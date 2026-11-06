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WEC Monza
Horarios del WEC en Monza (6 Horas decisivas) y cómo verlo
Apunta a qué hora es cada sesión del WEC en Italia, las 6 Horas de Monza que decidirán el título.
Jose Carlos de Celis
Editado: 6 nov 2026, 9:47
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#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López
Foto de: Alessio Morgese
Como Plan B tras cancelarse la prueba de Bahrein por el conflicto en Oriente Medio, Monza acogerá la última ronda de la temporada 2026 del WEC, donde se decidirán los títulos de campeón. Apunta aquí a qué hora es cada sesión de las 6 Horas de Monza, cómo verlas y más.
Mientras Barcelona (que acogió a mediados de octubre la penúltima prueba), el Autodromo Nazionale Monza no es nuevo en el WEC. Fue sede 2021 a 2023, mientras que en 2024, por obras, pasó a celebrarse en Imola, que ya se quedó en 2025 y 2026.
Horarios de las 6 Horas de Monza del WEC 2026
El fin de semana de Monza, del 6 al 8 de noviembre, arranca con los dos entrenamientos libres del viernes, antes de la FP3 el sábado.
Luego, la clasificación en Monza se dividirá entre los LMGT3 (14:20h) y los Hypercar, el sábado a las 15:00h con la Hyperpole a las 15:20h.
La clasificación de las 6 Horas de Monza del WEC será el domingo a las 11:00h (hasta las 17:00h).
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- Entrenamientos Libres 1: 10:30h-12:00h
- Entrenamientos Libres 2: 14:30h-16:00h
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- Entrenamientos Libres 3: 10:30-11:30h
- Clasificación LMGT3: 14:20h-14:32h
- Hyperpole LMGT3: 14:40h-14:50h
- Clasificación HYPERCAR: 15:00h-15:12h
- Hyperpole HYPERCAR: 15:20h-15:30h
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- Carrera de las 6 Horas de Monza: Desde las 11:00h
Cómo ver las 6 Horas de Monza del WEC 2026 en España
Las 6 Horas de Monza, decisivas para la temporada 2026 del WEC se pueden seguir en España mediante Eurosport, en su plataforma, en HBO MAX o en DAZN, Movistar + o Vodafone TV si tienes contratados los servicios (el paquetes de motor o de DAZN).
Como siempre también, las 6 Horas de Monza del WEC las podrás seguir con la plataforma del propio campeonato, de pago y con live timing, el FIAWEC+.
Cómo llegan los campeonatos del WEC a Monza: última carrera
Los pilotos del Toyota #8 están a un paso de coronarse campeones, pero el título no está aún 100% definido, y el Toyota #7 también tiene opciones.
Clasificación de pilotos del WEC 2026 antes de Monza
Pos Piloto Puntos 1 S. BuemiToyota Racing 114 1 B. HartleyToyota Racing 114 1 R. HirakawaToyota Racing 114 2 M. ConwayToyota Racing 97 2 K. KobayashiToyota Racing 97 2 N. de VriesToyota Racing 97 3 R. FrijnsBMW M Team WRT 75 3 R. RastBMW M Team WRT 75 4 K. MagnussenBMW M Team WRT 75 4 R. MarcielloBMW M Team WRT 75 5 D. VanthoorBMW M Team WRT 69 6 A. FuocoFERRARI AF CORSE 69 6 M. MolinaFERRARI AF CORSE 69 6 N. NielsenFERRARI AF CORSE 69 7 S. van der LindeBMW M Team WRT 65 8 A. Pier GuidiFERRARI AF CORSE 59 8 J. CaladoFERRARI AF CORSE 59 8 A. GiovinazziFERRARI AF CORSE 59 9 W. StevensCadillac Hertz Team JOTA 58 9 N. NatoCadillac Hertz Team JOTA 58 10 C. MilesiAlpine Endurance Team 57 10 F. HabsburgAlpine Endurance Team 57
Clasificación de fabricantes del WEC 2026 antes de Monza
Pos Equipos Puntos 1 Toyota 190 2 BMW 152 3 Ferrari 130 4 Cadillac 102 5 Alpine 88
Datos del Autodromo Nazionale di Monza para el WEC
- Tipo: circuito permanente
- Longitud de la pista: 5,793 kilómetros
- Anchura de la pista: 10-12 metros
- Curvas: 11
- Récord de pista LMH: 1:35.358 (Kamui Kobayashi, Toyota GR010 Hybrid, 2023)
- WEC en Monza desde: 2021 (con interrupciones)
- Inauguración: 1922
Todos los ganadores del WEC en Monza
2021: M. Conway/K. Kobayashi/J. M. Lopez (Toyota GR010 Hybrid)
2022: A. Negrao/N. Lapierre/M. Vaxiviere (Alpine A480 - Gibson)
2023: M. Conway/K. Kobayashi/J.M. Lopez (Toyota GR010 Hybrid)
Lista de inscritos para las 6 Horas de Monza del WEC: equipos, pilotos y coches
Sin sorpresas. Después de su gran debut en F1, Ryo Hirakawa luchará por el mundial con Toyota en Monza, mientras que Alpine se mantiene con dos pilotos para la que podría ser su despedida.
