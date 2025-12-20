Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Noticias
WEC

Ferrari renuncia al #1 en el 499P ganador del WEC para no hacer distinciones

Los títulos conseguidos en el WEC 2025 habrían dado al Ferrari 499P la posibilidad de tener el dorsal #1 de campeón, pero la marca no quiere favoritismos.

Francesco Corghi Franco Nugnes
Publicado:
Ferrari 499P, la fiesta en Maranello por el WEC 2025

Ferrari ha optado por confirmar los dorsales #50 y #51 en sus distintos coches 499P oficiales para la temporada 2026 del Mundial de Resistencia de la FIA, renunciando así al #1 que les corresponde por derecho, al ser los vigentes campeones del mundo.

En la era de la clase Hypercar, nadie ha hecho uso aún de este privilegio, ya que Toyota se mantuvo fiel a sus números #7 y #8 cuando se hizo con el título de Constructores hasta 2024, y lo mismo hará la compañía del Cavallino Rampante el año que viene, como ya se podía adivinar por la publicación de la lista de inscritos en el campeonato del próximo curso.

El día de la gran fiesta montada en Maranello para celebrar la conquista de los mundiales de Pilotos y Constructores, Motorsport.com estuvo presente, y pudo recoger de primera mano la confirmación de que los vigentes campeones, Alessandro Pier GuidiJames Calado y Antonio Giovinazzi seguirán llevando el #51, mientras que el #50 volverá a estar reservado para Nicklas NielsenMiguel Molina y Antonio Fuoco.

Ferrari 499P, la festa a Maranello per i Mondiali 2025

Ferrari 499P, la fiesta en Maranello para el Mundial 2025

Foto de: Ferrari

Antonello Coletta y su equipo han querido mantener firmes las raíces de la tradición y no hacer distinciones ni dar lugar a posibles favoritismos, confirmando los números con los que la marca italiana volverá a la carga en la máxima categoría de las series de resistencia en 2026.

La última vez que el número #1 compitió en la clase reina del WEC fue en 2017, adoptado por Porsche para celebrar los títulos ganados el año anterior por el 919 Hybrid LMP1, en particular con Marc LiebNeel JaniRomain Dumas encabezando la clasificación de Pilotos.

Más del Mundial de Resistencia:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¡Se acaba el mítico puente Dunlop en Le Mans! Por qué cambiará

Mejores comentarios
Más de
Francesco Corghi
Valentino Rossi volverá a disputar las 12 Horas de Bathurst con BMW en 2026

Valentino Rossi volverá a disputar las 12 Horas de Bathurst con BMW en 2026

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
Valentino Rossi volverá a disputar las 12 Horas de Bathurst con BMW en 2026
Vanwall planea su regreso al WEC con un hypercar mejorado

Vanwall planea su regreso al WEC con un hypercar mejorado

WEC
WEC
Vanwall planea su regreso al WEC con un hypercar mejorado
Toyota Gazoo Racing presenta el GR GT3 para 2027

Toyota Gazoo Racing presenta el GR GT3 para 2027

GT
GT
Toyota Gazoo Racing presenta el GR GT3 para 2027
Ferrari
Más de
Ferrari
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Fórmula 1
Fórmula 1
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales
Vasseur se abre: del difícil 2025 de Ferrari a la confianza para 2026

Vasseur se abre: del difícil 2025 de Ferrari a la confianza para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Vasseur se abre: del difícil 2025 de Ferrari a la confianza para 2026
Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Fórmula 1
Fórmula 1
Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Últimas noticias

Así es la Ducati Panigale V4 Réplica en honor a Márquez, de coleccionista

Así es la Ducati Panigale V4 Réplica en honor a Márquez, de coleccionista

MotoGP
MGP MotoGP
Así es la Ducati Panigale V4 Réplica en honor a Márquez, de coleccionista
Ferrari renuncia al #1 en el 499P ganador del WEC para no hacer distinciones

Ferrari renuncia al #1 en el 499P ganador del WEC para no hacer distinciones

WEC
WEC WEC
Ferrari renuncia al #1 en el 499P ganador del WEC para no hacer distinciones
Increíble: este Bentley ha alcanzado los 193 km/h sobre hielo

Increíble: este Bentley ha alcanzado los 193 km/h sobre hielo

Coches
Auto Coches
Increíble: este Bentley ha alcanzado los 193 km/h sobre hielo
Munster hará el doblete de Rally Dakar y Montecarlo del WRC

Munster hará el doblete de Rally Dakar y Montecarlo del WRC

WRC
WRC WRC
Munster hará el doblete de Rally Dakar y Montecarlo del WRC

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros