Peugeot apuesta por las mejoras en lugar de construir un coche nuevo para el WEC

Peugeot se inclina ahora por actualizar su actual aspirante 9X8 en lugar de crear un nuevo Hypercar para el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC).

El aparente cambio de postura de Peugeot se produce tras la introducción de una nueva cláusula en el reglamento técnico de 2026, que permite a los fabricantes en apuros solicitar mejoras extra de los evo jokers más allá de su asignación original. Dicha norma dice que "se pueden conceder extensiones de Evoluciones Adicionales (EVO Jokers) por una falta de rendimiento significativa demostrada, según determine el órgano de gobierno".

Esto es particularmente significativo para Peugeot, que se entiende que ha utilizado sus homologaciones y agotado los cinco comodines evo disponibles bajo el ciclo inicial de cinco años del 9X8 hasta 2027.

Desde el verano, la marca francesa había estado evaluando un nuevo prototipo para reemplazar al 9X8, con el argumento de que su coche estaba muy comprometido por los primeros cambios en el reglamento LMH realizados para igualar la categoría con LMDh. Un nuevo coche desde cero habría requerido la aprobación de la FIA y del Automobile Club de l'Ouest.

Sin embargo, Peugeot afirma ahora que las conversaciones con los responsables del reglamento se centran en qué otras evoluciones podrían aplicarse al coche actual dentro del marco reglamentario.

Todas las mejoras basadas en el comodín -tanto las que están dentro de la asignación como las adicionales- deben seguir siendo autorizadas por ambos órganos de gobierno.

"Las nuevas discusiones que estamos teniendo ahora han abierto las posibilidades para las evoluciones", dijo en Bahrein el director técnico de Peugeot, Oliver Jansonnie. "Lo que no está claro es el contenido completo de la evolución que está disponible. Ahora estamos discutiendo más detalles".

Al ser preguntado sobre si esas discusiones se referían también a un nuevo coche, Jansonnie añadió: "En este momento, se está hablando de evoluciones en los coches".

Cuando se le presionó aún más sobre si Peugeot podría llevar a cabo una revisión importante similar a la actualización de 2024, en lugar de homologar un chasis nuevo, dijo: "Podría ser. Esa es la discusión".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne Foto: Shameem Fahath

Durante la mayor parte de la temporada 2025, el 9X8 corrió con el peso mínimo y la potencia máxima permitidos a los prototipos LMH en virtud del Balance of Performance del WEC.

Sin embargo, Peugeot terminó la temporada en el penúltimo puesto en la clasificación de constructores, con sólo dos podios en las ocho rondas. Jansonnie afirma que los fabricantes que no puedan llegar a un cierto nivel competitivo deberían tener la oportunidad de mejorar sus coches.

"Dentro de una fórmula BoP, tiene todo el sentido que el BoP se utilice para intentar equilibrar los coches hasta el punto en el que necesitas una evolución de tu coche, porque tu coche no puede sobrevivir siempre con el máximo del BoP, y ahí es donde estamos", dijo.

"Lo que estamos buscando es que cuando llegues a este tipo de situación, que es la nuestra ahora, se te permita hacer algunas evoluciones en tu coche", añadió

Toyota, BMW, Cadillac y Alpine han anunciado sus planes para usar los comodines evo para hacer revisiones significativas a sus Hypercars para la temporada 2026 del WEC.

Sin embargo, Jansonnie cree que a los fabricantes punteros no se les debería permitir un desarrollo extra en un campeonato construido en torno al rendimiento controlado.

"Fue un hito muy importante que se escribiera que cuando básicamente te faltan prestaciones, se te permite hacer algo. Y creo que lo contrario también es muy importante", dijo Jansonnie. "Cuando siempre estás ahí, no se te debería permitir hacer nada. Eso es lo que intentamos defender".

"Obviamente, tenemos diferentes opiniones con los fabricantes sobre esto, es normal. Creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta en este momento para lograr un entendimiento común".

El Peugeot 9X8 original en 2022 Foto: Masahide Kamio