WEC Qatar: por qué el Peugeot #93 se paró y acabó descalificado

El Peugeot #93, compartido por Jean-Eric Vergne, Nico Muller y Mikken Jensen, acabó los 1812 kilómetros de Qatar que abrieron la temporada 2024 del WEC provisionalmente en séptima posición, después de que Vergne consiguiera llegar hasta la línea de meta con energía eléctrica, con una vuelta menos que el Porsche #6 que resultó ganador.

Sin embargo, tras una larga investigación que se prolongó hasta la madrugada del domingo, los comisarios declararon a Peugeot culpable de infringir tanto el reglamento deportivo como el técnico.

Vergne no pudo volver a boxes tras la bandera a cuadros, ya que el #93 se detuvo en la recta de meta poco después de llegar a ese punto, donde tuvo problemas justo en la penúltima vuelta, cuando marchaba en segunda posición. En consecuencia, el coche tampoco llegó al parque cerrado por sus propios medios, lo que supuso una doble infracción de las normas.

"El competidor cometió una infracción del reglamento técnico (art. 5.3.2 de la normativa LMH) al no volver a entrar en boxes después de haber utilizado el muelle eléctrico del MGU-K", rezaban las declaraciones.

"Debido a esta violación, y a la elección del competidor de no cumplir con esta regla técnica esperando ser clasificado, el coche #93 pudo cruzar la línea de meta antes de detenerse definitivamente en la recta, no pudiendo reincorporarse al parc fermé".

"Sin embargo, un competidor no puede obtener el beneficio de cualquier infracción que haya cometido con respecto al reglamento correspondiente. Por lo tanto, los comisarios determinaron que el hecho de que el coche #93 cruzara la línea de meta no puede tenerse en cuenta con respecto al reglamento deportivo pertinente", siguieron explicando los comisarios.

"Además, el coche #93 no pudo reincorporarse al parc fermé en las condiciones establecidas en los artículos 15.1.1 y 15.1.3 del reglamento deportivo del Mundial de Resistencia 2024 de la FIA. En consecuencia, los comisarios decidieron por estos dos motivos, unidos y por separado, imponer la descalificación del coche #93".

"Desafortunadamente, lo que ocurrió en la última vuelta no estaba programado", dijo Jean Marc Finot, director de motorsport de Stellantis, antes de la descalificación. "Tenemos que analizarlo, pero creo que tuvimos un problema con la carga de combustible del coche cuando hicimos el 'splash and dash'. No teníamos la cantidad de combustible esperada. Tenemos que analizarlo".

En declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Finot, reveló que el Peugeot #93 se había ralentizado debido a lo que describió como un "problema con el repostaje del coche cuando hicimos el splash and dash".

Vergne iba camino de conseguir el mejor resultado de la historia de Peugeot en la categoría Hypercar del WEC hasta el drama final, ya que se mantuvo en segunda posición por delante del Porsche #12 Jota de Callum Ilott al inicio del penúltimo giro.