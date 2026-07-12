WEC Brasil: BMW bate por poco a Ferrari y logra su segunda victoria en 2026

BMW se repuso de un error a última hora para batir por la mínima a Ferrari y llevarse la victoria en las 6 Horas de São Paulo del Mundial de Resistencia, reforzando sus opciones en la lucha por el título de Hypercar.

Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor lideraron gran parte de la carrera con el #15 BMW M Hybrid, y solo perdieron el liderato en la penúltima hora, cuando Vanthoor se fue largo y entregó la ventaja al Ferrari #51 de James Calado. Pero gracias a llevar más combustible en el coche, el BMW #15 pudo alargar más y completar una parada de repostaje más corta en la última hora, lo que permitió a Vanthoor -que informó por radio al equipo de que se encontraba mal- volver a pista en cabeza.

El belga acabó llevando el coche a meta con solo 2.2 segundos de ventaja sobre el #51, después de que la lluvia que muchos temían nunca llegara, ayudando a BMW a celebrar su segunda victoria en tres carreras tras el triunfo del #20 en Imola, en mayo.

Al inicio de la carrera, Will Stevens lideró desde la pole position con el #12 de Cadillac V-Series.R, con Magnussen saltando a la segunda posición por delante del #38 de Earl Bamber. El BMW pasó al frente después de que los dos coches oficiales de Jota perdieran un montón de tiempo en la primera ronda de paradas en boxes, con una tuerca de rueda atascada que hizo caer al #12 en la clasificación.

Mientras tanto, los dos Alpine A424 emergieron como una amenaza potencial para el #15, con la decisión de cargar poco combustible en el coche, dando a Ferdinand Habsburg y Frederic Makowiecki la posición en pista sobre Magnussen. La decisión fue provocada por la caída de Makowiecki del sexto puesto a fuera del Top 10 en el coche #35, con el #36 copiando también de forma efectiva su mala estrategia.

Sin embargo, el BMW #15 siguió cerrando la distancia con el Alpine #35 durante las siguientes horas, pese a estar cómodamente en el liderato, mientras el #36 quedaba fuera de la batalla tras un pinchazo. En la cuarta hora, Marciello alcanzó rápidamente la parte trasera del compañero de equipo de Habsburg, Antonio Felix da Costa, lo que permitió que el tercer clasificado, Alessandro Pier Guidi, también redujera la diferencia con el #51.

Marciello no pudo adelantar a Da Costa en pista y solo pasó delante cuando el Alpine entró en boxes, con Pier Guidi aprovechando la batalla para acercarse a menos de dos segundos de él.

Esto resultaría crucial en la siguiente ronda de paradas en boxes, cuando Vanthoor (BMW) y Calado (Ferrari) tomaron el relevo de sus respectivos compañeros de equipo. Calado tuvo un gran susto cuando subviró a la salida del pitlane y rozó la barrera, dejando un trozo de valla publicitaria pegado al lado delantero izquierdo del Ferrari. Pero no perdió mucho tiempo, y cuando Vanthoor se salió en la complicada sección interior de Interlagos, Calado no necesitó una segunda oportunidad para pasar al BMW.

Sin embargo, el #51 entró en boxes cuando quedaba exactamente una hora, con el #15 teniendo más combustible para seguir en pista casi 12 minutos más. Esto permitió a Vanthoor reincorporarse al pelotón en cabeza, cómodamente por delante del Ferrari de Calado. Aunque Charles Milesi adelantó a Vanthoor por posición en la vuelta de salida del BMW, el #35 de Alpine necesitaba añadir combustible o ser agresivo con el ahorro de gasolina para llegar a meta.

Un pinchazo lento sentenció la carrera para el Alpine, con Vanthoor, Magnussen y Marciello logrando sus primeras victorias en Hypercar con el #15 de BMW. El #51 de Ferrari compartido por Calado, Pier Guidi y Antonio Giovinazzi tuvo que conformarse con la segunda posición tras una impresionante remontada desde el undécimo puesto de la parrilla. Calado tuvo que ahorrar combustible en el último relevo, lo que le impidió pelear con Vanthoor por la victoria.

El último puesto del podio fue para el #12 de Cadillac que había salido desde la pole, pilotado por Stevens y Norman Nato como dúo. Tras la parada en boxes fallida, el coche #12 perdió más tiempo cuando Stevens recibió una penalización de cinco segundos por causar una colisión con un coche de la clase GT, y Nato fue trompeado por el #83 de Ferrari en la tercera hora.

