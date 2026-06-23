Horarios del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026, recorrido y cómo ver
Llega la octava prueba de la temporada 2026 del WRC con todo en juego. Mira y apunta los horarios, recorrido e inscritos del Rally Acrópolis de Grecia.
Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Foto de: M-Sport
Tras casi un mes de parón y una vez superado el ecuador de la temporada 2026 del WRC, el campeonato llega a su octava prueba del año, un Rally Acrópolis de Grecia que arranca la segunda parte del curso, con otros siete rallyes que decidirán quién se proclama como campeón del mundo en este 2026. Mira y apúntate los horarios para este fin de semana y cómo ver toda la acción en la TV.
Horarios del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 en España
El Rally Acrópolis de Grecia debutó en el calendario del mundial de rallyes en 1973 y, desde entonces, ha sido prácticamente un fijo, más allá de su ausencia entre 2014 y 202. En este 2026 la acción en terreno griego se dividirá en cuatro jornadas, con un total de 17 etapas y 323,77 kilómetros cronometrados.
- Fecha: del jueves 25 al domingo 28 de junio de 2026
- Hora de inicio: 18:05h del jueves 25 de junio de 2026
- Hora de la última etapa: 13:15h del domingo 28 de junio de 2026
|Jueves, 25 de junio de 2026
|ES 1
|18:05h
|EKO SSS
|1,86 km
|Viernes, 26 de junio de 2026
|ES 2
|7:48h
|Bauxites
|22,97 km
|ES 3
|8:51h
|Monte Parnaso
|22,28 km
|ES 4
|10:14h
|Stiri 1
|24,18 km
|ES 5
|12:35h
|Monte Elikon
|
17,80 km
|ES 6
|13:46h
|Stiri 2
|24,18 km
|ES 7
|15:56h
|Tiva
|17,81 km
|Sábado, 27 de junio de 2026
|ES 8
|6:54h
|Ghymno 1
|19,60 km
|ES 9
|8:19h
|Kolines
|21,30 km
|ES 10
|10:05h
|Menalo Mt 1
|15,01 km
|ES 11
|11:58h
|Kefalari
|18,17 km
|ES 12
|15:39h
|Ghymno 2
|19,60 km
|ES 13
|18:05h
|Menalo Mt 2
|15,01 km
|Domingo, 28 de junio de 2026
|ES 14
|7:28h
|Aghii Theodori 1
|25,39 km
|PC 15
|8:35h
|Loutraki 1
|16,61 km
|ES 16
|11:10h
|Aghii Theodori 2
|25,39 km
|ES 17
|13:15h
|Loutraki 2 (Power Stage)
|16,61 km
Cómo ver el Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 en España
El Campeonato del Mundo de Rallyes, desde la temporada pasada, puede verse en directo y con comentarios en español a través de DAZN gracias a su asociación con RallyTV, un servicio de streaming que puede sintonizarse en cualquier dispositivo con acceso a internet, estés donde estés.
También te recordamos que en Motorsport.com te contaremos todo lo que suceda en tierras japonesas, con crónicas, noticias destacadas, fotos y más.
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Foto de: Red Bull Content Pool
Inscritos para el Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 (Rally1)
Como viendo siendo habitual últimamente, la categoría Rally1 contará con 12 coches inscritos para el Rally Acrópolis de Grecia 2026 del WRC.
Una vez más, Toyota contará con su totalidad de cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, mientras que Ford alineará cuatro coches, dos de ellos para sus pilotos titulares y otros dos para Martins Sesks y Jourdan Serderidis.
Hyundai llevará tres coches, con la novedad de que el tercero de ellos será para el veterano piloto español, Dani Sordo, tras sus apariciones en las Islas Canarias y en Portugal recientemente.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
|6
|
Dani Sordo
Cándido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
|Ford Puma Rally1
|9
|
Jourdan Serderidis
|Ford Puma Rally1
¿Cómo llega el mundial del WRC al Rally de Grecia 2026?
Elfyn Evans ha superado el ecuador de la temporada como líder del WRC en este 2026 y estará deseando aumentar sus 151 puntos en Grecia, donde su objetivo será alejarse todavía más de las 131 unidades de Takamoto Katsuta y las 102 de Oliver Solberg.
Sébastien Ogier, pese a haberse ausentado en dos pruebas, es quinto con 90 puntos.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|E. EvansToyota Racing
|151
|2
|T. KatsutaToyota Racing
|131
|3
|O. SolbergToyota Racing
|102
|4
|S. PajariToyota Gazoo Racing WRT2
|96
|5
|S. OgierToyota Racing
|90
|6
|A. FourmauxHyundai Motorsport
|89
|7
|T. NeuvilleHyundai Motorsport
|73
|8
|H. PaddonHyundai Motorsport
|21
|9
|E. LappiHyundai Motorsport
|21
|10
|Y. RosselLancia Corse HF
|20
|11
|
L. Rossel2C Compétition
|18
|12
|J. ArmstrongM-Sport
|14
|13
|
R. VirvesToksport WRT
|10
|14
|N. Gryazin
|10
|15
|D. SordoHyundai Motorsport
|10
|16
|G. Greensmith
|8
|17
|
A. CachónToyota España
|7
|18
|J. McErleanM-Sport
|7
|19
|F. Zaldivar
|6
|20
|R. Daprà
|6
|21
|R. KorhonenRautio Motorsport
|5
|22
|A. MikkelsenToksport WRT
|4
|23
|
D. Jr. Dominguez
|2
|24
|
A. Pelamourgues
|2
|25
|M. SesksM-Sport
|2
|26
|
M. Fontana
|2
|27
|T. Suninen
|1
|28
|E. Camilli
|1
|29
|E. LindholmToksport WRT
|1
En cuanto al mundial de equipos, hay un claro líder: Toyota suma 370 puntos y un año más parecen estar decididos a conquistar el campeonato. Por detrás, Hyundai les sigue con 243 unidades. M-Sport cierra la tabla, en cuarto puesto, con sólo 85 puntos.
Si nada cambia de forma inesperada, será el sexto título seguido para los japoneses.
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Toyota Racing
|370
|2
|Hyundai Motorsport
|243
|3
|Toyota Gazoo Racing WRT2
|106
|4
|M-Sport
|85
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