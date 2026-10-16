WEC Barcelona

Peugeot busca un competitivo final de temporada antes del 'Evo' de 2027

Peugeot afronta con ilusión las 6 Horas de Barcelona en una temporada llena de altibajos, pero donde se vislumbra un un futuro mejor.

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 oct 2026, 8:38

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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Barcelona.- El Campeonato del Mundo de Resistencia llega al Circuit de Barcelona-Catalunya que acogerá la penúltima ronda de la temporada 2026. Ahí se presenta Peugeot, que busca un resultado positivo que complete un curso lleno de altibajos, antes de un futuro que se espera mejor.

Apunta:

"Ha sido un año difícil, sin duda", admitía Pourchaire en un encuentro con la prensa este jueves en el concesionario Drivim en la ciudad condal. "Ha habido momentos destacados como la pole de Malte, que creo que fue un momento realmente impresionante. Logró algo muy especial en Spa, tanto para sí mismo como para el equipo y el programa. Le Mans fue, desde luego, una experiencia dura para nosotros como grupo. Pero creo que la última carrera también dejó muchos aspectos positivos".

"Paul [di Resta] tuvo un rendimiento muy sólido, completando un primer stint fantástico en Fuji. El coche número #94 obtuvo un gran resultado al terminar sexto, mostrándose también muy competitivo en esa carrera... En resumen, ha sido un año de altibajos".

Los pilotos de los dos coches, el #93 con Paul di Resta, Nick Cassidy y Alex Quinn, y el #93 con Loïc Duval, Malthe Jakobsen y Théo Pourchaire, celebraron llegar a un circuito técnico, donde casi todos han corrido en otras categorías.

"Es una pista que definitivamente merece un evento del campeonato mundial de resistencia. Y va a ser complicado, creo que el clima va a jugar un papel importante este fin de semana, lo cual es bastante genial. Pero lo más importante es que el campeonato sea capaz de reemplazar las carreras de Medio Oriente con eventos como este", dijo Di Resta.

Jakobsen, que no ha corrido nunca en Barcelona, se declaró 'ansioso': "Es una pista en la que nadie ha corrido aquí en el WEC, así que seguro que pasaremos por desafíos. Y como mencionó Paul, con el clima, es bastante impredecible para el sábado y el domingo".

Peugeot tiene un cambio en su alineación para este final de temporada, donde su probador Alex Quinn ocupará el lugar de Stoffel Vandoorne. Y cuando Motorsport.com le preguntó cómo de especial es estrenarse en un lugar donde en la Fórmula Renault Eurocup logró tan buenos resultados en sus dos temporadas, con victorias:"Es bueno. He estado hablando de que es una pista nueva para el equipo, pero es una pista que muchos de los pilotos más jóvenes conocemos bastante bien".

"Así que por ese lado, estoy bastante contento. Hemos dado muchas vueltas aquí. Así que va a ser genial también adquirir experiencia con este coche —el Peugeot— en un circuito que conocemos bien, y ver cuáles son las diferencias. Espero poder aplicar lo que ya sé al nuevo coche. Ojalá tengamos un buen fin de semana, creo que es posible".

Cuando se le preguntó a Jakobsen si tras aquella pole de Spa se puede lograr un resultado positivo aquí, admitió que las características de la pista fueron claves para el buen resultado allí: " El objetivo siempre es el mismo, intentar dar lo mejor de nosotros. Creo que ha sido una temporada realmente dura para todos. Porque especialmente después del final del año pasado, donde el equipo pudo dar algunos saltos más, esperábamos seguir así. También hemos tenido mala suerte, como allí en Spa, donde estábamos haciendo una carrera realmente buena".

Y para el final de curso, continuó: "Creo que Monza va a ser una pista que será bastante buena para nosotros. En Barcelona, si llueve, creo que probablemente podamos pelear más. Así que ya veremos. Por seguro que el objetivo será puntuar más que nuestros competidores directos, Genesis y probablemente Aston Martin".

Sin embargo, hay más por venir, después de que se haya confirmado que Peugeot actualizará su coche para 2027: "Ahora se ha anunciado que estamos trabajando en un coche nuevo para el futuro. Internamente, eso se sabe desde hace tiempo dentro del grupo, y se ha puesto mucho enfoque en eso. El coche de este año, obviamente, no ha sido perfecto, y deseamos más. Creo que es importante quedarse con los momentos destacados y esperar que el próximo año demos un paso adelante con el coche nuevo".

Antes de que eso llegue, este domingo, de 12:00h a 18:00h, Peugeot mira al cielo: y si llueve...

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