El #38 de Cadillac se recuperó de sus propios problemas, incluida una penalización de cinco segundos por contacto, con Bamber, Sébastien Bourdais y Jack Aitken acabando cuartos. Jota intercambió los dos coches a falta de 15 minutos para dar a Aitken una oportunidad de desafiar al Ferrari por la segunda posición, pero cayó de nuevo al cuarto lugar al no poder cerrar la brecha con Calado.

La quinta posición fue para el Ferrari #83 satélite de AF Corse, de Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson, después de que Kubica aprovechara una colisión entre Robin Frijns y Antonio Fuoco a la salida de la S de Senna para adelantar a ambos coches de una sola vez.

Frijns, Sheldon van der Linde, Rene Rast y Robin Frijns terminaron sextos en el #20 de BMW, mientras que el #50 de Ferrari compartido por Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen cayó al octavo puesto después de que un contacto dejara a Fuoco en dirección contraria. El incidente fue investigado por los comisarios. Con el #50 de Ferrari perdiendo terreno, Tom Gamble se adjudicó la séptima posición en el mejor de los dos Aston Martin Valkyrie, el coche #007 que comparte con Harry Tincknell.

El Top 10 lo completaron el #009 de Aston Martin de Alex Riberas y Marco Sorensen y el #35 de Alpine de Milesi, Habsburg y da Costa, sin que llegara nunca el FCY que el equipo francés había esperado.

Menos de un mes después de lograr su sexta victoria en Le Mans, Toyota no pudo sumar ni un solo punto en São Paulo. Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries sufrieron para ser 12º con el #7 por falta de ritmo, con un par de penalizaciones por infracciones en la salida y bajo FCY que se sumaron a sus problemas. El #8 compartido por Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa cerró el grupo de Hypercar en 17ª posición tras pasar 12 vueltas en boxes para reparaciones. Hartley se vio implicado en un accidente con el Genesis #17 de Andre Lotterer en la segunda hora, que dejó al #8 con importantes daños en la suspensión.

Fue una carrera llena de acontecimientos para Genesis, debutante en Hypecar, con Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella y Mathieu Jaminet terminando 13º en el mejor de los dos GMR-001 tras recibir una penalización de drive-through por una infracción bajo FCY.

Corvette se lleva los honores en LMGT3

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood Photo by: Jakob Ebrey

TF Sport encadenó victorias consecutivas en su categorís en el WEC tras su triunfo en Le Mans el mes pasado, pero fue el #34 Corvette Z06 GT3.R de Peter Dempsey, Charlie Eastwood y Salih Yoluc el que se llevó el primer puesto esta vez.

El equipo británico desplegó una estrategia inusual, con el piloto plata Yoluc tomando la salida para el equipo y arrebatando el liderato al #87 ASP Lexus RC F GT3 de Razvan Umbrarescu en la segunda hora. Aunque el piloto bronce Dempsey pasó tramos intermedios de la carrera compartiendo pista con profesionales, el #34 Corvette pudo mantenerse en la lucha en cabeza.

La estrategia de combustible también jugó a su favor, con Eastwood cruzando la línea de meta ocho segundos por delante del #69 WRT BMW M4 GT3 de Dan Harper, Anthony McIntosh y Parker Thompson.

El último puesto del podio fue para Richard Lietz, Riccardo Pera y Yasser Shahin en el #92 Manthey Porsche 911 GT3, con Lietz conteniendo con éxito al #88 Proton Ford Mustang GT3 del expiloto de Fórmula 1 Logan Sargeant. Los dos Ford lideraron al inicio de la carrera, pero cayeron en la clasificación, con Sargeant, Gianmarco Levorato y Stefano Gattuso teniendo que conformarse con la quinta posición tras verse superados por el otro Porsche de Timur Boguslavskiy, James Cottingham y Ayhancan Güven en los minutos finales.

El #77 Ford rodaba segundo en la última hora con Seb Priaulx al volante, pero cayó rápidamente en la clasificación con neumáticos desgastados antes de perder más tiempo debido a una penalización de drive-through por una infracción de límites de pista.

La quinta posición fue para el #61 Mercedes-AMG GT3 pilotado por Martin Berry, Maxime Martin y Rui Andrade, pese a que Andrade fue lanzado a un trompo por el BMW de Sean Gelael a mitad de carrera.

El #33 Corvette líder del campeonato, de Jonny Edgar, Ben Keating y Nicolas Varrone, terminó octavo tras cargar el máximo lastre de éxito después de su victoria en Le Mans.