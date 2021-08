¿Puede volver Alonso a las 24h de Le Mans? Alpine lo tiene claro

El fabricante francés, que forma parte del grupo Renault, ha revelado que está evaluando activamente el desarrollo de un Le Mans Hypercar o un prototipo LMDh para la temporada 2023 o 2024.

Fernando Alonso, que volvió a la F1 con la marca este año después de ganar dos veces las 24 horas de Le Mans con Toyota, sería una opción obvia para competir con un coche de este tipo, reveló el director general de Alpine, Laurent Rossi.

"Es uno de los mayores embajadores del grupo Renault en los deportes de motor y sería natural que siguiéramos más allá de la F1, Dios sabe cuándo significa más allá de la F1 para él", dijo Rossi.

"Si hacemos carreras de resistencia en el futuro, sería ideal en algún momento tenerlo en el equipo".

Dijo que Alonso visitará Le Mans este fin de semana junto con su compañero de equipo en la F1, Esteban Ocon, porque "Alpine ama Le Mans y la resistencia".

Rossi reveló que Alpine "está estudiando varias formas de continuar con nuestra presencia en la resistencia" más allá de la vida del programa actual con el LMP1 Alpine-Gibson A480, que en teoría no puede seguir corriendo en el WEC el próximo año.

"Podría ser LMH, podría ser LMDh. Lo miro con un ojo muy positivo y agudo", dijo, añadiendo que la marca está "considerando fuertemente" la construcción de un nuevo prototipo.

Rossi no quiso pronunciarse sobre la vía que prefiere Alpine: "No voy a entrar en demasiados detalles porque hay elementos de decisión y no quiero desvelar demasiado".

Eso sí, dejó claro que las carreras de coches deportivos al más alto nivel son "complementarias a la F1" para Alpine.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Dijo que Alpine estaba estudiando la posibilidad de competir en 2023, el primer año de la categoría híbrida LMDh basada en LMP2, o en 2024, pero subrayó que la decisión no es inminente.

"De aquí a finales de año tendremos una opinión sobre todas estas cosas: si seguimos, en qué categoría y en qué plazo", explicó. "Todavía no hemos tomado una decisión porque necesitamos un poco más de tiempo para analizar todos los parámetros".

"Esto implica básicamente la ecuación económica y el pensamiento de lo que se necesita para que sigamos corriendo en resistencia, pero con posibilidades de ganar".

Eso sí, sugirió que es poco probable que Alonso, que ha insinuado que tiene la intención de quedarse en Alpine hasta 2024, corra en resistencia mientras siga en la F1.

"No creo que sea factible", dijo.

Es probable que Alpine emplee los recursos técnicos de su fábrica de F1 en Enstone en caso de desarrollar un nuevo prototipo.

"La idea es intentar aprovechar la experiencia", explicó Rossi. "No es idéntico, claramente no, pero hay solapamientos entre ambos proyectos".

Rossi confirmó que la escuadra francesa Signatech seguirá siendo el equipo asociado a Alpine y no descartó presionar para poder seguir utilizando el actual A480 en 2022, si deciden construir un nuevo coche.

El compromiso actual de los responsables del reglamento del WEC, la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, permite que las máquinas LMP1 privadas compitan en la clase Hypercar solo durante la presente campaña.