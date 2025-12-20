Ferrari renuncia al #1 en el 499P ganador del WEC para no hacer distinciones

Ferrari ha optado por confirmar los dorsales #50 y #51 en sus distintos coches 499P oficiales para la temporada 2026 del Mundial de Resistencia de la FIA, renunciando así al #1 que les corresponde por derecho, al ser los vigentes campeones del mundo.

En la era de la clase Hypercar, nadie ha hecho uso aún de este privilegio, ya que Toyota se mantuvo fiel a sus números #7 y #8 cuando se hizo con el título de Constructores hasta 2024, y lo mismo hará la compañía del Cavallino Rampante el año que viene, como ya se podía adivinar por la publicación de la lista de inscritos en el campeonato del próximo curso.

El día de la gran fiesta montada en Maranello para celebrar la conquista de los mundiales de Pilotos y Constructores, Motorsport.com estuvo presente, y pudo recoger de primera mano la confirmación de que los vigentes campeones, Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi seguirán llevando el #51, mientras que el #50 volverá a estar reservado para Nicklas Nielsen, Miguel Molina y Antonio Fuoco.

Ferrari 499P, la fiesta en Maranello para el Mundial 2025 Foto de: Ferrari

Antonello Coletta y su equipo han querido mantener firmes las raíces de la tradición y no hacer distinciones ni dar lugar a posibles favoritismos, confirmando los números con los que la marca italiana volverá a la carga en la máxima categoría de las series de resistencia en 2026.

La última vez que el número #1 compitió en la clase reina del WEC fue en 2017, adoptado por Porsche para celebrar los títulos ganados el año anterior por el 919 Hybrid LMP1, en particular con Marc Lieb, Neel Jani y Romain Dumas encabezando la clasificación de Pilotos.