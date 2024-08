Hyundai tiene dudas sobre su plan con el tercer coche en WRC 2025

La estrategia de la marca coreana para su tercer coche es la "principal incógnita" en cuanto a su alineación de pilotos para la temporada 2025 del WRC, según explicó su director, Cyril Abiteboul. El fabricante alineó a tres i20 N Rally1 en la presente campaña, dos de ellos con Thierry Neuville y Ott Tanak a los mandos a tiempo completo, mientras que el tercero se lo repartieron Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen y Dani Sordo.

Hyundai aún no confirmó sus planes para el próximo curso, ya que el contrato del belga expira a final de año, mientras que el equipo tiene una opción para extender el acuerdo con el estonio después de llegar desde M-Sport. El máximo responsable del conjunto dijo que su principal objetivo ahora se centra en el tercer vehículo: "Hay un proceso en marcha".

"Estamos hablando del año que viene [con Thierry Neuville], él conoce el lugar, nosotros le conocemos a él, es una dupla ganadora, así que, ¿por qué íbamos a cambiarla?", reconoció a Motorsport.com.

Por su parte, el belga recibió la pregunta sobre su futuro: "No hay novedades, pero ya no me preocupa demasiado".

En el momento en el que se cuestionó sobre lo que pasará con Ott Tanak, el francés contestó: "Hay una opción, y hablaremos de ello, creo que disfrutamos trabajando juntos, así que creo que alargar el contrato sería algo bastante natural de hacer".

Sin embargo, en lo que respecta al tercer coche, Cyril Abiteboul está dispuesto a "explorar escenarios", después de optar por Andreas Mikkelsen en las pruebas de asfalto, mientras que dividió los de tierra entre Dani Sordo y Esapekka Lappi. El finlandés es el que más punto sumó hasta le fecha, con 33 en cuatro participaciones, 19 de ellos al ganar el Rally de Suecia, mientras que el danés firmó 29 unidades y el español 27 en solo dos citas.

"La principal incógnita para nosotros es la estrategia del tercer coche", dijo. "En cuanto a ello, estoy en un punto en el que quiero explorar escenarios, quiero tener la mente abierta sobre qué hacer y reflexionar sobre lo que hemos hecho este año, y evaluar si hemos hecho lo correcto, además de si es lo ideal para continuar la temporada que viene".

En caso de que Hyundai quiera optar por un plan alternativo y mirar fuera de sus pilotos actuales, podría contar con Adrien Fourmaux, que disfruta de un gran momento de forma en el WRC con cuarto podios en 2024. Y cuando se le preguntó sobre si iniciaron conversaciones, dijo: "Creo que es el momento de empezar a hablar".

"En primer lugar, espero estar en Rally1 el año que viene", comentó el galo. "Como piloto, tienes que hablar con todo el mundo, y si quieres ser piloto de Rally1, hay tres conjuntos, así que tienes que hablar con los tres".

Es probable que todos los equipos del WRC no pierdan de vista al líder de la categoría inferior, Oliver Solberg, que tiene el deseo de volver a Rally1 tras su compaña a tiempo parcial con los coreanos: "Para ser sincero, no sé nada sobre el año que viene, tengo muchos sueños y muchos objetivos, pero todavía no tengo nada. Solo tengo 22 años y el sueño es volver a estar en un Rally1, pero no pienso demasiado en ello, ahora lo haré lo mejor que pueda y solo puedo centrarme en eso".

