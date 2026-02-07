Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable
Según informaciones de varios medios, la marca Alpine podría desaparecer pronto; la filial de Renault lo desmiente, pero la salida del WEC parece probable. ¿Llega Honda en su lugar?
El Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) parece enfrentarse a la pérdida de otro fabricante al final de la temporada 2026. Según informan varios medios, la marca de deportivos Alpine, perteneciente al grupo Renault, abandonará la categoría al término de este año.
Una portavoz de Alpine no desmiente una posible salida del WEC, pero sí confirma que los motivos que actualmente se mencionan en los medios no son correctos. Estos apuntan a una desaparición total de la marca Alpine.
"No, la marca no va a desaparecer", explica la portavoz a Motorsport.com. Todavía en el verano de 2025, el entonces CEO de Renault, Luca de Meo, confirmó que Alpine necesitaría unos 20 años para convertirse en un verdadero rival de Porsche, lo que apuntaba a un plan a largo plazo para la marca.
Antes de incorporarse al grupo Renault en 2020, De Meo impulsó la marca Cupra en Volkswagen. Esto sirvió como hoja de ruta para establecer Alpine como una marca premium de alto margen dentro de Renault.
De Meo, un reconocido entusiasta del automovilismo, ha sido sustituido como presidente del consejo de administración por François Provost. Este, considerado inicialmente como la mano derecha de De Meo, parece ahora estar marcando sus propios acentos estratégicos.
Este es el motivo por el que una salida del WEC parece cada vez más probable. La portavoz calificó las informaciones como "rumores", una expresión habitual en el ámbito de las relaciones públicas cuando un desarrollo aún no está listo para confirmarse, pero tampoco puede desmentirse.
Mick Schumachers Abschied von Alpine könnte mit den nun ans Licht getretenen Gerüchten zu tun haben
Foto: Alexander Trienitz
Dado que Bruno Famin se acerca a la jubilación, existen grandes incógnitas sobre el futuro de la sede de Renault Motorsport en Viry-Châtillon.
Tras la pérdida del contrato de motores de Fórmula 1, el centro fue rebautizado como "Hypertech", pero según varios informes se encontraría al borde del cierre definitivo. Esto también situaría la salida de Mick Schumacher bajo una nueva perspectiva.
Aunque el grupo Renault sigue siendo rentable con su marca principal, en la primera mitad de 2025 registró una importante pérdida operativa debido a una depreciación de 9.500 millones de euros relacionada con su debilitado socio Nissan.
Alpine es un participante histórico de las competiciones de resistencia desde 2013 junto a su socio Signatech. La marca compitió durante ocho años en la categoría LMP2 antes de dar el salto a Hypercar en la temporada 2021.
Tras dos años utilizando un chasis LMP1 "heredado", la marca se tomó un descanso en 2023 para regresar en 2024 con un coche de baja resistencia aerodinámica. Una posible victoria sorpresa en Le Mans en 2024 se vio frustrada por problemas técnicos en el motor y por la introducción de una BoP de dos etapas por parte de los reguladores.
Desde entonces, el Alpine A424 ha perdido la ventaja para la que fue diseñado y ha sido equipado de cara a la temporada 2026 con una nueva aerodinámica orientada a generar más carga. El coche revisado fue probado recientemente en Portimão, donde completó 1.250 kilómetros.
¿Da el salto Honda?
Varios informes apuntan a que Honda podría finalmente entrar en el WEC, después de años dudando sobre llevar el Acura ARX-06 a Europa.
Las informaciones siguen siendo contradictorias: mientras Motorsport habla actualmente de un programa financiado por un equipo privado, Daily Sportscar sugiere un proyecto oficial completo en colaboración con Inter Europol Competition.
Der Acura ARX-06 ist derzeit ausschließlich in der IMSA SportsCar Championship aktiv
Foto: Lumen via Getty Images
El equipo polaco, cuyo nombre procede de la mayor panificadora industrial de Polonia y que fue fundado en 2010, dio el salto a las European Le Mans Series en 2016. Desde entonces se ha consolidado como una referencia tanto en LMP2 como en LMP3.
El programa de IMSA, que actualmente gestiona Meyer Shank Racing, no se vería afectado por estos acontecimientos.
Comparte o guarda este artículo
¿Mick Schumacher rumbo al Jota-Cadillac?
WEC Austin: el Ferrari de AF Corse bate a Toyota para ganar
La organización no quería que Alpine ganara Le Mans, dice Kobayashi
Últimas noticias
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios