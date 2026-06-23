Horarios del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026, recorrido y cómo ver

Tras casi un mes de parón y una vez superado el ecuador de la temporada 2026 del WRC, el campeonato llega a su octava prueba del año, un Rally Acrópolis de Grecia que arranca la segunda parte del curso, con otros siete rallyes que decidirán quién se proclama como campeón del mundo en este 2026. Mira y apúntate los horarios para este fin de semana y cómo ver toda la acción en la TV.

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Horarios del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 en España

El Rally Acrópolis de Grecia debutó en el calendario del mundial de rallyes en 1973 y, desde entonces, ha sido prácticamente un fijo, más allá de su ausencia entre 2014 y 202. En este 2026 la acción en terreno griego se dividirá en cuatro jornadas, con un total de 17 etapas y 323,77 kilómetros cronometrados.

Fecha: del jueves 25 al domingo 28 de junio de 2026

Hora de inicio: 18:05h del jueves 25 de junio de 2026

Hora de la última etapa: 13:15h del domingo 28 de junio de 2026

Jueves, 25 de junio de 2026 ES 1 18:05h EKO SSS 1,86 km Viernes, 26 de junio de 2026 ES 2 7:48h Bauxites 22,97 km ES 3 8:51h Monte Parnaso 22,28 km ES 4 10:14h Stiri 1 24,18 km ES 5 12:35h Monte Elikon 17,80 km ES 6 13:46h Stiri 2 24,18 km ES 7 15:56h Tiva 17,81 km Sábado, 27 de junio de 2026 ES 8 6:54h Ghymno 1 19,60 km ES 9 8:19h Kolines 21,30 km ES 10 10:05h Menalo Mt 1 15,01 km ES 11 11:58h Kefalari 18,17 km ES 12 15:39h Ghymno 2 19,60 km ES 13 18:05h Menalo Mt 2 15,01 km Domingo, 28 de junio de 2026 ES 14 7:28h Aghii Theodori 1 25,39 km PC 15 8:35h Loutraki 1 16,61 km ES 16 11:10h Aghii Theodori 2 25,39 km ES 17 13:15h Loutraki 2 (Power Stage) 16,61 km

Cómo ver el Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 en España

El Campeonato del Mundo de Rallyes, desde la temporada pasada, puede verse en directo y con comentarios en español a través de DAZN gracias a su asociación con RallyTV, un servicio de streaming que puede sintonizarse en cualquier dispositivo con acceso a internet, estés donde estés.

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Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

Inscritos para el Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 (Rally1)

Como viendo siendo habitual últimamente, la categoría Rally1 contará con 12 coches inscritos para el Rally Acrópolis de Grecia 2026 del WRC.

Una vez más, Toyota contará con su totalidad de cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, mientras que Ford alineará cuatro coches, dos de ellos para sus pilotos titulares y otros dos para Martins Sesks y Jourdan Serderidis.

Hyundai llevará tres coches, con la novedad de que el tercero de ellos será para el veterano piloto español, Dani Sordo, tras sus apariciones en las Islas Canarias y en Portugal recientemente.

¿Cómo llega el mundial del WRC al Rally de Grecia 2026?

Elfyn Evans ha superado el ecuador de la temporada como líder del WRC en este 2026 y estará deseando aumentar sus 151 puntos en Grecia, donde su objetivo será alejarse todavía más de las 131 unidades de Takamoto Katsuta y las 102 de Oliver Solberg.

Sébastien Ogier, pese a haberse ausentado en dos pruebas, es quinto con 90 puntos.

En cuanto al mundial de equipos, hay un claro líder: Toyota suma 370 puntos y un año más parecen estar decididos a conquistar el campeonato. Por detrás, Hyundai les sigue con 243 unidades. M-Sport cierra la tabla, en cuarto puesto, con sólo 85 puntos.

Si nada cambia de forma inesperada, será el sexto título seguido para los japoneses.

Pos Equipos Puntos 1 Toyota Racing 370 2 Hyundai Motorsport 243 3 Toyota Gazoo Racing WRT2 106 4 M-Sport 85

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