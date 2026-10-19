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Toyota responde a quienes dudaban de que pudieran ganar en la era Hypercar del WEC

Según Kobayashi, el éxito de Toyota este año frente a la fuerte oposición de otros fabricantes supone una clara respuesta a sus detractores.

Rachit Thukral

Publicado: 19 oct 2026, 15:03

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto de: JEP

Kamui Kobayashi afirma que el dominio de Toyota en la temporada 2026 del Mundial de Resistencia ha dado respuesta a quienes dudaban de su capacidad para ganar frente a una fuerte competencia entre fabricantes.

La marca japonesa se ha reafirmado este año como referente en la categoría Hypercar del WEC, tras realizar una profunda revisión de su LMH con motor V6, que ahora ha pasado a denominarse TR010 Hybrid. Tras ganar en junio las 24 Horas de Le Mans por primera vez desde 2022, Toyota se aseguró el título de constructores en Barcelona con una cita de antelación, mientras que el título de pilotos también se disputará exclusivamente entre sus dos coches.

El regreso de Toyota a su mejor estado de forma se ha producido tras una etapa difícil en la categoría Hypercar, siendo 2025 un año especialmente malo, ya que no logró ganar ninguna carrera hasta la última prueba del curso, en Bahréin, y cometió varios errores a lo largo del año.

Esas dificultades avivaron las críticas de algunos, que argumentaban que Toyota había logrado la mayor parte de su éxito durante un periodo de escaso nivel en el mundo de la resistencia, con una oposición limitada por parte de los fabricantes. Pero tras triunfar en una parrilla compuesta por 17 coches y ocho marcas, los nipones afirman que han demostrado que pueden ganar frente a los mejores del sector.

"Hemos tenido dificultades en Le Mans durante los últimos años. Y todo el mundo me decía que, cuando los competidores volvieran a este campeonato, Toyota no sería lo suficientemente fuerte", declaró el director del equipo y piloto Kamui Kobayashi en Montmeló.

"Pero este año hemos ganado Le Mans y hemos vuelto a ganar el título de constructores. Así que este año, y en esta época, la competencia ha sido muy alta. Todos los equipos y todos los fabricantes están haciendo un trabajo increíble. Todos han intentado ganarnos. Aun así, seguimos luchando contra ellos. Y, a pesar de todo, estamos haciendo un gran trabajo".

"El año que viene, supongo que va a ser aún más difícil. McLaren vuelve. Ford también. Así que la competencia será aún mayor. Nos queda una carrera más [en 2026]. Así que va a ser todo un reto. Pero lo daremos todo. Y espero que el año que viene volvamos a estar ahí".

Toyota TR010 n.º 8 de Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto: JEP

Toyota ha sido una presencia constante en el Mundial de Resistencia desde su renacimiento, habiéndose mantenido en el campeonato durante sus años de vacas flacas, desde finales de la década de 2010 hasta principios de la de 2020. Tras dominar las dos primeras temporadas de la era Hypercar, perdió terreno en 2023 a medida que se intensificaba la competencia. Sin embargo, aunque no ganó Le Mans ni el título de pilotos durante tres años consecutivos, hay que destacar que se alzó con la corona de constructores tanto en 2023 como en 2024.

Durante una difícil campaña 2025, Toyota expresó en repetidas ocasiones su preocupación por el sistema de Balance of Performance (BoP) del campeonato, que regula el rendimiento de los distintos coches para mantener la paridad competitiva. En respuesta a ello, comenzó a desarrollar un coche actualizado, diseñado para seguir siendo competitivo incluso bajo los restrictivos ajustes del BoP, que incluían lastre y potencia reducida.

Con el nuevo TR010 Hybrid, Toyota ha ganado cuatro de las siete carreras del WEC 2026 celebradas hasta la fecha, y también iba camino de la victoria en Austin hasta que un problema hidráulico de última hora privó a Kobayashi, Nyck de Vries y Mike Conway del primer puesto.

Kobayashi destacó cómo Toyota ha mejorado en todos los aspectos este año, y su sorprendente victoria en Fuji demostró su agudeza en el muro de boxes: "Echando la vista atrás a este año, creo que hemos sido muy fuertes en todas las carreras; muy regulares".

"A veces no teníamos el mejor coche, pero sumamos bastantes puntos. Así que, como equipo, hemos dado un gran paso adelante este año. Por supuesto, el coche ha mejorado con el nuevo modelo, el TR10. Hemos trabajado duro y nos hemos compenetrado más. Una de las cosas que ha sido un poco diferente este año es que, de alguna manera, todos los miembros del equipo han sonreído más que el año pasado, porque teníamos un buen coche. Y creo que eso nos ha permitido conseguir grandes logros", cerró.

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