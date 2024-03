WEC: Toyota espera otra carrera "difícil" en Imola si no cambia el BoP

Toyota teme acabar en la misma posición que el pasado sábado, en la carrera inaugural de la temporada 2024 del WEC, los 1812 kilómetros de Qatar, donde los dos GR010 HYBRID acabaron sexto y noveno después de faltarles ritmo durante toda la semana.

Pese a que el hecho de clasificar en primera fila tras una impresionante vuelta de Nyck de Vries en la Hyperpole había suscitado algunas esperanzas de que la marca japonesa pudiera cambiar su suerte, finalmente ni siquiera tuvo el ritmo para terminar en la misma vuelta que el ganador, el Porsche #6 de Penske.

Así fue el arranque del WEC 2024: WEC WEC Qatar: Porsche abre el año con una victoria aplastante

"Era lo que teníamos aquí", se lamentó el director técnico de Toyota, David Floury. "Podemos estar contentos con los puntos que hemos conseguido. Obviamente, mirando el panorama general, no estamos realmente contentos".

Tras una dominante campaña en 2023, en la que ganó todas las carreras menos las 24 Horas de Le Mans, Toyota recibió un doble golpe en el Balance of Performance para el inicio de 2024. El peso mínimo de los dos GR010 aumentó en 9 kilos, hasta los 1089, mientras que la potencia máxima se redujo simultáneamente a 510 kW, o aproximadamente 684 CV.

Estas cifras se pueden comparar con los 1030 kilos y 520 kW del Peugeot 9X8, que fue a la vez el coche más ligero y el más potente de la parrilla en Qatar. Tanto el singular trazado como el nuevo asfalto de Losail no favorecieron al Toyota, y el peso añadido no hizo sino agravar los problemas del coche en la primera prueba de la temporada.

El circuito de Imola, al que se dirigirá el Mundial de Resistencia en abril, tiene características muy diferentes a la pista asiática, aunque cuenta con varias chicanes que podrían causar dolores de cabeza a los equipos. A la pregunta de si el peso jugará un papel menos importante a la hora de decidir el resultado de la ronda italiana, Floury comentó: "También va a ser difícil si corremos con el mismo peso".

Floury no quiso hablar explícitamente del repentino declive del estado de forma de Toyota y del papel que el Balance de Rendimiento desempeñó en su decepcionante actuación en Qatar, limitándose a decir que "también tenemos que trabajar en nuestro lado. Pero la imagen que teníamos aquí no era muy buena".

Explicó que el graining de los neumáticos siguió siendo un problema para la casa nipona en la carrera, a pesar de que Mike Conway, y Kamui Kobayashi y De Vries en particular, mostraron algunos progresos en el coche #7.

"Ha sido una lucha constante [con el graining de los neumáticos]", explicó. "No es fácil con el peso que tenemos aquí. Como comentamos después de la clasificación, un coche tenía problemas y el otro no. Pero así es, todo el fin de semana ha sido sobre la gestión del graining. No ha sido muy agradable. Hemos probado muchas cosas pero no hemos encontrado ninguna forma adecuada de contrarrestar este hecho", finalizó.