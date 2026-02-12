OFICIAL: Alpine dejará el WEC tras la temporada 2026

Ya es oficial, el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) perderá a uno de sus participantes, después de anunciar Alpine que cerrará su programa de Hypercar tras la temporada 2026.

"Hemos tenido que tomar decisiones difíciles para proteger las ambiciones a largo plazo de Alpine. Por un lado, la industria automotriz, y en particular el mercado de vehículos eléctricos, está creciendo a un ritmo menor al esperado. Por otro lado, para tener éxito a largo plazo, debemos continuar invirtiendo en la cartera de productos y la marca Alpine. Como resultado, debemos tomar medidas decisivas para crear una marca con un futuro sostenible".

"Como un solo equipo, todos en Alpine debemos centrar nuestros esfuerzos en estos desafíos. En cuanto al automovilismo, si bien lamentamos no poder continuar en el WEC después de esta temporada, centrarnos en la Fórmula 1 nos ofrece una plataforma única desde la que podemos aumentar el conocimiento de la marca, en línea con nuestras ambiciones de crecimiento de producto y mercado".

"El espíritu ganador forma parte del ADN de Alpine, en todas las áreas de la empresa. Por lo tanto, confío en que seguiremos luchando hasta el último segundo de la última carrera que disputemos hasta 2026", explicó Philippe Krief, Director Ejecutivo de Alpine.

El proyecto de Alpine en la categoría principal del WEC arrancó en 2021, y ya ese año lograron su primera pole en Portimao, antes de su triunfo en el caos climático de las 100 Millas de Sebring 2022. La marca se comprometió a correr con un LMDh en el WEC y Le Mans desde 2024, pero lo que parecía un proyecto a largo plazo, finalmente se interrumpirá después de este curso.

Recientemente se habían intensificado los rumores de esta salida del WEC e incluso del cierre total de Alpine como marca. La pasada semana, un portavoz de Alpine comentó a Motorsport.com que la marca no iba a desaparecer, sin desmentir lo que ahora se ha confirmado, que saldrán del mundial.

Hay que recordar, que el pasado verano, el entonces CEO de Renault, Luca de Meo, había dicho que Alpine necesitaría unos 20 años para ser un verdadero rival de Porsche, pero el proyecto terminará mucho antes. El sustituto de De Meo desde julio, François Provost, ha tomado la decisión.

Incluso la participación de Alpine en el WEC 2026 estuvo en duda, y la lista de inscritos no se publicó hasta la segunda semana de diciembre. Finalmente, Alpine Racing consiguió el 'OK' de los altos cargos, pero solo para un año.

Varias fuentes también hablan de una más que probable salida de Bruno Famin, actual vicepresidente de deportes de motor de Alpine, y de François Champod, subdirector deportivo de Alpine, histórico del Grupo Renault. Además, este miércoles también hemos podido saber que Dacia, perteneciente al Grupo Renault, completará el mundial de Rally-Raid 2026 pero descarta volver al Dakar tras su victoria en la edición de este año con Nasser Al-Attiyah.

Este anuncio puede abrir además otro problema para Renault. Y es que después de pasar a ser cliente de Mercedes en Fórmula 1 y dejar de producir sus propios motores, se le habría prometido a los trabajadores de su mítica sede en Viry-Chatillon que, bajo el nombre de "Alpine Tech", allí se trabajaría en los proyectos del próximo superdeportivo de Alpine, en la tecnología de baterías y eléctrica, y en los programas de competición del WEC, Fórmula E, rally-raid y el equipo de Fórmula 1.

Los últimos planes dejan sin futuro al proyecto del WEC y al de rally-raid, y alcalde de Viry-Chatillon, publicó este lunes comunicado que hablaba de "Mentiras y traición del grupo Renault con respecto a las instalaciones de Alpine en Viry-Chatillon". En él, aseguraba haberse enterado de que el Grupo Renault no cumpliría sus planes, y amenazaba con tomar todas las acciones posibles" ante lo que etiquetó como "verdadera traición".

En el comunicado anunciando su salida del WEC, explican que la planta de Viry-Châtillon "continuará su transformación, centrándose en la innovación para el Grupo Renault y la marca Alpine". Esa transformación, desarrollan, se basa en "las competencias únicas de la plantilla y en los equipos de alta tecnología existentes".

Renault informa de que desde enero han buscado colaboraciones con empresas externas que puedan beneficiarse de esas instalaciones.

"Como siempre, la prioridad del grupo y de la marca siguen siendo los empleados, y la marca buscará retener el talento y la experiencia, guiándolos en sus opciones de desarrollo y carrera profesional. Un plan de protección laboral apoyará a los empleados durante todo el proceso, con opciones que incluyen asumir otro puesto dentro del grupo, beneficiarse de un programa de formación específico, abandonar la empresa voluntariamente o prejubilarse".

Por su parte, Axel Plasse, vicepresidente de Alpine Tech, remató: "Hemos trabajado duramente para definir la nueva estructura y organización de Alpine Tech. Contamos con un talento increíble en la planta de Viry-Châtillon y hemos trabajado con esmero para garantizar que la nueva configuración nos permita centrarnos plenamente en la experiencia innovadora y vanguardista de nuestro equipo y ofrecer servicios para nuevos proyectos y negocios. Ya hemos comenzado un año intenso con este nuevo enfoque en mente, junto con la celebración de esta última temporada del WEC ".