus planes para diseñar y desarrollar un coche completamente nuevo, construido conforme al reglamento técnico del WRC para 2027.

RMC Motorsport es uno de los dos preparadores, junto al belga Project Rally One, que se han comprometido con el nuevo reglamento técnico del WRC.

La estructura española, que competirá bajo el nombre de WRT Rally1 Spain, ha ofrecido ahora una actualización sobre su proyecto, que se presentará por completo en las próximas semanas.

El equipo ya había anunciado su intención de disputar una temporada parcial el próximo año y tiene como objetivo debutar en el Rally de Croacia, en abril.

La formación todavía no ha decidido su alineación de pilotos, pero ha confirmado que mantiene conversaciones con "varios pilotos de talla mundial" y con "jóvenes talentos". También tiene previsto desarrollar su propio motor a partir de una unidad del Grupo A ya homologada.

"El proyecto WRT Rally1 Spain está avanzando a buen ritmo en el desarrollo del nuevo coche. Trabajando junto a la RFEDA, RMC Motorsport tiene como objetivo competir en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA bajo el nuevo reglamento WRC27", señala un comunicado del equipo.

"Después de meses de intenso trabajo técnico, el proyecto está tomando forma a través del diseño, la ingeniería y el desarrollo de los componentes del coche. Se trata de un proceso de enorme complejidad: cada elemento, por pequeño que sea, requiere una investigación, un diseño y una optimización meticulosos para cumplir con los estándares de rendimiento, seguridad, eficiencia y fiabilidad que exige la competición internacional al más alto nivel".

Coche de rallies del WRC para 2027

"Los trabajos de ingeniería en los distintos aspectos técnicos del proyecto avanzan de manera constante y WRT Rally1 Spain se prepara para uno de los momentos más esperados desde que se anunció la iniciativa. Está previsto que en las próximas semanas se publiquen las primeras imágenes del diseño exterior del coche, junto con el nombre que llevará".

WRT Rally1 Spain ha mostrado hoy un adelanto del sistema de faros del coche, que ha requerido 700 horas de desarrollo y que, según el equipo, refleja "la complejidad técnica y los elevados estándares del proyecto".

"Mucho más que un simple elemento de iluminación, los faros de WRT Rally1 Spain combinan aerodinámica, diseño estructural, tecnología e identidad visual. Su desarrollo ha requerido más de 700 horas de trabajo de ingeniería, que abarcan el diseño de las carcasas, los estudios aerodinámicos, la integración de los sistemas ópticos y la preparación para la homologación de la FIA", explica el equipo.

"Uno de los principales desafíos ha sido crear una estructura extremadamente ligera sin comprometer su rigidez. El equipo ha optado por unas carcasas fabricadas íntegramente en fibra de vidrio, diseñadas para minimizar el peso y, al mismo tiempo, satisfacer las exigencias de un coche concebido para competir en las condiciones más extremas".

"La aerodinámica también ha desempeñado un papel decisivo. La forma de los faros es el resultado de un exhaustivo estudio del flujo de aire en la parte delantera del coche".

"Además de los requisitos técnicos, el equipo de desarrollo se ha centrado en dotar al nuevo coche de una identidad visual distintiva. El sistema utiliza una iluminación LED continua, una solución ligera que crea una firma luminosa moderna, agresiva y con una marcada personalidad".

"El desarrollo de este sistema de iluminación es solo un ejemplo del trabajo que se está llevando a cabo en el conjunto del coche. Cada componente debe encajar dentro de un concepto técnico global en el que la arquitectura estructural, la aerodinámica, la distribución del peso, la seguridad y la integración de los distintos sistemas están estrechamente relacionadas".

"Este planteamiento exige una estrecha coordinación entre los equipos de ingeniería y desarrollo, y pone de manifiesto la magnitud del desafío asumido por RMC Motorsport y la RFEDA".

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