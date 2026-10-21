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Peugeot, con optimismo sensato sobre el 'Evo car' para el WEC 2027

Peugeot se declara optimista con el cambio de coche para la siguiente temporada del WEC, pero conscientes de que los rivales están aún lejos.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 21 oct 2026, 13:54

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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval

Foto de: FIA WEC / DPPI

Peugeot logró esta temporada, en Spa, su primera pole en Hypercar, pero finalmente aquel sábado belga terminó siendo una excepción en un curso lleno de dificultades. Sin embargo, el equipo está trabajando en un coche 9X8 actualizado para 2027, en el que se centran grandes esperanzas.

Durante el pasado fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Peugeot insistió en hablar de 'evo car', no 'new car', y sobre esa actualización habló Emmanuel Esnault, jefe de equipo, en un encuentro con medios españoles entre los que estaba Motorsport.com.

Hablando de los cambios, declaró: "Conocemos los defectos o los factores limitantes del coche actual que tenemos que erradicar. Sabemos dónde tenemos que trabajar. No es un secreto: somos débiles en amortiguación en condiciones bacheadas al pasar por pianos o por baches. Y necesitamos mejorar nuestra eficiencia aerodinámica".

"Así que es desde la primera sesión de test que hemos llevado a cabo desde principios de año, en Le Castellet, luego Portimao, Silverstone la semana pasada... vaa en la dirección correcta", comentó.

Respecto a lo que comentan los pilotos que lo han probado, dijo: "Los pilotos nos están dando comentarios positivos sobre el hecho de que la experiencia por defecto con el coche actual ya no está ahí. Así que les da más confianza para ir a acercarse al límite y gestionar la degradación de los neumáticos y demás".

"Hasta ahora, no queremos ser demasiado optimistas pero el feedback es bueno. Basándonos en pistas en las que corrimos en el pasado con los coches de 2026 y este, el feedback es positivo hasta ahora".

Cuando Motorsport.com le preguntó durante la carrera a Loic Duval, uno de los pilotos de Peugeot Sport, cuánta confianza les daba el coche nuevo, admitió: "Antes que nada, hasta ahora nunca hemos probado ambos coches en la misma pista el mismo día, así que no podemos comparar realmente, es más una cuestión de sensaciones, estamos justo al principio".

"Así que tenemos más confianza, pero también sabemos que para batir a esos chicos de delante tenemos que dar grandes pasos, así que lo veremos más adelante".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: FIA WEC / DPPI

Volviendo a Esnault, como marca francesa, Peugeot siempre tiene marcado en rojo en el calendario la ronda de junio en Le Mans, pero... "El objetivo es... quiero decir, sería pedante decir, 'sí, vamos a ganar Le Mans'. Pero ese es el objetivo. Pero sabemos que el nivel del campeonato es increíblemente alto, ssí que si hay alguien en esta mesa es capaz de decir que vamos a ganar el domingo, me gustaría hablar con él o ella. Pero sí, el objetivo es que Peugeot rinda. Y por eso la marca está comprometida con este campeonato, para mostrar la resiliencia y los valores de la marca de seguir luchando. Así que por supuesto, todos aquí queremos ganar Le Mans".

Por último, sobre cuándo se decidió utilizar los tokens de desarrollo para el 'evo car', el futuro 9X8, explicó: "La decisión de la evolución de 2027 se tomó el año pasado, a mediados de año, antes de que yo llegara. Cuando decides entrar en este proyecto, no es solo, 'ok, empecemos a diseñar el coche'. Tienes que establecer la organización para un nuevo proyecto porque tenías recursos donde potencialmente no eras débil pero tampoco tan fuerte".

"Así que intentas reagrupar la organización adecuada para desarrollar el coche. Pero no ha sido especialmente durante más tiempo que nadie y no hemos priorizado a ningún piloto en el desarrollo del coche. Siempre ha sido, como se supone que debe ser en resistencia, un grupo de pilotos para desarrollar el coche".

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