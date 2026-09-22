Horarios de las 6 Horas de Fuji del WEC, cómo verlo y más

El Mundial de Resistencia disputa este fin de semana del 25 al 27 de septiembre su antepenúltima cita del curso 2026, las 6 Horas de Fuji, sexta prueba de la temporada, tras la que quedarán Barcelona en octubre y Monza en noviembre (se cancelaron Bahrein y Qatar). Mira a qué hora es cada sesión y no te pierdas nada.

A qué hora es la carrera de las 6 Horas de Fuji del WEC 2026

A qué hora empiezan las 6 Horas de Fuji del WEC en España: a las 04:00h

a las 04:00h A qué hora empiezan las 6 Horas de Fuji del WEC en horario local: a las 11:00h

La sexta carrera de la temporada 2026 empezará a las 11:00h la mañana locales, cuando en España, por la diferencia horaria con Japón, sean las 04:00h. Como obviamente las 6 Horas de Fuji tienen esa duración, a las diez de la mañana de España conoceremos al ganador.

Atento si nos lees desde Latinoamérica, porque la diferencia horaria hace que las 6 Horas de Fuji sean en sábado allí, empezando la carrera a las 20:00h de México o las 23:00h de Argentina.

Así fue la última carrera: WEC WEC Austin: Molina y Ferrari ganan tras el drama final de Toyota

Horarios completos del WEC en las 6 Horas de Fuji 2026

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Entrenamientos libres 1: 3:15h-4:45h

Entrenamientos libres 2: 7:30h-9:00h

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Entrenamientos libres 3: 2:30h-3:30h

Clasificaciones LMGT3: 7:00h-7:12h

Hyperpole LMGT3: 7:20h-7:30h

Clasificación de HYPERCAR: 7:40h-7:52h

Hyperpole de HYPERCAR: 8:00h-8:10h

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 4:00h (6 horas)

Las siete horas que hay de diferencia entre Japón y España hace que casi todas las sesiones sean de madrugada o a primera hora de la mañana en esta ronda del WEC para nuestro país.

La clasificación de los LMGT3 será de 07:00h a 07:12h del sábado antes de la Hyperpole a las 07:20h hasta las 07:30h.

La clasificación de las 6 Horas de Fuji 2026 de Hypercar del WEC empezará a las 07:40h del sábado de España, y a las 07:52 conoceremos ya qué coches formarán parte de la Hyperpole de Hypercar, que será a las 08:00h (hasta las 08:10h).

Cómo ver las 6 Horas de Fuji del WEC 2026 en España

Como toda la temporada del WEC en este 2026, las 6 Horas de Fuji se podrán ver en Eurosport, a través de la propia plataforma, de HBO MAX o mediante sus canales en DAZN, Movistar + o Vodafone TV si tienes contratados los paquetes de motor o de DAZN.

Las 6 Horas de Fuji y todo el WEC también lo puedes ver en la aplicación o web del FIAWEC,+, de pago, con el live timing en directo.

Ya sabes que los entrenamientos libres 1 y 2 de las 6 Horas de Fuji no se pueden seguir más que con el live timing oficial, mientras que la FP3 ya sí será desde el FIAWEC+.

Cómo llega el WEC 2026 a Fuji: clasificaciones y posiciones

La Lone Star Le Mans en Austin ha reavivado las esperanzas de Ferrari de hacerse con el título mundial, aunque siguen por detrás de Toyota y BMW. Y es que mientras Toyota lidera el campeonato de marcas, hay empate con BMW en el de pilotos.

Para Toyota, está por ver si tras el jarro de agua fría sufrido en las últimas vueltas, acusa el golpe en su ronda de casa o sale ultramotivado buscando redimirse ante su afición y acercarse más a la corona.

BMW y Cadillac necesitan recuperarse de la última carrera, especialmente los alemanes con los M Hybrid V8 gestionados por el equipo WRT, mientras que para Alpine sigue buscando posibles compradores del programa que, según se rumorea, el año que viene seguirán alineando los A424 LMDh, por supuesto, bajo otra marca.

Campeonato de pilotos del WEC 2026 antes de Fuji

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Campeonato de constructores del WEC 2026 antes de Fuji

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Pos Equipos Puntos 1 Toyota 140 2 BMW 131 3 Ferrari 114 4 Cadillac 80 5 Alpine 66