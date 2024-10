Los equipos del WRC opinan sobre el posible cambio de reglas de 2025

Los equipos del WRC expresaron su opinión sobre la posibilidad de un cambio de última hora que elimine la potencia híbrida de los coches de Rally1 para la próxima temporada. Parece que hay muchas posibilidades de que la FIA decida abandonar los sistemas híbridos de la máxima categoría, en un movimiento que provocó un cambio a mitad de temporada en cuanto a la unidad híbrida por parte del proveedor de controles, Compact Dynamics.

El grupo de trabajo de la federación internacional, formado para "evaluar y recomendar la futura dirección de los rallies", propuso eliminar la potencia híbrida como parte de una serie de cambios para 2025 en el pasado febrero. Sin embargo, los equipos del WRC se opusieron a las modificaciones, por lo que el reglamento actual del Rally1 se mantuvo para 2025 y 2026, en lo que se consideró un giro de 180 grados por parte del organismo recto.

Como se informó anteriormente, las nuevas directrices de seguridad de Compact Dynamics estipulan que si la unidad híbrida de 130 kW sufre tres errores de choque por encima de 15G, o uno por encima de 25G, se debe desmontar y enviar de vuelta al proveedor para una reparación completa que puede tardar meses. Los equipos creen que el cambio que se introdujo en el Rally Acrópolis de Grecia aumentará los costes de reparación de la unidad híbrida, y un conjunto argumentó que ya no sería económicamente viable.

Desde entonces se celebró una votación electrónica de la FIA en la que los equipos expresaron sus opiniones sobre si la potencia híbrida debería continuar el próximo año, pero aún no se tomó una decisión.

El director de M-Sport, Richard Millener, afirmó a Motorsport.com que los "costes extremos" que supone el uso de unidades híbridas hicieron que ya no sería viable para ellos: "Creo que todavía me gustaría [un sistema híbrido] en términos de lo que se trata, y lo que estamos tratando de impulsar en términos de un campeonato con tecnología híbrida sigue siendo importante, pero, lamentablemente, con las normas que tenemos en cuanto a la seguridad de las unidades y cómo tienen que ser reparadas después de un choque, con costes extremos para repararlas, y eso no es factible para nosotros".

"No es una petición de quitarlo por lo que es, es una petición de quitarlo porque realmente no podemos repararlos y competir a un precio económico para M-Sport. Estamos hablando de unos cuantos millones de euros más para hacerlo, y eso no es algo con lo que podamos lidiar", dijo. "No es buena esa imagen [de los constantes cambios de reglamento] desde el exterior, y ya he dicho antes que necesitamos tener un liderazgo e imagen fuerte de hacia dónde vamos, y estamos sufriendo con eso, necesitamos mejorarlo. La gente pensará sobre la razón, y estoy seguro de que culparán a los equipos, y otros a la FIA, pero el proveedor no es capaz de darnos el producto de la manera que necesitamos para que funcione para nosotros".

Toyota confía en que se pueda encontrar una solución, pero se cuestionó si la potencia híbrida seguía siendo necesaria de cara al futuro, como indicó Jari-Matti Latvala a Motorsport.com: "No es una situación ideal. No queremos que los gastos aumenten, y queremos que las cosas sean sencillas, y si se está complicando demasiado, la pregunta es si realmente las necesitamos [las unidades híbridas]".

"Creo que el rendimiento de los coches es bastante bueno incluso sin ello, pero no debería ser demasiado difícil para los equipos, y si existe el riesgo de que los fabricantes no puedan estar en el WRC porque se están quedando sin unidades, entonces no debería ser así", continuó. "Es difícil como funcionan estas unidades, y si tienen un impacto hay que arreglarlas, eso lleva tiempo, así que tenemos que encontrar una solución sensata. Al fin y al cabo, si es demasiado complicado, es más fácil prescindir de ellas".

Por su parte, Hyundai manifestó estar a favor de la potencia híbrida, pero incluso el director de su equipo, Cyril Abitebeoul, admitió que aceptaría un cambio si ayudara a garantizar el futuro de sus competidores en el WRC: "Mi opinión es que la electrificación es la dirección que está tomando el mundo. Sabemos que es una tendencia en curso y, por lo tanto, seguimos apoyando la electrificación del automovilismo en el WRC".

"Nunca pediremos de forma activa o proactiva que se elimine el sistema híbrido del WRC. Dicho eso, también tenemos que ser pragmáticos y reconocer el hecho de que la comunidad del WRC es una comunidad pequeña y, como cualquiera pequeña, tenemos que cuidarnos los unos a los otros", afirmó. "Así que, si hay que tomar medidas para garantizar la presencia de participantes y competidores en las pruebas, las aceptaremos".

"No queremos ser egoístas. No creo que nadie pueda permitirse ser egoísta en la situación actual del WRC", dijo. "Una cosa que debemos tener es una decisión muy rápidamente. Estamos en el proceso de pedir piezas, no el sistema híbrido en sí, porque eso ya está hecho desde hace tiempo, y si hubiera que retirarlo híbrido, creo que es algo que querremos saber lo antes posible para evitar el coste [innecesario]".

