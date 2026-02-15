WRC Suecia: por qué Hyundai sufre y se lo toma como un test

Por segunda vez consecutiva en la temporada 2026 del Mundial de Rallies, Hyundai ha tenido dificultades para mantener el ritmo en su batalla contra Toyota. Thierry Neuville admitió que se estaba quedando sin opciones de set-up que probar, después de que la firma coreana explorara cambios radicales para encontrar respuestas a su falta de agarre y velocidad en el Rally de Suecia.

Hyundai Motorsport esperaba plantar cara a Toyota en Suecia tras un difícil comienzo de temporada, sobre asfalto, en Montecarlo, dificultades que el equipo ya había previsto el mes pasado. Pero este es un reto diferente. Además, a eso hubo que sumar que Neuville fue despojado de su victoria en el tramo SS15 después de que los comisarios le impusieran una penalización de un minuto en su tiempo total, por no llevar correctamente abrochado el casco. También recibió una multa de 1500 euros.

Así, en Suecia, tras tres días de competición, Toyota está arrasando, con Elfyn Evans liderando un Top 4 íntegro para la marca japonesa, mientras que Hyundai ha tenido dificultades para sacar partido a su i20 N Rally1. Sus tres pilotos han informado de una falta de tracción en las carreteras cubiertas de nieve y hielo.

De cara a la última jornada, Esapekka Lappi era el Hyundai mejor clasificado, en cuarta posición, a 1:09.5 del líder, con Adrien Fourmaux 8.2 segundos más atrás, y Thierry Neuville terminando el sábado a 2 minutos y 10 segundos, aunque el campeón del mundo de 2024 cosechó una parte importante de ese déficit por un error en el tercer tramo del viernes, que le obligó a detenerse para limpiar el parabrisas.

Cambios radicales en la configuración

Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Con el fin de encontrar respuestas a su falta de velocidad, los pilotos realizaron una gran cantidad de cambios inusuales en la configuración durante la jornada del sábado, lo que dio lugar a mejoras en todos los coches. Neuville terminó el día ganando la SS15 por 1.1 segundos sobre Takamoto Katsuta, de Toyota, antes de revelar el alcance de la investigación de Hyundai para encontrar velocidad.

"He ido [a lo radical con los cambios]", dijo Neuville cuando se le preguntó si había probado algunas variaciones extremas en el set-up. "Esta tarde he pilotado en parte sin la barra estabilizadora trasera, y hemos probado sin la delantera. He probado con mucho ángulo de inclinación, menos ángulo y diferentes precargas. He probado muchas cosas. Siempre ha sido difícil llegar a tiempo al inicio del tramo".

Cuando se le cuestionó sobre si se estaba quedando sin cambios que probar, añadió: "Sí, definitivamente. Hoy tenía un poco de presión, ya que le prometí a mi mujer que haría un mejor tiempo, porque se me olvidaron las flores [para el día de San Valentín]. Me dijo que tenía que hacer un 'scratch', y lo estaba intentando".

Adrien Fourmaux, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Del mismo modo, su compañero de equipo Adrien Fourmaux probó un cambio experimental en la configuración de los amortiguadores que hizo que el día fuera bastante complejo para él y su copiloto, Alex Coria, dentro del coche. Pero el cambio proporcionó más agarre, lo que dejó al francés con esperanzas de cara al domingo.

"Esta mañana me di cuenta de que algo no funcionaba en los amortiguadores, así que decidí, junto con el equipo, compensarlo con el muelle y abrir los amortiguadores al máximo, y parece que ha funcionado mucho mejor esta tarde", dijo Fourmaux. "Es bastante positivo y alentador para el domingo, aunque seguirá siendo difícil luchar contra los Toyota, pero al menos estamos mostrando cierto ritmo con los tres coches esta tarde".

"Le dio mucho más agarre al coche, pero este se volvió más lento. Al mismo tiempo, perdí algo de protección, pero apreté los dientes y fui a por ello. Es una pena que no lo hayamos encontrado antes y hayamos probado muchas cosas en el coche, como el diferencial, los muelles, la geometría y la altura de la suspensión, y nada mejoraba nada. Es el único gran avance que he encontrado hoy. Creo que podemos solucionarlo para el resto de la temporada. Espero que el domingo todo vaya bien".

