Por qué Hyundai quiere salvar su difícil WRC 2026 y no se decide sobre 2027

Hyundai Motorsport no está más cerca de tomar una decisión sobre su participación en el Mundial de Rallies para 2027, y el equipo ha confirmado que su prioridad es mejorar su coche de la clase Rally1 para 2026.

El WRC está a menos de 12 meses del lanzamiento de su nuevo reglamento técnico, diseñado para ser más asequible y flexible, con coches construidos con un límite de coste de 345 000 euros, en un intento por atraer a fabricantes y preparadores a la categoría.

Actualmente, Toyota es el único fabricante convencional que se ha comprometido a construir un nuevo coche bajo las normas de 2027, y la semana pasada aparecieron en las redes sociales imágenes y vídeos de su prototipo en fase de pruebas. A Toyota se le unirá el preparador Project Rally One, que también está muy avanzado en la construcción de su nuevo vehículo.

¿Continuará Hyundai en el WRC con las nuevas normas de 2027?

Aparte de Toyota, los equipos Hyundai y M-Sport-Ford, también participantes en Rally1, aún no han confirmado sus planes para 2027. Hyundai se ha mostrado especialmente crítico con la nueva normativa del WRC, y entre sus principales preocupaciones respecto al reglamento, que tendrá una vigencia de 10 años, se encuentran la falta de flexibilidad y la tecnología de los sistemas de propulsión.

El año pasado, el fabricante coreano descartó desarrollar un nuevo coche a tiempo para 2027, pero confirmó que tiene planes de desarrollar su Rally2, que el equipo podría poner en pista el año que viene tras la decisión de la FIA de permitir que los coches segunda categoría compitan junto a los WRC27 en la máxima clase. Se entiende que M-Sport se inclina por esta opción para 2027, con su Ford Fiesta con especificaciones Rally2.

Cuando se le preguntó si Hyundai se estaba acercando a una decisión sobre su futuro en el WRC, el director deportivo, Andrew Wheatley, respondió a Motorsport.com: "No, no estamos más cerca [de una decisión]. Estamos trabajando para comprender cómo será 2027 y estamos en comunicación constante con el promotor y la FIA para entender cómo va a funcionar".

Coches de Hyundai Motorsport, Toyota Gazoo Racing y Ford M-Sport WRC Foto: M-Sport

"Obviamente, el equipo de diseño está trabajando al 120% en el coche Rally1 y esa es nuestra prioridad, intentar asegurarnos de que podemos sacar el máximo partido al coche que tenemos [de 2026]. Cuando llegue el momento, tendremos la información de nuestros socios para comprender cuáles son los siguientes pasos".

Al ser presionado sobre el plazo para tomar una decisión, Wheatley añadió: "Eso está por decidir. Una de las cosas que he dicho desde el principio en este equipo es que pueden hacer milagros, pero no deberían tener que hacerlos todos los días. Estoy seguro de que estarán en condiciones de comprender cuáles son los plazos y en qué momento tienen que tomar una decisión sobre lo que quieren hacer [en 2027]".

La temporada 2026 de Hyundai hasta ahora

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

El objetivo actual de Hyundai es mejorar el rendimiento de su coche i20 N Rally1, que ha sido objeto de importantes mejoras, con el fin de reducir la distancia con su rival, Toyota, tras sufrir duras derrotas en las dos primeras pruebas de la temporada, en Montecarlo y Suecia.

Dado que los test del Rally1 se limitan a un número determinado de pruebas previas al evento, Hyundai ha repartido sus ensayos entre los coches Rally1 y Rally2, utilizando estos últimos por parte de sus pilotos de Rally1 para recopilar datos cruciales que ayuden a sacar el máximo partido a los neumáticos Hankook.

"Sin duda, el coche Rally2 es ahora una parte fundamental del programa de pruebas", afirmó Wheatley. "Lo utilizamos principalmente para trabajar con los neumáticos, ya que disponemos de un número limitado de días de test, por lo que los utilizamos para realizar el trabajo básico con los neumáticos, lo cual creo que es importante. El Rally2 es suficiente para ello y es especialmente rápido sobre asfalto".

"El efecto secundario de esto es que contamos con algunos de los mejores pilotos del mundo al volante del coche Rally2 cada mes, si no cada dos semanas. El equipo de carreras de clientes de Hyundai está recibiendo muy buenos comentarios sobre cómo mejorar el coche. Desde el punto de vista del Rally2, ha sido realmente útil", cerró.