Hypercar - 17 coches
#007 - Aston Martin Thor Team - Harry Tincknell/Tom Gamble - Aston Martin Valkyrie
#009 - Aston Martin Thor Team - Alex Riberas/Marco Sörensen - Aston Martin Valkyrie
#7 - Toyota Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota TR010 Hybrid
#8 - Toyota Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota TR010 Hybrid
#12 - Cadillac Hertz Team Jota - Will Stevens/Norman Nato/Alex Lynn - Cadillac V-Series.R
#15 - BMW M Team WRT - Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor - BMW M Hybrid V8
#17 - Genesis Magma Racing - Andre Lotterer/Luis Felipe Derani/Mathys Jaubert - Genesis GMR-001-Hypercar
#19 - Genesis Magma Racing - Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella - Genesis GMR-001-Hypercar
#20 - BMW M Team WRT - Robin Frijns/Rene Rast/Sheldon van der Linde - BMW M Hybrid V8
#35 - Alpine Endurance Team - Charles Milesi/Ferdinand Habsburg - Alpine A424
#36 - Alpine Endurance Team - Jules Gounon/Victor Martins - Alpine A424
#38 - Cadillac Hertz Team Jota - Earl Bamber/Sebastien Bourdais/Jack Aitken - Cadillac V-Series.R
#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P
#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P
#83 - AF Corse - Yifei Ye/Robert Kubica/Philip Hanson - Ferrari 499P
#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Nick Cassidy/Alex Quinn - Peugeot 9X8
#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Malthe Jakobsen/Theo Pourchaire - Peugeot 9X8
LMGT3 - 18 coches
#10 - Garage 59 - Antares Au/Thomas Fleming/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S LMGT3 Evo
#21 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 LMGT3 Evo
#23 - Heart of Racing Team - Gray Newell/Eduardo Barrichello/Jonny Adam - Aston Martin Vantage AMR LMGT3
#27 - Heart of Racing Team - Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi - Aston Martin Vantage AMR LMGT3
#32 - Team WRT - Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus - BMW M4 LMGT3 Evo
#33 - TF Sport - Ben Keating/Jonny Edgar/Nicky Catsburg - Corvette Z06 LMGT3.R
#34 - Racing Team Turkey by TF - Peter Dempsey/Salih Yoluç/Charlie Eastwood - Corvette Z06 LMGT3.R
#54 - Vista AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 296 LMGT3 Evo
#58 - Garage 59 - Alexander West/Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe - McLaren 720S LMGT3 Evo
#61 - Iron Lynx - Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Martin - Mercedes-AMG LMGT3
#69 - Team WRT - Anthony McIntosh/Parker Thompson/Daniel Harper - BMW M4 LMGT3 Evo
#77 - Proton Competition - Eric Powell/Ben Tuck/Sebastian Priaulx - Ford Mustang LMGT3
#78 - Akkodis ASP Team - Tom van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson - Lexus RC F LMGT3
#79 - Iron Lynx - Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius - Mercedes-AMG LMGT3
#87 - Akkodis ASP Team - Petru Umbrarescu/Clemens Schmid/Jose Maria Lopez - Lexus RC F LMGT3
#88 - Proton Competition - Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Logan Sargeant - Ford Mustang LMGT3
#91 - Manthey DK Engineering - James Cottingham/Timur Boguslavskiy/Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R LMGT3
#92 - The Bend Manthey - Yasser Shahin/Riccardo Pera/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R LMGT3
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