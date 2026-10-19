WEC Barcelona

Juncadella reconoce su error en las 6 Horas de Barcelona: "La cagué"

Fue un fin de semana en Montmeló con altibajos para Genesis, en el que a los buenos resultados de la clasificación les siguieron unas 6 Horas de Barcelona del WEC de pesadilla.

Rachit Thukral

Publicado: 19 oct 2026, 14:02

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Dani Juncadella afirma que siente "pena" por el error cometido en la primera vuelta de las 6 Horas de Barcelona del Mundial de Resistencia, que dejó al Genesis GMR-001 #19 en la cola del pelotón.

El piloto español realizó una salida brillante desde la tercera posición de la parrilla, adelantando al piloto de Toyota Sébastien Buemi y a su compañero en Genesis, André Lotterer, para ponerse en cabeza en la frenada de la curva 1.

Sin embargo, con la pista aún mojada e impredecible tras las lluvias que habían tenido lugar durante la noche, el catalán se salió de la pista en la curva 5 y cayó hasta la 16ª posición, quedando solo por delante del Alpine #35, que había trompeado en un incidente durante la salida.

Dos intervenciones tempranas del coche de seguridad le permitieron volver a situarse entre los diez primeros al final de la primera hora, a pesar de salirse de la pista en varias ocasiones, pero Genesis acabó careciendo del ritmo necesario para luchar por los puntos a medida que la pista empezaba a secarse.

Juncadella, Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin acabaron finalmente undécimos con el Genesis #19, a una vuelta del Toyota TR010 Hybrid #8 de Buemi, Ryo Hirakawa y Brendon Hartley, ganador de la carrera.

Tras la carrera, el veterano piloto de 35 años asumió la responsabilidad de su error y admitió que estaba decepcionado por haber perdido la oportunidad de sumar sus primeros puntos de la temporada.

"La he cagado", dijo Juncadella. "Lo siento por el equipo. Ha sido una carrera difícil hacia el final, con un par de contratiempos, pero hay que seguir adelante. Sin duda, es un resultado frustrante; hay muchos aspectos que debemos analizar, pero, personalmente, simplemente ha sido un mal día. Hice una buena salida y las cosas pintaban bien hasta la curva 4, pero calculé mal el agarre y el punto de frenada y pasé de la primera a la última posición, lo cual fue muy molesto".

"Éramos muy fuertes en mojado y logré remontar hasta la octava posición, eso fue estupendo, pero cuando la pista se secó, no fuimos tan competitivos como nos hubiera gustado. Hubo algunos pequeños contratiempos durante la carrera que nos hicieron perder posiciones. A pesar de perder una vuelta, estuvimos a punto de sumar puntos, pero, por desgracia, no pudo ser".

Genesis había brillado en la sesión de clasificación del sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con Mathys Jaubert logrando la primera pole de la marca en la categoría Hypercar con el GMR-001 #17. Jaminet se clasificó tercero con el otro coche de la firma coreana, lo que puso de relieve la fortaleza del equipo a una sola vuelta en la primera visita del WEC a España.

Sin embargo, la carrera de Genesis se desmoronó en la primera hora, ya que una serie de incidentes dejó a sus dos coches, con chasis Oreca, fuera de la lucha por los puntos. Lotterer cayó del primer al tercer puesto en el giro inicial y luego se vio afectado por un problema técnico que, al parecer, estaba relacionado con el control de tracción.

Tras salirse de la pista y caer hasta la 14ª posición, recibió una penalización de 'drive through' por una infracción en todo el circuito, lo que dejó al Genesis #17, que compartía con Jaubert y Pipo Derani, a una vuelta de los líderes.

El ingeniero jefe de Genesis, Justin Taylor, admitió que la prueba de Barcelona demostró que el equipo tiene "mucho que aprender" en la categoría Hypercar, y describió este contratiempo como parte del "proceso de aprendizaje" de un nuevo participante.

"Ha sido un día que nos ha fortalecido a todos, incluidos pilotos, ingenieros y mecánicos", afirmó. "Con el ritmo a una sola vuelta que mostramos ayer, nuestras expectativas para la carrera eran bastante altas, pero está claro que aún nos queda mucho por aprender".

"Tuvimos algunos pequeños problemas técnicos que nos llevaron demasiado tiempo y que, al final, nos costaron demasiado tiempo. Todo forma parte del proceso de aprendizaje y tenemos que analizar estos problemas y asegurarnos de volver mejor preparados en Monza", cerró, pensando ya en el cierre de temporada.

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